BİM Bolu Mağazalarında 23 Şubat'ta başlayan indirim fırtınası: yeni aktüel ürünler kataloğu!

BİM Bolu Marketlerinde, 23 Şubat 2024'te başlayacak olan indirimli ürünler kataloğunu duyurdu. Teknolojiden mutfak gereçlerine, ev tekstilinden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuluyor. İşte kategorilere göre ayrılmış ürünler ve indirimli fiyatları:

Teknoloji ve Elektronik

HP Victus FA0008NT Gaming Laptop: 27.999 TL

HP7N4W2AA Notebook: 10.999 TL

LG 55" 4K Smart Nanocell Tv: 20.999 TL

LG 55" UHD Smart Tv: 18.999 TL

Casper Via M30 Plus Cep Telefonu: 4.599 TL

Vivo Y16 Cep Telefonu: 4.499 TL

Honor Choice X5 Pro Tws Kulaklık: 949 TL

Honor Choice X5 Lite Tws Kulaklık: 699 TL

Honor Choice Akıllı Bileklik: 999 TL

Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı: 3.499 TL

Philips Dijital Su Arıtma Cihazı: 4.799 TL

Mutfak Aletleri

Philips Süpürge: 4.499 TL

Toshiba Dijital Mikrodalga: 2.999 TL

Luxell XXL Fastfreyer: 2.499 TL

Onvo Dijital Çelik Kettle: 899 TL

Kiwi Buharlı Kırışık Giderici: 999 TL

Kiwi Şarjlı Kahve ve Baharat Öğütücü: 499 TL

Kiwi Baharat Öğütücü: 219 TL

Kiwi Standlı Blender: 799 TL

Ev ve Bahçe

Erinöz Gölgelikli Luka Salıncak: 6.999 TL

Kiwi IP Kamera: 599 TL

Katlanır Kamp Sandalyesi: 235 TL

Katlanır Su Bidonu: 49 TL

Kumtel Çift Yönlü Isıtıcı: 629 TL

Mutfak Gereçleri

Chef's Pro Karnıyarık Tencere: 399 TL

Chef's Krep Tava 26 cm: 159 TL

Kelebek Kurutmalık: 399 TL

Bonera Ocak Üstü Tost Tavası: 349 TL

Kirli Çamaşır Sepeti: 169 TL

Pedallı Temizlik Seti: 179 TL

Çamaşır Selesi: 79 TL

Ütü Masası: 489 TL

Mutfak ve Yemek Takımları

Paşabahçe Borcam Baton Kek Kalıbı: 75 TL

Paşabahçe İnvitation Oval Tabak 2'li: 44 TL

Paşabahçe Diamond Meşrubat Bardağı 4'lü: 89 TL

Paşabahçe Diamond Su Bardağı 6'lı: 119 TL

Colorina Dik Kenarlı Salata Servis Kasesi 28 cm: 59 TL

Ev Tekstili ve Moda

Casilli Termal Tayt: 99 TL

Çift Kişilik Battaniye: 279 TL

Tek Kişilik Battaniye: 239 TL

Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti: 429 TL

Kadın Fitilli Pantolon: 69 TL

Erkek Kazak: 129 TL

Bu indirimler, BİM mağazalarında sınırlı bir süre için geçerli olacak. İhtiyacınız olan ürünleri kaçırmamak için 23 Şubat 2024'ten itibaren Bolu BİM mağazalarına uğramayı unutmayın!