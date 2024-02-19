Boluluların gözleri yaşardı, Türker Ateş Bolu’daki eğitim sorunlarını TBMM’ne taşıdı

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, 14 Mayıs 2023 Genel Seçimlerinde milletvekili seçilmesinden bu güne ilk defa Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’de Bolu ile ilgili soru önergesi sundu. Ateş, İl Milli Eğitim Müdürü tarafından yapılan yönetici atamalarını, Bakan'a sordu.

Ateş, “Atamalar neye göre yapılıyor?”

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, TBMM Başkanlığı 'na sunduğu soru önergesinde, Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan bazı görevlendirmelere ilişkin sorunları dile getirdi ve Bakan Yusuf Tekin'e soru önergesi verdi. TBMM Başkanlığı 'na , Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması üzere soru önergesi veren Bolu Milletvekili Türker Ateş, il genelinde okul yöneticisi ve şube müdürü görevlendirmelerinin neye göre yapıldığını sordu.

İşte Milletvekili Türker Ateş 'in soru önergesi

Bolu Milli Eğitim Müdürlüğünün geçici öğretmen atamalarının usulsüz olduğu ve süreçte eğitimin niteliğine zarar verildiği iddialarında bulunulmaktadır. Konu hakkında Eğitim-İş tarafından Bolu Valiliği'ne şikâyette bulunulmuştur. Eğitim İş Bolu İl Başkanlığının verdiği bilgiler şöyledir: "Mudurnu İlçesi Taşkesti İlkokulu Kadrolu Müdür Yardımcısı, İlçe merkezinde başka bir okula Müdür Vekili olarak; aynı okulun kadrolu Okul Öncesi Öğretmeni de Merkez İlçede Okul Müdür Vekili olarak görevlendirilmiştir. Okul Müdürlüğüne okul öğretmenlerinden biri vekalet etmekte olup, okulda Müdür Yardımcısı da bulunmamaktadır. Okula il dışından atanan Sınıf Öğretmenine, resmi olarak göreve başlatıldığı halde yaklaşık bir ay sınıf görev tebliği yapılmamış; bu süreçte Ücretli Öğretmen, ilgili derse girmeye devam etmiştir. Sınıf Öğretmeni, Taşkesti İlkokulu'nda görevli olduğu sınıf olmadığı gerekçe gösterilerek Mudurnu Dumlupınar İlkokulu'na Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. Benzer biçimde Taşkesti İmam Hatip Ortaokulu/Taskesti Ortaokulu kadrolu Matematik Öğretmeni, Mudurnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Şube Müdür Vekili olarak görevlendirilmiştir."

Bu kapsamda;

1) Bu görevlendirmelerin ihtiyaca binaen yapılıp yapılmadığı, adil olup olmadığı ve eğitim hizmetine etkisinin incelenmesi için Bakanlığınız müfettiş görevlendirmiş midir ya da görevlendirecek midir?

2) İl ve ülke çapında benzer biçimde kaç öğretmen için başka okullara veya MEB Müdürlüklerine yöneticilik için geçici görevlendirme yapılmıştır?

3) 2014 yılında "Torba Yasa" olarak adlandırılan düzenlemeyle kaç kadrolu okul yöneticisi görevinden çıkarılmıştır ve bu kişiler için yeniden yöneticilik hakkı tanınacak mıdır?

4) Yönetici ihtiyacının karşılanması için Bakanlığınızca bir mevzuat değişikliği yapılacak mıdır?

5) Bolu İl ve İlçe MEB Şube Müdürlükleri yazılı sınavları yaz dönemi tamamlandığı halde neden öğretmen atamaları yapılmamaktadır?

6) Ülkemizdeki ücretli öğretmen sayısı nedir? Ücretli öğretmen uygulaması sürecek midir?