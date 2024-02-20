- Tarım

Bolu'da kooperatifler için yeni dönem başladı

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Bolu Ziraat Odası, tarımsal kalkınma, sulama ve su ürünleri kooperatiflerinin anasözleşme güncellemeleri hakkında önemli bir duyuru yaptı. 7339 sayılı Kanun kapsamında, kooperatiflerin güncelleme sürecinin başladığını ve 26 Ekim 2024'e kadar tamamlanması gerektiğini açıkladı.

Bolu'da kooperatifler için yeni dönem başladı mask
Bolu'da kooperatifler için yeni dönem başladı
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Kooperatiflerde anasözleşme güncellemesi zamanı

Bolu'da kooperatifler için yeni dönem başladı

Bolu Ziraat Odası, kooperatiflerin ve üst kuruluşlarının anasözleşmelerini güncelleme sürecinin başladığını duyurdu. Bu süreç, tarımsal kalkınma, sulama ve su ürünleri kooperatiflerini kapsayacak şekilde, 7339 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun değişiklikleri doğrultusunda gerçekleşiyor. Güncellemeler, kooperatiflerin günümüz ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmesi için zorunlu hale getirildi.

Yasal zorunluluk ve süreç

Bolu'da kooperatifler için yeni dönem başladı

26 Ekim 2021'de yürürlüğe giren 7339 sayılı Kanun ile kooperatifler, anasözleşmelerini en geç üç yıl içinde kanun hükümlerine uygun hale getirmek zorunda. Bu süreç, kooperatiflerin mevcut ve potansiyel üyeleri için önemli değişiklikler ve fırsatlar sunuyor. Anasözleşme güncellemeleri, kooperatiflerin daha etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlayacak temel bir adım olarak görülüyor.

Güncelleme sürecinin önemi

Bu güncelleme, kooperatiflerin yasal olarak varlıklarını sürdürebilmeleri için kritik bir öneme sahip. Güncellenmeyen kooperatifler, ilgili kanun gereği dağılmış sayılacak. Bu durum, kooperatif üyeleri ve ilgili sektörler için olumsuz sonuçlar doğurabilir. Dolayısıyla, Bolu'daki kooperatiflerin bu süreci ciddiye alması ve gerekli adımları zamanında atması büyük önem taşıyor.

Bakanlık onayı ve destek

Bolu Ziraat Odası'nın açıklamasına göre, hazırlanan örnek anasözleşmeler, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın onayı ile yürürlüğe konuldu. Bu örnekler, kooperatiflerin güncelleme sürecini kolaylaştırmak için Genel Müdürlük internet sitesinde yer alıyor. Kooperatifler, bu örnekleri kullanarak süreci daha verimli bir şekilde yönetebilir.

Teknik destek ve iletişim kanalları

Kooperatifler ve üyeleri, süreçle ilgili detaylı bilgi, teknik destek ve diğer konularda İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ile irtibata geçebilir. Bu destek, kooperatiflerin güncelleme sürecini sorunsuz bir şekilde tamamlamaları için büyük önem taşıyor. Ayrıca, dilek, şikayet ve görüşlerin iletilmesi de bu kanallar aracılığıyla mümkün.

Bolu'daki kooperatifler için yeni bir dönem başlıyor. Anasözleşme güncellemesi, kooperatiflerin daha etkin, verimli ve yasal çerçevelere uygun bir şekilde faaliyet göstermelerini sağlayacak. Bu sürecin başarıyla tamamlanması, Bolu'da tarımsal kalkınma, sulama ve su ürünleri kooperatiflerinin geleceği için büyük önem taşıyor. Kooperatiflerin ve üyelerinin bu sürece aktif katılımı ve ilgili mercilerle iş birliği yapması, sürecin başarıyla tamamlanmasını sağlayacak anahtar faktörler arasında.

 

# tarım

20 Şub 2024 - 10:00 - Tarım

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