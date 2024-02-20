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Ateşli silahla vurulan köpek hastane bahçesine sığındı, sağlık personeli hayvanı tedavi etti

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Batı Karadeniz’in en sakin kentlerinden birisi olan Kastamonu’nun Cide ilçesinde Bağyurdu Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişiler tarafından tüfekle vurulan ve ağır yaralanan iki köpek, tedavi altına alındı.

Ateşli silahla vurulan köpek hastane bahçesine sığındı, sağlık personeli hayvanı tedavi etti mask
Ateşli silahla vurulan köpek hastane bahçesine sığındı, sağlık personeli hayvanı tedavi etti
Ateşli silahla vurulan köpek hastane bahçesine sığındı, sağlık personeli hayvanı tedavi etti
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Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından iki sokak köpeği tüfekle vuruldu. Kanlar içerisinde kalan sokak köpeklerinden bir tanesi yaralı halde Cide Devlet Hastanesinin önüne geldi. Saçmaların isabet ettiği diğer yaralı köpek ise düştüğü derede bulundu.

Belediye köpeklere sahip çıktı

Ateşli silahla vurulan köpek hastane bahçesine sığındı, sağlık personeli hayvanı tedavi etti

İhbar üzerine Cide Belediyesi Veteriner Hekimlik Müdürlüğü ekiplerince yaralı köpekler, bulundukları yerden güvenli bir şekilde alınarak veteriner kliniğine götürüldü. Veteriner kliniğinde tedavi altına alınan yaralı köpeklerin vücudundan çok sayıda saçma çıkartılırken, durumlarının da ağır olduğu öğrenildi.

İnsanlar sokak hayvanlarına zarar vermeye başladı

Ateşli silahla vurulan köpek hastane bahçesine sığındı, sağlık personeli hayvanı tedavi etti

Cide’de adli vakalara bakan Veteriner Hekim Hakan Çolak, “Öncelikle yaranın yerini tespit edeceğiz. Daha sonra saçmalar vücudun içinde mi dışında mı olduğunu kontrol edeceğiz. Eğer vücudun içinde saçma kaldıysa operasyonla çıkartacağız. Sonra yaralanan yerleri temizleyeceğiz. Köpeklerin vücuduna birden fazla saçma isabet etmiş. Durumları ağır. Saçmaların isabet ettiği yerdeki yaralar ölümcül yaralar. Vücudunun çeşitli yerlerine saçmalar isabet etmiş. Bizlerde şimdi o giriş yerlerini bulup tek tek temizliyoruz. Bazı saçmalar köpeklerin vücudundan çıkmış yani vücudu delip geçmiş. Köpekleri öldürme kastıyla atılmış gibi görünüyor. Saçmalar köpeklere yakın mesafeden atılmış. Çünkü saçmalar çok fazla dağılmamış, belli bölgeye zarar vermiş. Korkutma amaçlı değil, bilinçli bir şekilde öldürmeye yönelik saçmalar atılmış” dedi.

İnsanlık dışı vakalarla çok sık karşılaşılıyorAteşli silahla vurulan köpek hastane bahçesine sığındı, sağlık personeli hayvanı tedavi etti

Son dönemde çok sayıda sokak köpeğinin silahla vurulduğunu söyleyen Çolak, “Adli vaka olarak hayvanlar geldiği için öncelikle iğnelerini yapıyoruz. Burada hayvanların kırık ya da çıkıklarına bakmıyoruz. Amacımız iç kanamadan ötürü hayvanı kaybetmek istemiyoruz. Yaralı bölgeyi temizleyip vücutta saçma kaldıysa saçmalar çıkartılarak vücudun enfeksiyon kapmasını engelleriz. Ondan sonra hayvan müşahede altına alınıp 3-4 gün boyunca gözetim altında tutular. Bu sıralarda silahla yaralanmalar sıklaştı. Travma yarası çok fazla kliniğimize gelmeye başladı. Hayvan sahiplerinin ya da dışarıdaki insanların hayvanları yaralamasıyla ilgili vakalara sıkça rastlıyoruz. Önceden sadece bizlere birbirlerine zarar veren hayvanlar geliyordu ama şimdi insanların verdikleri zararlarla ilgili vakalarla çok sık karşılaşmaya başladık” diye konuştu.

Köpekleri yaralı halde bulduklarını söyleyen Cide Belediyesi Veteriner Hekimlik Müdürlüğü personeli Sabri Orman ise, “Cide Devlet Hastanesinin önünde ikisine de ateş edilmiş vaziyette köpekleri bulduk. Köpeğin bir tanesini derede, suyun içerisinden çıkarttık. Dereden çıkarttığımız köpek ağır yaralı. Diğer köpek de hastanenin bahçesine sığınmış. Hastane personeli sahip çıkmıştı. Bizlerde gidip iki köpeği de bulundukları yerden alarak veteriner hekime götürdük” şeklinde konuştu.

# belediye, tedavi

20 Şub 2024 - 09:00 - Güncel

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