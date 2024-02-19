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Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'de Gençlerbirliği'ni tek golle geçti

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Trendyol 1. Lig'de Bandırmaspor, Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Kritik anlar ve gol, maçın sonucunu belirledi. Ligdeki rekabet artıyor.

Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'de Gençlerbirliği'ni tek golle geçti mask
Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'de Gençlerbirliği'ni tek golle geçti
Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'de Gençlerbirliği'ni tek golle geçti
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Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında futbol severler, Gençlerbirliği ile Bandırmaspor arasında kıyasıya bir mücadeleye tanık oldu. Başkent ekibi Gençlerbirliği, sahasında Bandırmaspor'u ağırlarken, zorlu geçen karşılaşma konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla Bandırmaspor, ligdeki konumunu güçlendirirken, Gençlerbirliği ise hayal kırıklığına uğradı.

Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'de Gençlerbirliği'ni tek golle geçti

Maçın öne çıkan anları

Karşılaşma, ilk dakikalardan itibaren iki takımın da kazanma arzusuyla dolu olduğunu gösterdi. 1. dakikada Rahmetullah’ın sağ kanattan yaptığı etkili pas, Metehan tarafından ceza sahası dışından yapılan şutla değerlendirilmeye çalışıldı, ancak top az farkla auta çıktı.

Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'de Gençlerbirliği'ni tek golle geçti

Jimmy Durmaz’ın yoğun çabaları

15. dakikada ise Jimmy Durmaz'ın sol kanattan gerçekleştirdiği köşe vuruşu, Alperen'in kafa vuruşuyla kaleci Zafer'de son buldu. 39. dakikada yaşanan kritik an ise, Jimmy'nin uzun pasında kaleci Zafer ile Mexer'in çarpışması ve Yatabare'nin aşırtma vuruşunun auta çıkması oldu.

Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'de Gençlerbirliği'ni tek golle geçti

Karşılaşmanın dönüm noktası

Karşılaşmanın dönüm noktası ise 45. dakikada yaşandı. Jimmy'nin orta sahada yaptığı hata sonucu topu kapan Metehan, ceza sahasına kadar ilerleyip yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'de Gençlerbirliği'ni tek golle geçti

Direkler ön plana çıktı

İkinci yarıda da iki takımın mücadelesi devam etti. 55. dakikada Levent'in ortası sonrası Metehan'ın Rahmetullah'a aktardığı top, direğe çarpıp oyun alanına döndü. 71. dakikada ise kaleci Ertuğrul’un pası, Yatabare tarafından Kayode'ye indirildi ancak Kayode'nin şutu yan direkten döndü.

Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'de Gençlerbirliği'ni tek golle geçti

Hakem ve takım kadroları

Mücadelenin hakemleri Alpaslan Şen, Özgür Ertem, Barış Çiçeksoyu oldu.

Gençlerbirliği’nin kadrosu: Ertuğrul Çetin, Nzaba (Laura dk. 75), Alperen Babacan, Musa Çağıran, Oğuzhan Berber, Jimmy Durmaz (Kayode dk. 46), Amilton (Oltan Karakullukçu dk. 89), Buğra Çağıran, Akabueze (Özgür Çek dk. 46), Melih Bostan (Siliki dk. 68), Yatabare

Bandırmaspor’un kadrosu: Zafer Görgen, Rahmetullah Berişbek, Sergen Piçinciol, Sitoe, Batuhan Yayıkcı, Mücahit Albayrak (Emre Batuhan Adıgüzel dk. 65), Levent Ayçiçek (Foor dk. 57), Mulumba, Mehmet Özcan (Mert Çelik dk. 90+4), Gakpa (Doğan Can Davas dk. 66), Metehan Mimaroğlu (Soukou dk. 57)

Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'de Gençlerbirliği'ni tek golle geçti

Diğer öne çıkan detaylar

Bandırmaspor’un galibiyet golünü Metehan Mimaroğlu (dk. 45) kaydetti. Karşılaşmada sarı kart gören isimler ise Buğra Çağıran, Laura, Oltan Karakullukçu (Gençlerbirliği), Mücahit Albayrak, Zafer Görgen, Mehmet Özcan, Soukou (Bandırmaspor) oldu.

 

# Gençlerbirliği

19 Şub 2024 - 17:25 Balikesir/ Bandirma- Spor

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