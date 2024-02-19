19 Şub 2024 - 11:22- Güncel G:

Bolu Belediyesi kent mobilyalarını kendisi üretiyor

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Bolu Belediyesi tarafından bakım ve onarım işlerinin yapıldığı mevcut marangozhane daha da büyütüldü.

Bolu Belediyesi kent mobilyalarını kendisi üretiyor mask
Bolu Belediyesi kent mobilyalarını kendisi üretiyor
Bolu Belediyesi kent mobilyalarını kendisi üretiyor
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Şehirde kullanılan kent mobilyalarının yarıdan fazlası bu sayede belediye imkanları ile üretilir hale geldi.

Bolu Belediyesi kent mobilyalarını kendisi üretiyor

Bolu Belediyesi’nin birçok birimi son 5 yıllık dönemde daha işlevsel hale geldi. Bunlardan biri de Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki marangozhane oldu. Geçmişte daha çok bakım ve tamir işlerinin yapıldığı marangozhane; kapasite, ekipman ve nitelikli personel açısından daha da geliştirildi ve büyütüldü. Bolu Belediyesi bu sayede şehirde park ve bahçelerde kullanılan kent mobilyalarının yarıdan fazlasını kendi öz kaynakları ile üretir hale geldi. Şehirdeki kamelya, çardak ve bankların büyük kısmı da yine güçlendirilen bu marangozhanede onarılıp yenilendi.

Bolu Belediyesi kent mobilyalarını kendisi üretiyor

Bunların yanı sıra 2023 yılında bin 200 adet çizilmeyen verzalit bank üretildi ve ana caddeler ve meydanlar başta olmak üzere şehrin binlerce noktasına yerleştirildi. Marangozhaneyi yenileyen ve güçlendiren Bolu Belediyesi, bu sayede geçmişte milyonlarca lira ödediği kent mobilyalarına çok daha ucuza üretip büyük tasarruf etti.
# belediye, Bolu Belediyesi

19 Şub 2024 - 11:22 Bolu- Güncel

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