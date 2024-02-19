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Pandemiden önce kapatılan ve atıl durumda bırakılan üniversitenin havuzu lütfedip açıyorlar

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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) yıllardır atıl durumda bırakılan Gölköy Yerleşkesi'ndeki yüzme havuzunu yeniden açıyor. Akademik ve idari personel, öğrenciler, kamu çalışanları ve vatandaşlar için haftanın altı günü hizmet verecek olan havuz, sağlıklı bir yaşam için spor yapma fırsatı sunuyor.

Pandemiden önce kapatılan ve atıl durumda bırakılan üniversitenin havuzu lütfedip açıyorlar mask
Pandemiden önce kapatılan ve atıl durumda bırakılan üniversitenin havuzu lütfedip açıyorlar
Pandemiden önce kapatılan ve atıl durumda bırakılan üniversitenin havuzu lütfedip açıyorlar
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5 Mart 2024'te yeniden açılacak

Pandemiden önce kapatılan ve atıl durumda bırakılan üniversitenin havuzu lütfedip açıyorlar

Bolu'nun eğitim ve spor alanındaki önemli merkezlerinden biri olan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ), Gölköy Yerleşkesi'nde bulunan yüzme havuzunun kapılarını yeniden açmaya hazırlanıyor. 5 Mart 2024 tarihinde hizmete girecek olan yüzme havuzu, üniversite personeli, öğrenciler, kamu çalışanları ve tüm vatandaşlara açık olacak. Bu yeniden açılış, Bolu'da yaşayanların sosyal ve spor aktivitelerine katılımını teşvik edecek önemli bir gelişme olarak karşılanıyor.

Yüzme Havuzundan Kimler Faydalanabilir?

Pandemiden önce kapatılan ve atıl durumda bırakılan üniversitenin havuzu lütfedip açıyorlar

BAİBÜ'nün yüzme havuzu, akademik ve idari personel ile onların eş ve çocuklarına, öğrencilere, kamu personellerine ve genel vatandaşlara hizmet verecek. Pazartesi günleri hariç haftanın diğer günleri sabah 09.00'dan akşam 20.00'ye kadar açık olacak havuzda, her seans 1 saat sürecek. Bu, yüzme havuzunun geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ettiğini ve toplumun farklı kesimlerinden insanlara spor yapma imkanı sunduğunu gösteriyor.

Ücretlendirme ve Abonelik Bilgileri

Pandemiden önce kapatılan ve atıl durumda bırakılan üniversitenin havuzu lütfedip açıyorlar

Yüzme havuzunun kullanımı için belirlenen ücretler, spor yapmak isteyen herkesin bütçesine uygun seçenekler sunuyor. Tek seferlik giriş ücreti 60 TL olarak belirlenirken, aylık sınırsız giriş imkanı sunan abonelik ücreti 900 TL olarak açıklandı. Ayrıca, spor kulüpleri ve eğitim kuruluşları için özel kulvar kiralama seçeneği de mevcut. Bu kulvar kiralama, saatlik 600 TL karşılığında en fazla 10 kişiye hizmet verecek şekilde düzenlenmiş.

Kayıt ve İletişim Bilgileri

Yüzme havuzundan yararlanmak isteyenlerin, BAİBÜ Yüzme Havuzu resepsiyonuna şahsen başvurmaları gerekiyor. Daha fazla bilgi ve detaylı sorular için ise 0374 254 10 00 numaralı telefonun 7545 dahili numarası aranabilir. Bu, yüzme havuzunun kullanımıyla ilgili her türlü bilgiye kolayca ulaşılabilmesini sağlayacak bir iletişim kanalı olarak hizmet veriyor. Ücret ve abonelik bilgileri için hemen inceleyin!

# İZZET BAYSAL, eğitim

19 Şub 2024 - 12:30 - Güncel

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