45 yıl sonra tekrar yayınlanan TRT Arşivinden "Estireyim Mi" Türküsü büyük beğeni aldı

TRT’nin 45 yıl önceki çekimlerinde çıktı

Bolu yöresine ait birçok türkü bulunuyor. Bu Türkilerden belki de en ünlüsü ‘Estireyim mi?’ isimli türkü. Estireyim mi? Türküsünün 45 yıl önceye ait TRT kayıtları sosyal medyada yayınlandı. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nun (TRT) derinliklerinden çıkarılan bir müzikal hazine, 45 yılın ardından müzik dünyasına geri dönüyor. 1979 yılında kaydedilen ve Bolu'nun ruhunu yansıtan "Estireyim Mi" türküsü, dijital restorasyonla yeniden hayat buldu. Bu nostaljik eser, Türk halk müziğinin zengin mirasını ve bölgesel türkülerin eşsiz güzelliklerini günümüze taşıyor.

Bir Türkünün Yolculuğu: "Estireyim Mi"

"Estireyim Mi", Bolu yöresine ait, halk arasında sevgiyle söylenen bir türküdür. Türkünün kökleri, bölgenin doğasından ve insan hikayelerinden beslenir. TRT'nin 1979'daki kaydı, bu türkünün o dönemdeki yorumunu ölümsüzleştirerek, kültürel bir miras olarak korunmasını sağlamıştır.

Estireyim mi? Türküsünün sözleri

Estireyim mi estireyim mi

Yavrum sana fistan kestireyim mi

Aman sana fistan kestireyim mi

Üç o yandan beş bu yandan

Yavrum bir de Abant yaylasından

Aman bir de Abant yaylasından

Tirilay laylam tirilari lay lay

Laylari tirilay lay lay lay lam

Köprünün altı örümcek

Yavrum aklımı aldın görüncek

Aman aklımı aldın görüncek

Üç o yandan beş bu yandan

Yavrum bir de Abant yaylasından

Aman bir de Kızık yaylasından

Tirilay laylam tirilari lay lay

Laylari tirilay lay lay lay lam

Zamana Meydan Okuyan Bir Miras

TRT'nin bu değerli kaydı dijital ortama taşımasıyla, "Estireyim Mi" türküsü teknolojinin sunduğu imkanlarla yeniden işlenerek müzikseverlerle buluştu. Bu yeniden yayın, kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemini vurgulayan bir girişim olarak öne çıkıyor.

Nostalji Rüzgarları: İnternetin Yeni Gözdesi

Yeniden yayınlanan "Estireyim Mi" türküsü, sosyal medya ve internet platformlarında büyük ilgi gördü. Dinleyiciler, bu özel versiyon aracılığıyla Türkiye'nin folklorik zenginliğine olan hayranlıklarını yeniden keşfetti. TRT'nin arşiv çalışmaları, unutulmuş türkü ve melodileri gün ışığına çıkararak kültürel mirasın yaşatılmasında kritik bir role sahip.