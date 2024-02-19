Bolu’ya Et-Süt ve Balık Kurumu açılıyor…

Bakanlık çalışmalara başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı resmi bir kurum olan ve 2013’te adı Et ve Süt Kurumu olarak değişen Et ve Balık Kurumu (ESK) Bolu’ya açılıyor. Bir süredir Türkiye Lokantacılar Kebapçılar Pastacılar ve Tatlıcılar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olan Bolu Lokantacılar Aşçılar Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Murat Abak’ın girişimleriyle Bolu’ya açılması planlanan kurum için Bakanlık’tan çalışmalara başlandığı bilgisi geldi.

Tüccarların çekişmesi esnafı ve vatandaşı etkiliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilgili genel müdürlükleri ile başlatılan görüşmeler neticesinde Et ve Süt Kurumu aracılığı ile temin edilen ithal karkas etin dağıtımında yaşanan sıkıntılara dikkat çekilerek tüccarlar arasında yaşanan fiyat manipülasyonlarının, sektörde istenmeyen dalgalanmalara neden olduğu ve esnafın bundan olumsuz etkilendiği belirtilerek Bolu’ya Et ve Süt Kurumu’nun açılması istendi.

Gıda fiyatlarını da aşağıya çekmesi bekleniyor

Bakanlık görüşmelerinde ayrıca ESK Tarafından dağıtılan ithal et avantajından esnafın yararlanması hususunda çalışmalar yapılması, şubeleşen işletmelerin ve döner üretimi yapan firmaların da sisteme dahil edilmesinin iç piyasayı rahatlatacağı gibi gıda ve hizmet sektöründe enflasyonda birinci sıraya yerleşen gıda fiyatlarını da aşağıya çekeceği belirtildi.

Etin fiyatı nasıl çıkıyor?

Et piyasasını etkileyen 3-5 tüccarın, piyasa fiyatlarını manipüle etmelerinin önüne geçilmesinin büyük önem arz ettiği ifade edilerek Et ve Süt Kurumu tarafından temin edilen ithal karkas etin bir kısmının tüccarlar aracılığıyla elde edilmesinin durumu, ithal karkas etin yaklaşık 190 TL’ye mâl ederken 260-270 TL bandında yüksek bir kar marjıyla piyasaya sürülmesine neden olduğu ifade edildi.

Esnaf rekabet edemiyor

Karkas eti elde edemeyen ve işleme imkanı olmayan esnafın KG fiyatı 400 TL ile 800 TL aralığında fiyatlardan perakende ürün temin etmek durumunda kaldığını belirten federasyon, bunun da girdi maliyetlerini artırdığını bu yüzden küçük işletmelerin rekabet gücünü olumsuz etkileyerek tüketicilere daha yüksek fiyatlarla ürün sunulmasına neden olduğunu kaydetti.

Abak konunun yakın takipçisi

Esnafın ve tüketicinin daha ucuz ete daha kolay ulaşması için Bakanlığın içinde Bolu’nun da olduğu illere kurumun şubelerini açmasını talep eden Türkiye Lokantacılar Kebapçılar Pastacılar ve Tatlıcılar Federasyonu çalışmanın yakından takipçisi. Federayonun Yönetim Kurulu Üyesi ve Bolu Lokantacılar Aşçılar Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Murat Abak’ın bakanlığın çalışmalara başlandığı bilgisini verdiğini ve konuyu yakından takip etmek için bu Cuma (23 Şubat 2024 Cuma) günü Ankara’da ilgili genel müdürlüklerle toplantılara gireceği öğrenildi.