Ayasofya Camii’nin ziyaret katına giren ilk kedi turistlerin yeni Gli’si oldu

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ibadethane ve ziyaret katı olarak ikiye ayrılmıştı. Ziyaret katına giren ilk kedi, Ayasofya Camii’nin 2020 yılında vefat eden meşhur Gli’ye benzetildi. Ziyaretçilerin sevmeden geçemediği kedi, yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu.

Ayasofya Camii ziyaret ücreti kaç lira

Kedi, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Ziyaret katına gelenler kediyi sevmek için sıraya girdi ardından onunla fotoğraf çektirdi. Kedinin halinden memnun halleri ise görenleri gülümsetti. Öte yandan Ayasofya Camii 2024 ziyaret ücreti tarifesi belli oldu! 15 Ocak 2024'ten itibaren Ayasofya Camii'ni ziyaret etmek isteyen yabancı turistler için giriş ücreti kişi başı 25 euro olarak belirlendi. Ayasofya ziyareti için bilet alım detayları ve daha fazlası için tıklayın.

Tekrar müzeye dönüştürülen Ayasofya

İstanbul'un tarihi ve kültürel simgelerinden Ayasofya Camii, 15 Ocak 2024 itibarıyla yabancı turistler için ücretli ziyaret edilebilecek bir mekân haline getirilmişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın aldığı kararla, Ayasofya'nın galeri katı ziyaretleri için belirlenen giriş ücreti, turistlerden kişi başı 25 euro olarak tahsil ediliyor.

Camii mi? Müze mi?

Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi'nin galeri katı, ibadet ve ziyaret amacıyla iki farklı girişten erişime açık açılmıştı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, ibadet alanına ücretsiz giriş yapmaya devam ederken, galeri katını ziyaret etmek isteyen yabancı turistler için belirlenen giriş ücreti uygulanmaya başladı.