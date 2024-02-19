- Sağlık

Marketten bunları sakın almayın!

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Diyetisyen Mehmet Barış Salur, sağlıklı bir yaşam sürdürmek isteyenler için market alışverişlerinde kaçınılması gereken beş temel ürünü sıraladı. En fazla rağbet gören ve an çok satılan ürünler arasında olan bu zararlı 5 şeyi duyunca çok şaşıracaksınız

Marketten bunları sakın almayın! mask
Marketten bunları sakın almayın!
Marketten bunları sakın almayın!
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Sağlığınız için market alışverişlerinde dikkatli olun

Marketten bunları sakın almayın!

Sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı konusunda bilinçlenme artarken, diyetisyen Mehmet Barış Salur, market alışverişlerinde sağlığımız için risk oluşturabilecek beş ürünü işaret ediyor. Bu ürünlerin tüketiminin, uzun vadede sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Margarin: Trans yağ kaynağı

Marketten bunları sakın almayın!

Margarin, bitkisel yağların hidrojenasyonu ile üretilir ve yüksek oranda trans yağ içerir. Trans yağların kalp hastalıkları, kolesterol sorunları ve metabolik sendrom riskini artırdığı bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır. Salur, özellikle kahvaltılarda tereyağı gibi doğal alternatiflere yönelinmesini öneriyor.

Bulyon: Yüksek sodyum ve katkı maddeleriMarketten bunları sakın almayın!

Bulyonlar, yemeklere lezzet katmak için sıkça kullanılan bir üründür; ancak yüksek sodyum içeriği ve çeşitli katkı maddeleri nedeniyle tansiyon ve kalp sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Salur, taze baharatlar ve doğal malzemelerle hazırlanan ev yapımı sosların daha sağlıklı alternatifler olduğunu belirtiyor.

3'ü Bir Arada Kahveler: Şeker ve katkı maddesi bombası

3'ü bir arada kahveler, pratikliğiyle öne çıksa da, yüksek şeker içeriği ve çeşitli katkı maddeleri nedeniyle sağlıksız bir tercih. Bu ürünlerin düzenli tüketimi, obezite, tip 2 diyabet ve diğer metabolik hastalıkların riskini artırabilir. Salur, doğal kahve tüketilmesini ve gerektiğinde az miktarda şeker veya sağlıklı tatlandırıcılar kullanılmasını öneriyor.

Enerji İçecekleri: Aşırı kafein ve şeker

Marketten bunları sakın almayın!

Enerji içecekleri, yüksek kafein ve şeker içeriğiyle özellikle gençler arasında popülerdir. Ancak bu içeceklerin aşırı tüketimi, kalp ritmi bozuklukları, uykusuzluk ve anksiyete gibi sağlık sorunlarına neden olabilir. Salur, doğal enerji kaynaklarına yönelik, yeterli uyku ve dengeli beslenmenin önemini vurguluyor.

İşlenmiş et ürünleri: Salam ve sosisMarketten bunları sakın almayın!

Salam, sosis gibi işlenmiş et ürünleri, yüksek oranda doymuş yağ, sodyum ve koruyucu maddeler içerir. Bu tür ürünlerin düzenli tüketimi, kanser riski, kalp hastalıkları ve yüksek tansiyon gibi sağlık sorunlarıyla ilişkilendirilmiştir. Salur, işlenmiş et ürünlerinin tüketimini sınırlamanın ve mümkünse tamamen doğal et kaynaklarına yönelmenin sağlık için daha iyi olacağını belirtiyor.

Diyetisyen Mehmet Barış Salur'un bu uyarıları, sağlıklı bir yaşam sürdürmek isteyen herkes için market alışverişlerinde bilinçli seçimler yapmanın önemini bir kez daha hatırlatıyor.

# yol, Sağlık, Yaşam

19 Şub 2024 - 17:00 - Sağlık

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