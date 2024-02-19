Geredespor'dan Eskişehir Demirspor'a Fenerbahçe-Galatasaray tarifesi

Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) 6. Grubu'nda kıyasıya bir mücadeleye sahne olan 16. hafta, futbol severler için unutulmaz bir maça ev sahipliği yaptı.
Gerede halkından yoğun ilgi
Gerede İlçe Stadyumu'nda gerçekleşen ve yerel futbolun kalitesini bir kez daha gözler önüne seren bu karşılaşmada, Geredespor rakibi Eskişehir Demirspor'u ağırladı. 14.00'te başlayan ve Gerede halkının yoğun ilgisiyle karşılanan maç, futbolun heyecanını doruklara taşıdı.
Geredespor sahadan silip süpürdü
Geredespor, teknik direktörünün stratejik hamleleriyle sahaya sürdüğü Berkay, Emre, Celal, Fırat, Aydın, Berk Can, Sercan, Mert, Umut, Talha ve Zeynel'den oluşan kadrosuyla üstün bir performans sergiledi. Rakip takıma karşı ezici bir üstünlük kuran ev sahibi ekip, maç boyunca oyunun kontrolünü elden bırakmadı.
Geredespor’dan moralli başlangıç
İlk yarıda kaydedilen 3 golle moral bulan Geredespor, ikinci yarıda da aynı tempoyla devam ederek 3 gol daha buldu. Goller; Mert Türkileri, Aydın Aslan, Berk Can Aktaş, Selahattin Erdem ve Kayhan Arduç'un ayaklarından geldi. Özellikle penaltıdan kaydedilen 2 gol, maçın kırılma anlarından biri oldu.
Geredespor iddiasını koruyor
Bu kapsamlı zafer, Geredespor'un ligdeki konumunu güçlendirirken, takımın puanını 29'a yükselterek 6. sıraya tırmanmasını sağladı. Önceki 3 maçtaki mağlubiyetlerini unutturan Geredespor, liderlik yarışında iddialı konumunu pekiştirdi ve gelecek maçlar için moral depoladı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.