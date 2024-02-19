Bolulu işadamından Düzce’ye yatırım

Hampton by Hilton Bolu'nun başarılı iş insanı Necip Çarıkçı, Düzce'ye 120 odalı bir Hilton Oteli kazandırmayı planlıyor. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün açıklamalarıyla, şehrin prestiji ve turizm potansiyeli artacak bir projeye imza atılıyor.

Düzce'ye yatırım yolunda büyük adım

Hampton by Hilton Bolu'nun sahibi ve başarılı iş insanı Necip Çarıkçı, turizm ve konaklama sektöründeki başarısını Düzce ile taçlandırmaya hazırlanıyor. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün açıklamalarına göre, Çarıkçı Düzce'ye 120 odalı yeni bir Hilton Oteli yapmayı planlıyor. Bu gelişme, şehrin turizm potansiyeline büyük bir katkı sağlayacak.

Belediye Başkanı Özlü'den açıklama

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, projenin detaylarını kamuoyu ile paylaştı. Özlü, Necip Çarıkçı ile yaptığı görüşmelerde Düzce'ye bir otel yapılması konusunda istekte bulunduğunu belirtti. Başlangıçta belediyenin sunduğu yerler Çarıkçı tarafından uygun bulunmazken, sonrasında Bahçeşehir bağlantı yolunda ideal bir arazi seçildi.

Seçilen lokasyon ve otelin özellikleri

Çarıkçı'nın Düzce için seçtiği lokasyon, Bahçeşehir bağlantı yolunda, 8,5 dönümlük geniş bir arazi. Planlanan otel, 120 odasıyla misafirlerine konforlu bir konaklama deneyimi sunmayı hedefliyor. Ayrıca, büyük bir toplantı salonu da projede yer alacak, bu da Düzce'nin iş ve turizm etkinlikleri için önemli bir mekân olmasını sağlayacak.

Düzce'nin prestiji artıyor

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Hilton markasının Düzce'ye gelmesinin şehrin prestijini artıracağını vurguladı. Bu yatırım, Düzce'nin sadece konaklama sektöründe değil, aynı zamanda iş ve turizm alanında da önemli bir merkez haline gelmesine katkı sağlayacak. Hilton'un uluslararası standartlardaki hizmet kalitesi, şehrin cazibesini artırarak daha fazla ziyaretçi çekilmesine olanak tanıyacak.

Yatırımın Düzce'ye etkileri

Necip Çarıkçı'nın bu yatırımı, Düzce'nin ekonomik ve sosyal yaşamına olumlu etkilerde bulunacak. Yeni otel, şehre gelen ziyaretçiler için kaliteli konaklama seçenekleri sunarken, büyük toplantı salonu sayesinde ulusal ve uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapma kapasitesini artıracak. Bu durum, Düzce'nin turizm gelirlerinde artışa ve şehrin tanıtımına büyük katkı sağlayacak.

Düzce'nin turizm potansiyeline katkı

Necip Çarıkçı'nın Hilton Oteli yatırımı, Düzce'nin turizm potansiyelini önemli ölçüde artıracak bir gelişme. Yatırımın tamamlanmasıyla birlikte, Düzce ulusal ve uluslararası turizm haritasında daha görünür bir noktaya gelecek. Bu proje, şehrin konaklama, iş ve turizm alanlarında yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor.