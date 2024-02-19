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Seçim öncesi emeklilere özel yaşam kalitesi projesi

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, emekliler için mutlu ve sağlıklı yaşam projesini duyurdu. Yaşlı sağlığı izleme, sosyal dayanışma programları ve çok daha fazlası ile Bolu'da yaşlıların hayat kalitesini artırmayı hedefliyor.

Seçim öncesi emeklilere özel yaşam kalitesi projesi mask
Seçim öncesi emeklilere özel yaşam kalitesi projesi
Seçim öncesi emeklilere özel yaşam kalitesi projesi
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İlhan Durak'tan emeklilere yönelik yeni proje

Seçim öncesi emeklilere özel yaşam kalitesi projesi

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, yerel seçimler öncesinde emeklilerle bir araya gelerek, onlara yönelik geliştirdiği projeleri tanıttı. Durak, yaşlıların hayatlarını daha mutlu ve sağlıklı geçirebilmeleri için kapsamlı bir program hazırladıklarını belirtti.

Yaşlı sağlığı izleme programı

Durak'ın projeleri arasında, 65 yaş ve üzeri vatandaşların sağlık durumlarının düzenli olarak takip edileceği bir yaşlı sağlığı izleme programı yer alıyor. Bu program kapsamında, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Sağlık İl Müdürlüğü ile iş birliği içinde, yaşlı vatandaşlar altı ayda bir evlerinde ziyaret edilerek, temel sağlık durumları gözlemlenecek.

Sosyal dayanışma ve aktivite merkezleri

Durak, yaşlıların sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamak amacıyla kültür-sanat kulüpleri, eğitici ve hobi kursları, spor aktiviteleri ve gezi etkinlikleri düzenleyeceklerini açıkladı. Bu programlarla yaşlıların zamanlarını daha verimli ve etkin kullanmaları hedefleniyor.

Yaşlı bakım programları

Seçim öncesi emeklilere özel yaşam kalitesi projesi

Bolu Belediye Başkan Adayı, yaşlı bakımına da özel bir önem veriyor. Bakıma ihtiyaç duyan yaşlılar için ev temizliği, kişisel bakım, çamaşır yıkama, kuaför hizmetleri gibi temel ihtiyaçların karşılanması planlanıyor. Ayrıca, yaşlıların yaşadığı ev ve ortamların bakımı da belediye tarafından yapılacak.

Bolu için kapsayıcı bir yaklaşım

İlhan Durak, projelerini tanıtırken, tüm Bolu halkını kucaklayan ve ayrım yapmadan hizmet etmeyi amaçladıklarını vurguladı. Durak, " Destek sizden, hizmet bizden" diyerek, 31 Mart'taki yerel seçimlerde Bolu halkından destek istedi.

İlhan Durak'ın emeklilere yönelik geliştirdiği projeler, yaşlıların hayat kalitesini artırma ve onları sosyal hayata daha fazla dahil etme amacı taşıyor. Bolu'da yaşlıların mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için kapsamlı bir yaklaşım sunan Durak, seçimlerde halkın desteğini bekliyor. Bu projeler, Bolu'nun geleceğine yön verecek ve yaşlı nüfusun yaşam standartlarını yükseltecek önemli adımlar olarak görülüyor.

 

# belediye, Sağlık, destek, İZZET BAYSAL, Yaşam

19 Şub 2024 - 15:00 - Siyaset

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