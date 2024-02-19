Mauro İcardi'nin eşi, dünyaca ünlü model Wanda Nara, Kartalkaya’da

Bolu'nun Eşsiz Manzaraları Eşliğinde Bir Kış Masalı

Wanda Nara, çocuklarıyla birlikte Kartalkaya'nın eşsiz kar manzaraları arasında kayak yapmanın keyfini sürerken, Bolu'nun doğal güzelliklerine olan hayranlığını da dile getiriyor. Ünlü model, tatil boyunca çektiği fotoğrafları milyonlarca takipçisiyle paylaşarak Bolu'nun doğal güzelliklerini tüm dünyaya sergiliyor.

Mauro İcardi de Katılacak mı?

Wanda Nara'nın Bolu'ya olan hayranlığı, eşi Mauro İcardi'nin de tatil için bölgeye gelip gelmeyeceği sorusunu akıllara getiriyor. Kartalkaya, kış sporları ve özellikle kayak için dünyaca ünlü bir destinasyon olarak biliniyor. Bölgedeki yoğunluk, kış sezonu boyunca birçok ünlü ismi ağırlaması beklenen Kartalkaya'nın popülerliğini gözler önüne seriyor.

Bolu'nun Karlı Cennetinde Ailece Tatil Keyfi

Dünyaca ünlü model Wanda Nara ve çocukları, Galatasaray'ın yıldızı Mauro İcardi'nin de katılması beklenen Bolu Kartalkaya'da unutulmaz bir kış tatili geçiriyor. Bolu'nun eşsiz doğal güzellikleri ve Kartalkaya'nın karlı pistleri, Nara ailesinin tatilinden çarpıcı karelerle sosyal medyada yer alıyor.