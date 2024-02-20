45 yıl sonra tekrar yayınlanan TRT Arşivinden "Estireyim Mi" Türküsü büyük beğeni aldı

TRT’nin 45 yıl önceki çekimlerinde çıktı
Bolu yöresine ait birçok türkü bulunuyor. Bu Türkilerden belki de en ünlüsü ‘Estireyim mi?’ isimli türkü. Estireyim mi? Türküsünün 45 yıl önceye ait TRT kayıtları sosyal medyada yayınlandı. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nun (TRT) derinliklerinden çıkarılan bir müzikal hazine, 45 yılın ardından müzik dünyasına geri dönüyor. 1979 yılında kaydedilen ve Bolu'nun ruhunu yansıtan "Estireyim Mi" türküsü, dijital restorasyonla yeniden hayat buldu. Bu nostaljik eser, Türk halk müziğinin zengin mirasını ve bölgesel türkülerin eşsiz güzelliklerini günümüze taşıyor.
Bir Türkünün Yolculuğu: "Estireyim Mi"
"Estireyim Mi", Bolu yöresine ait, halk arasında sevgiyle söylenen bir türküdür. Türkünün kökleri, bölgenin doğasından ve insan hikayelerinden beslenir. TRT'nin 1979'daki kaydı, bu türkünün o dönemdeki yorumunu ölümsüzleştirerek, kültürel bir miras olarak korunmasını sağlamıştır.
Estireyim mi? Türküsünün sözleri
Estireyim mi estireyim mi
Yavrum sana fistan kestireyim mi
Aman sana fistan kestireyim mi
Üç o yandan beş bu yandan
Yavrum bir de Abant yaylasından
Aman bir de Abant yaylasından
Tirilay laylam tirilari lay lay
Laylari tirilay lay lay lay lam
Köprünün altı örümcek
Yavrum aklımı aldın görüncek
Aman aklımı aldın görüncek
Üç o yandan beş bu yandan
Yavrum bir de Abant yaylasından
Aman bir de Kızık yaylasından
Tirilay laylam tirilari lay lay
Laylari tirilay lay lay lay lam
Zamana Meydan Okuyan Bir Miras
TRT'nin bu değerli kaydı dijital ortama taşımasıyla, "Estireyim Mi" türküsü teknolojinin sunduğu imkanlarla yeniden işlenerek müzikseverlerle buluştu. Bu yeniden yayın, kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemini vurgulayan bir girişim olarak öne çıkıyor.
Nostalji Rüzgarları: İnternetin Yeni Gözdesi
Yeniden yayınlanan "Estireyim Mi" türküsü, sosyal medya ve internet platformlarında büyük ilgi gördü. Dinleyiciler, bu özel versiyon aracılığıyla Türkiye'nin folklorik zenginliğine olan hayranlıklarını yeniden keşfetti. TRT'nin arşiv çalışmaları, unutulmuş türkü ve melodileri gün ışığına çıkararak kültürel mirasın yaşatılmasında kritik bir role sahip.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.