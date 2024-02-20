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Semt pazarında balıkçılık yapan esnaf hamsileri çiğ yiyerek müşterilerine tazeliğini gösterdi

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Semt pazarında sattığı hamsileri çiğ çiğ yiyerek tazeliğini gösterdi. Hamsi satışı yapan pazar esnafı Yakup Öztürk'ün müşterileri ile sohbeti gülümsetti. Hamsileri tezgahtan alıp çiğ çiğ yiyen pazarcı görenleri şaşkına çevirdi.

Semt pazarında balıkçılık yapan esnaf hamsileri çiğ yiyerek müşterilerine tazeliğini gösterdi mask
Semt pazarında balıkçılık yapan esnaf hamsileri çiğ yiyerek müşterilerine tazeliğini gösterdi
Semt pazarında balıkçılık yapan esnaf hamsileri çiğ yiyerek müşterilerine tazeliğini gösterdi
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Balığın tazesi bakın nerede yenirmiş

Semt pazarında balıkçılık yapan esnaf hamsileri çiğ yiyerek müşterilerine tazeliğini gösterdi

Ankara’da semt pazarında esnaflık yapan Öztürk, "Balığın en tazesi Ankara'da yenir" şeklindeki yaygın kanaati sattığı balıkları çiğ yiyerek gösterdi. Çiğ balığın fındık gibi tadı olduğunu belirten Yakup Öztürk, "Balığın vitamini kılçığında. Limonu sıkıp ağzına atacaksın" diyerek müşterilerine nasıl yendiğini gösterdi.

Hatır için çiğ tavuk yenir lafı hamsiye evirildi

Semt pazarında balıkçılık yapan esnaf hamsileri çiğ yiyerek müşterilerine tazeliğini gösterdi

Pazar tezgahındaki hamsilerin bayat olmadığını müşterilerin anlatmak için çabalayan esnafın hamsileri çiğ yemesi ‘Hatır için çiğ tavuk yenir’ lafını hatırlattı. Çiğ hamsileri limon sıkıp sıkıp yiyen esnaf insanların şaşkın bakışları arasında pişmemiş hamsileri yemeye devam etti. Hatır için çiğ tavuk yemeyi alışkanlık haline getirmişi vatandaşlara, satış için çiğ hamsininde yenilebileceğini göstermiş oldu.

Çiğ hamsi yenir mi? Uzman görüşü

Semt pazarında balıkçılık yapan esnaf hamsileri çiğ yiyerek müşterilerine tazeliğini gösterdi

Hiçbir Balığın çiğ bir şekilde yenmemesi konusunda uyarılarda bulunan Uzm. Dr. Mecdi Ergüney, "Çiğ balık yemeye bağlı B12 vitamini azlığı sonucu derin anemi oluşa bilir. Bazı çiğ balık tüketen kişilerde Hemoglobin (HGB) 4'e kadar düştüğü tespit edilmiştir. Hemoglobin eksikliği sebep olduğu nefes darlığı ve tansiyon düşüklüğü nedeniyle yoğun bakıma alınan hastalar var. Sürekli çiğ balık tüketildiğinde 'Pernisiyöz Anemi' yani yoğun B12 vitamini düşüklüğü kaçınılmazdır" diye konuştu.

Hamsinin faydaları nelerdir?

Semt pazarında balıkçılık yapan esnaf hamsileri çiğ yiyerek müşterilerine tazeliğini gösterdi

Hamsinin faydalarından bazılarına değinecek olursak şunları sıralaya biliriz;

Göz hasatlıklarına iyi gelir

Kalbe iyi gelir

Dişleri güçlendirir

Bağışıklık kazanılmasını sağlar

Kemik büyümesine yardımcı olur

Bağırsaklara yardımcı olur

İdrar yolları ve solunum sistemine yardımcı olur

Kalp ritim bozukluklarını önlemeye yardımcı olur

Migrene karşı iyi gelir

# VAR, gelir

20 Şub 2024 - 00:00 - Yaşam

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