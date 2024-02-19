19 Şub 2024 - 10:00- Siyaset G:

CHP Bolu Teşkilatında il genel meclisi üyeliği için beklenmedik sonuçlar tartışma yarattı

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CHP Bolu Teşkilatı, İl Genel Meclisi Üyesi adaylığı için yapılan oylamada sürpriz sonuçlarla karşılaştı. En yüksek oyu alan Özcan Güler, parti içindeki destekle birinci sırayı kazandı. Mevcut Grup Başkanvekili Erhan Beykoz ise ikinci sırada yer aldı.

CHP Bolu Teşkilatında il genel meclisi üyeliği için beklenmedik sonuçlar tartışma yarattı mask
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Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Bolu Teşkilatı, İl Genel Meclisi Üyesi adaylığı için gerçekleştirdiği oylamada beklenmedik sonuçlarla karşılaştı. İl ve İlçe Yönetim Kurullarının katılımıyla yapılan oylama, adeta siyasi sürpriz olarak nitelendirilebilecek bir gelişmeye sahne oldu. Oylama sonucunda, en yüksek oyu alarak ilk sırayı kazanan isim Özcan Güler oldu.

Mevcut Grup Başkanvekili İkinci Sırada

CHP Bolu Teşkilatında il genel meclisi üyeliği için beklenmedik sonuçlar tartışma yarattı

Yapılan oylamada en yüksek oyu alan Özcan Güler’in ardından dikkat çeken bir diğer sonuç ise, mevcut İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Erhan Beykoz'un 40 oy ile kinci sırada yer alması oldu. Ayrıca, partiden ihraç edildikten sonra 100. yıl affı kapsamında partiye geri dönen eski Merkez İlçe Başkanlarından Hüseyin Yıkılmaz ise 36 oy alarak üçüncü sırada yer aldı. İYİ Parti'den CHP'ye geçen Bolu Köy ve Mahalle Muhtarlar Derneği Başkanı İlhan Çalışkan ise ilk üçte yer alamadı.

Parti İçi Tepkiler ve İlk Mesajlar

Oylama sonuçları, parti içinde bazı rahatsızlıklara yol açtı. Özellikle, halihazırda İl Genel Meclisi Üyesi olan Erdal Tombak ve partiye yeni katılan İlhan Çalışkan'ın sonuçlardan memnun olmadığı belirtiliyor. Özcan Güler, oylama sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, destek ve güven için teşekkür ederek, Bolu’yu daha güzel yarınlara taşıma sözü verdi. Hüseyin Yıkılmaz ise, Bolu'da iz bırakma sözü vererek, partililere teşekkürlerini iletti.

Sessiz Kalanlar ve İddialar

Oylama sonrasında Erhan Beykoz ve İlhan Çalışkan'dan herhangi bir açıklama gelmezken, oylamanın bu şekilde sonuçlanmasında, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve İl Başkanlığının etkili olduğu iddia ediliyor. Bu gelişmeler, CHP Bolu Teşkilatında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor ve parti içi dinamikleri değiştirecek nitelikte görülüyor.

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19 Şub 2024 - 10:00 Bolu- Siyaset

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