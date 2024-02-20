Et yemek hayal oluyor… Bolu güncel et fiyatları…

Enflasyon cep yakıyor. Zamların tüm gıda ürünlerine yansıdığı Türkiye’de et fiyatları da zamlardan nasibini alırken Bolu’da etin kilosunun ne kadar olduğu merak ediliyor. Haberimizde Bolu’da etin güncel fiyatlarını bulabilirsiniz.

Bolu’da etin kilosu kaç lira oldu?

Hayvancılığın giderek azaldığı, çoğu şehirde bitme noktasına geldiği Türkiye’de et fiyatları da aldı başını gidiyor. Türkiye Kasaplar Federasyonu’nun dahi rakam belirleyemediği et fiyatları Türkiye’de de, Bolu’da da rekabet halinde ilerliyor.

Et fiyatı altın piyasası gibi

Kasapların bağlı olduğu odalardan serbest piyasa çıkan et fiyatları standart rakamlar yerine adeta altın piyasasını andırıyor. Hayvancılığın bitme noktasına geldiğini belirten kasaplar ise sürekli gelen zamlar yüzünden besicinin hayvanı aynı fiyattan kesmemesinden dertli…

Buna göre Bolu kasaplarında ortalama dana eti fiyatları şöyle:

Dana kuşbaşı 480 lira,

Dana kıyma 450 lira,

Dana kemikli et 400 lira,

Dana haşlamalık 400 lira

Dana sucuk 460 lira,

Dana ciğer 400 lira,

Dana antrikot 650 lira,

Bolu kasaplarında ortalama kuzu eti fiyatları şöyle.

Kuzu ciğer 450 lira,

Kuzu sırım 588 lira,

Kuzu külbastı 580 lira,

Kuzu gerdan 380 lira,

Kuzu cızık 750 lira,

Kuzu şiş 580 lira,

Kuzu pirzola 690 lira,

Kuzu kol 460 lira,

Kuzu but 470 lira