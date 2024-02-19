Bolu'da Bu Hafta: 12 - 18 Şubat 2024 Yerel Gündemden Kaçırılmaması Gerekenler.. İşte Haftanın Özeti..

Merhaba ‘Bolu’da bu hafta’ takipçileri…

Şehrin kalbinde yer alan haberler, etkinlikler ve duyurularla, Bolu'nun nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bolu'nun doğal güzelliklerinden kültürel etkinliklerine, ekonomik gelişmelerden spor faaliyetlerine kadar geniş bir yelpazede sunacağımız içeriklerle, şehrimizdeki yaşamın tüm renklerini sizlere aktarmayı hedefliyoruz.

‘Bolu'da Bu Hafta’ bültenimizle, yerel gündemde öne çıkan haberleri, analizleri ve raporları sizlerle paylaşıyoruz.

Bu hafta Bolu'da neler mi oldu? Bolu'nun doğal güzelliklerinden başlayarak, şehrin sosyal, kültürel, siyasi ve ekonomik hayatına dair en son haberleri, önemli duyuruları ve yaklaşan etkinlikleri öğrenmek için bültenimizi takip edin. Her hafta olduğu gibi, bu hafta da Bolu'nun çeşitliliğini ve zenginliğini yansıtan haberlerle karşınızdayız

Bolu'ya dair kaçırmamanız gereken gelişmeleri sizler için bir araya getirdik. ‘Bolu'da Bu Hafta’ bültenimizle, Bolu'nun kalbindeki yaşamı keşfe çıkmaya var mısınız?

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Siyaset

Bolu’da iktidar ve muhalefet partileri 31 Mart 2024 seçimlerine geri saymaya başladı. Partiler bu hafta adaylarını resmen açıkladı ve onlar için tanıtım toplantısı düzenledi.

Bu hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan Zonguldak’taydı ancak Erdoğan’ın Şubat sonu ya da Mart ayı başlarında Bolu’ya gelmesi bekleniyor…

Bolu’ya gelen DEVA Lideri Ali Babacan’ın hedefinde Bolu Belediye BaşkanıTanju Özcan vardı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bolu’da hangi adaya destek verdi?

Partilerin adayları kamuoyuna tanıtılırken aday olamayanlar ise siyasi kariyerlerine yeni bir yön verdi

Adaylar sahada vaatlerini bu hafta arttırmaya başladı. Kimi Bolu’ya opera ve bale sahnelerinin de olacağı kültür merkezi, kimi ise akıllı şehir olmayı vaadetti.

Bolu Belediyesi Meclis Salonu hararetli tartışmalara mekan oldu

Göynük yeni bir adaya kucak açtı

Bolu Belediye Meclisi’nde yaşanan gerginliğin etkileri bu hafta da sürdü AK Parti karşı taarruza geçti ve başvurduğu mahkemeden durdurma kararı çıktı

AK Parti’nin Dörtdivan İlçe Bakanı Ural 2 yıl aradan sonra bu hafta tekrar istifa etti. Gerekçesi istifa eden diğer siyasilerle aynıydı

Ekonomi

Aşk bu yıl pahalıya mal oldu, Sevgililer Günü’nü kutlamak isteyenler paraya hayli kıydı…

Sevgililer Günü’nü bir şekilde atlattınız… Peki ya düğün masrafları?

Sokak röportajında duyduğumuz sözler bu pahalılıktan şikayet etmeyenlerin de olduğunu gösterdi

Güncel

Asgari ücretin tartışıldığı tolumda Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri'nin aldığı bu ücreti duyunca inanamayacaksınız…

İlk kez muhtar seçildiğinde Bolu’nun en genç muhtarı olmuştu şimdi ise en kıdemlisi…

Bolu’da İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan bir AVM’de yaşanan tartışma ise nezaketsizlik yüzünden çıktı ancak yaşananlar da hiç nazik şeyler değildi…

Bolu’nun en yaşlısı 101 yaşındaki Celal Saraçoğlu en çok kime hayran?

Haftanın Haberi

Bu haftaya AK Parti’nin Bolu teşkilatlarında yaşanan istifalar ve iddialar damgasını vurdu. Partide üst üste yaşanan istifalar AK Parti’de ‘yaprak dökümü mü yaşanıyor?’ sorusunu akıllara getirirken, istifaların gösterdiği tek adres ise İl Başkanı Suat Güner ve partide yaşanan çıkar ilişkileri iddiaları oldu.

Bolu Merkez ilçenin Karacasu Belediye Başkanı Celal Beydili partisinden aday gösterilmeyince istifa etti. Mudurnu eski belediye Başkanlarından Metin Soygür de partisinden aradığı vefayı bulamayınca aynı yolu seçti.

Dörtdivan’dan da istifa sesi yükseldi ve AK Parti Dörtdivan İlçe Teşkilat Başkanı Hasan Ural da masaya yumruğunu vurdu. Tüm bu gelişmelerin partiye yansımalarını yeni haftada ve önümüzdeki süreçte yakından takip ediyor olacağız.