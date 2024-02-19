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Geredespor'dan Eskişehir Demirspor'a Fenerbahçe-Galatasaray tarifesi

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Geredespor, BAL 6. Grup'ta Eskişehir Demirspor'u 6-0 yenerek liderlik yarışında iddialı konumunu korudu. Muhteşem galibiyet ve puan tablosunda yükseliş.

Geredespor'dan Eskişehir Demirspor'a Fenerbahçe-Galatasaray tarifesi mask
Geredespor'dan Eskişehir Demirspor'a Fenerbahçe-Galatasaray tarifesi
Geredespor'dan Eskişehir Demirspor'a Fenerbahçe-Galatasaray tarifesi
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Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) 6. Grubu'nda kıyasıya bir mücadeleye sahne olan 16. hafta, futbol severler için unutulmaz bir maça ev sahipliği yaptı.

Geredespor'dan Eskişehir Demirspor'a Fenerbahçe-Galatasaray tarifesi

Gerede halkından yoğun ilgi

Gerede İlçe Stadyumu'nda gerçekleşen ve yerel futbolun kalitesini bir kez daha gözler önüne seren bu karşılaşmada, Geredespor rakibi Eskişehir Demirspor'u ağırladı. 14.00'te başlayan ve Gerede halkının yoğun ilgisiyle karşılanan maç, futbolun heyecanını doruklara taşıdı.

Geredespor'dan Eskişehir Demirspor'a Fenerbahçe-Galatasaray tarifesi

Geredespor sahadan silip süpürdü

Geredespor, teknik direktörünün stratejik hamleleriyle sahaya sürdüğü Berkay, Emre, Celal, Fırat, Aydın, Berk Can, Sercan, Mert, Umut, Talha ve Zeynel'den oluşan kadrosuyla üstün bir performans sergiledi. Rakip takıma karşı ezici bir üstünlük kuran ev sahibi ekip, maç boyunca oyunun kontrolünü elden bırakmadı.

Geredespor'dan Eskişehir Demirspor'a Fenerbahçe-Galatasaray tarifesi

Geredespor’dan moralli başlangıç

İlk yarıda kaydedilen 3 golle moral bulan Geredespor, ikinci yarıda da aynı tempoyla devam ederek 3 gol daha buldu. Goller; Mert Türkileri, Aydın Aslan, Berk Can Aktaş, Selahattin Erdem ve Kayhan Arduç'un ayaklarından geldi. Özellikle penaltıdan kaydedilen 2 gol, maçın kırılma anlarından biri oldu.

Geredespor'dan Eskişehir Demirspor'a Fenerbahçe-Galatasaray tarifesi

Geredespor iddiasını koruyor

Bu kapsamlı zafer, Geredespor'un ligdeki konumunu güçlendirirken, takımın puanını 29'a yükselterek 6. sıraya tırmanmasını sağladı. Önceki 3 maçtaki mağlubiyetlerini unutturan Geredespor, liderlik yarışında iddialı konumunu pekiştirdi ve gelecek maçlar için moral depoladı.

Geredespor'dan Eskişehir Demirspor'a Fenerbahçe-Galatasaray tarifesi

 

19 Şub 2024 - 16:48 Bolu/ Gerede- Spor

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