Moda ve aksesuarın yeni adresi: Takıştır Accessories Bolu'da açıldı

Bolu'nun moda ve aksesuar dünyasına yeni bir soluk: Takıştır Accessories kapılarını açtı

Bolu'nun moda ve aksesuar alanında yeni bir dönemi başlatan Takıştır Accessories, Paşa Köy Mahallesi, D- 100 Karayolu Caddesi'nde hizmete girdi. Kadın, erkek ve çocuklar için geniş bir takı ve aksesuar yelpazesi sunan mağaza, şehrin yeni gözde mekanlarından biri olmaya aday.

Moda severlerin yeni buluşma noktası

Takıştır Accessories, işletme sahibi Buğra Şentürk'ün liderliğinde, moda severlere kaliteli hizmet anlayışıyla yola çıktı. Şentürk, "Herkesin aradığı çeşidi bulabileceği bir mağaza açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, kaliteli hizmet anlayışımızla yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Zengin ürün çeşitliliği ile dikkat çekiyor

Takıştır Accessories, takıdan çantaya kadar geniş bir ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor. Şentürk, "Bir kadının arayıp da bulamayacağı hiçbir şeyi bırakmamak adına çeşitliliğimizi sürekli güncelliyoruz. Eksiklerimizi tamamlayarak, herkesin beğenisine hitap eden bir mağaza olmayı hedefliyoruz" dedi.

Bolu'nun moda ve aksesuar alanında yeni bir dönem

Açılış töreninin ardından davetliler, yeni mağazayı gezme fırsatı buldu. Bolu'nun moda ve aksesuar alanında yeni bir dönem başlatan Takıştır Accessories, şimdiden şehrin gözde mekanları arasında yerini aldı. Açılışa özel indirimler ve kampanyalarla da müşterilerini ağırlayan mağaza, alışveriş tutkunlarının yeni favori duraklarından biri olacak gibi görünüyor.

Bolu'da moda ve aksesuar denince akla gelen ilk adreslerden biri olmaya aday Takıştır Accessories, sunduğu geniş ürün yelpazesi ve kaliteli hizmet anlayışıyla dikkat çekiyor. Şehrin alışveriş ve moda dünyasına yeni bir soluk getiren bu mağaza, görkemli bir açılış töreniyle moda severlerle buluştu ve şehrin moda ve aksesuar alanındaki çıtasını yükseltti.