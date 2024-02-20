Yüksek Seçim Kurulu (YSK)’dan muhtar adaylarına ilişkin yasaklar açıklandı

Marmara Muhtarlar Federasyonunda başkan yardımcılığı ve Türkiye Muhtarlar Konfederasyonunda Disiplin Kurulu üyesi olan Kandemir, yaklaşan yerel seçimler öncesinde muhtar adaylarına YSK’nın kararları doğrultusunda uyarılarda bulundu.

YSK sitesinde bu yasaklar var

Kandemir, “Yüksek Seçim Kurulu’nun almış olduğu karar neticesinde, muhtar ve adayları yalnızca broşür dağıtabilir. Sadece onu serbest bıraktı. Geri kalan bütün materyaller yasaklandı. Özellikle muhtar adaylarından istirhamım, hem muhtar arkadaşlarımızdan, hem de adaylarımızdan bu yasaklara uyulması yasal olarak zorunlu olduğunu unutmamaları” şeklinde konuştu.

Pankart, eşantiyon ve benzeri malzemeler yasak

Muhtarlar Federasyonunda Başkan Yardımcısı Mustafa Kandemir, “Çünkü bazı mahallelerimizde 10 tane aday, 5 tane aday var. Adayların tüm o mahalleyi broşürleri asılı vaziyette o çok çirkin bir görüntü olacağına inanıyoruz. O bakımdan da zaten geçen dönemde de yine YSK bunu yasaklamıştı. Şu anda iyi gidiyoruz. Çünkü bazı muhtar adaylarımız bu yasaklanan süreçten haberi yok, masrafa giriyor. Bu masraflar da yüklü masraflar oluyor. Hem onları engellemek hem de güzel mahallelerimizin görüntüsü bozulmasın istiyoruz” dedi.

Sosyal medya büyük kolaylık sağladı

Tüm adaylara başarılar dileyen Kandemir, seçimlerin demokratik ortamdan geçmesi için herkesin üzerine düşen görevler olduğunu belirtti. Tüm adayları YSK kurallarına uymaya davet eden Kandemir, “İnsanlara ulaşma noktasında, dokunma noktasında broşür önemli. Bence o şekilde de ulaşabilirler. Bütün apartmanlara, bütün işyerlerine sadece asmamak kaydıyla kendilerini tanıtıcı broşürler bırakabilirler. 21. asırdayız. Bütün arkadaşlarımız sosyal medya üzerinden müthiş bir propaganda yapıyorlar. Oradan yapabilirler. İlimizi kirletmeyelim” diye konuştu.