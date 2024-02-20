Semt pazarında balıkçılık yapan esnaf hamsileri çiğ yiyerek müşterilerine tazeliğini gösterdi

Balığın tazesi bakın nerede yenirmiş
Ankara’da semt pazarında esnaflık yapan Öztürk, "Balığın en tazesi Ankara'da yenir" şeklindeki yaygın kanaati sattığı balıkları çiğ yiyerek gösterdi. Çiğ balığın fındık gibi tadı olduğunu belirten Yakup Öztürk, "Balığın vitamini kılçığında. Limonu sıkıp ağzına atacaksın" diyerek müşterilerine nasıl yendiğini gösterdi.
Hatır için çiğ tavuk yenir lafı hamsiye evirildi
Pazar tezgahındaki hamsilerin bayat olmadığını müşterilerin anlatmak için çabalayan esnafın hamsileri çiğ yemesi ‘Hatır için çiğ tavuk yenir’ lafını hatırlattı. Çiğ hamsileri limon sıkıp sıkıp yiyen esnaf insanların şaşkın bakışları arasında pişmemiş hamsileri yemeye devam etti. Hatır için çiğ tavuk yemeyi alışkanlık haline getirmişi vatandaşlara, satış için çiğ hamsininde yenilebileceğini göstermiş oldu.
Çiğ hamsi yenir mi? Uzman görüşü
Hiçbir Balığın çiğ bir şekilde yenmemesi konusunda uyarılarda bulunan Uzm. Dr. Mecdi Ergüney, "Çiğ balık yemeye bağlı B12 vitamini azlığı sonucu derin anemi oluşa bilir. Bazı çiğ balık tüketen kişilerde Hemoglobin (HGB) 4'e kadar düştüğü tespit edilmiştir. Hemoglobin eksikliği sebep olduğu nefes darlığı ve tansiyon düşüklüğü nedeniyle yoğun bakıma alınan hastalar var. Sürekli çiğ balık tüketildiğinde 'Pernisiyöz Anemi' yani yoğun B12 vitamini düşüklüğü kaçınılmazdır" diye konuştu.
Hamsinin faydaları nelerdir?
Hamsinin faydalarından bazılarına değinecek olursak şunları sıralaya biliriz;
Göz hasatlıklarına iyi gelir
Kalbe iyi gelir
Dişleri güçlendirir
Bağışıklık kazanılmasını sağlar
Kemik büyümesine yardımcı olur
Bağırsaklara yardımcı olur
İdrar yolları ve solunum sistemine yardımcı olur
Kalp ritim bozukluklarını önlemeye yardımcı olur
Migrene karşı iyi gelir
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.