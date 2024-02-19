BİM Bolu Mağazalarında 23 Şubat'ta başlayan indirim fırtınası: yeni aktüel ürünler kataloğu!

BİM Bolu Marketlerinde, 23 Şubat 2024'te başlayacak olan indirimli ürünler kataloğunu duyurdu. Teknolojiden mutfak gereçlerine, ev tekstilinden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuluyor. İşte kategorilere göre ayrılmış ürünler ve indirimli fiyatları:
Teknoloji ve Elektronik
HP Victus FA0008NT Gaming Laptop: 27.999 TL
HP7N4W2AA Notebook: 10.999 TL
LG 55" 4K Smart Nanocell Tv: 20.999 TL
LG 55" UHD Smart Tv: 18.999 TL
Casper Via M30 Plus Cep Telefonu: 4.599 TL
Vivo Y16 Cep Telefonu: 4.499 TL
Honor Choice X5 Pro Tws Kulaklık: 949 TL
Honor Choice X5 Lite Tws Kulaklık: 699 TL
Honor Choice Akıllı Bileklik: 999 TL
Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı: 3.499 TL
Philips Dijital Su Arıtma Cihazı: 4.799 TL
Mutfak Aletleri
Philips Süpürge: 4.499 TL
Toshiba Dijital Mikrodalga: 2.999 TL
Luxell XXL Fastfreyer: 2.499 TL
Onvo Dijital Çelik Kettle: 899 TL
Kiwi Buharlı Kırışık Giderici: 999 TL
Kiwi Şarjlı Kahve ve Baharat Öğütücü: 499 TL
Kiwi Baharat Öğütücü: 219 TL
Kiwi Standlı Blender: 799 TL
Ev ve Bahçe
Erinöz Gölgelikli Luka Salıncak: 6.999 TL
Kiwi IP Kamera: 599 TL
Katlanır Kamp Sandalyesi: 235 TL
Katlanır Su Bidonu: 49 TL
Kumtel Çift Yönlü Isıtıcı: 629 TL
Mutfak Gereçleri
Chef's Pro Karnıyarık Tencere: 399 TL
Chef's Krep Tava 26 cm: 159 TL
Kelebek Kurutmalık: 399 TL
Bonera Ocak Üstü Tost Tavası: 349 TL
Kirli Çamaşır Sepeti: 169 TL
Pedallı Temizlik Seti: 179 TL
Çamaşır Selesi: 79 TL
Ütü Masası: 489 TL
Mutfak ve Yemek Takımları
Paşabahçe Borcam Baton Kek Kalıbı: 75 TL
Paşabahçe İnvitation Oval Tabak 2'li: 44 TL
Paşabahçe Diamond Meşrubat Bardağı 4'lü: 89 TL
Paşabahçe Diamond Su Bardağı 6'lı: 119 TL
Colorina Dik Kenarlı Salata Servis Kasesi 28 cm: 59 TL
Ev Tekstili ve Moda
Casilli Termal Tayt: 99 TL
Çift Kişilik Battaniye: 279 TL
Tek Kişilik Battaniye: 239 TL
Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti: 429 TL
Kadın Fitilli Pantolon: 69 TL
Erkek Kazak: 129 TL
Bu indirimler, BİM mağazalarında sınırlı bir süre için geçerli olacak. İhtiyacınız olan ürünleri kaçırmamak için 23 Şubat 2024'ten itibaren Bolu BİM mağazalarına uğramayı unutmayın!
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.