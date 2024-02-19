Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'de Gençlerbirliği'ni tek golle geçti

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında futbol severler, Gençlerbirliği ile Bandırmaspor arasında kıyasıya bir mücadeleye tanık oldu. Başkent ekibi Gençlerbirliği, sahasında Bandırmaspor'u ağırlarken, zorlu geçen karşılaşma konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla Bandırmaspor, ligdeki konumunu güçlendirirken, Gençlerbirliği ise hayal kırıklığına uğradı.
Maçın öne çıkan anları
Karşılaşma, ilk dakikalardan itibaren iki takımın da kazanma arzusuyla dolu olduğunu gösterdi. 1. dakikada Rahmetullah’ın sağ kanattan yaptığı etkili pas, Metehan tarafından ceza sahası dışından yapılan şutla değerlendirilmeye çalışıldı, ancak top az farkla auta çıktı.
Jimmy Durmaz’ın yoğun çabaları
15. dakikada ise Jimmy Durmaz'ın sol kanattan gerçekleştirdiği köşe vuruşu, Alperen'in kafa vuruşuyla kaleci Zafer'de son buldu. 39. dakikada yaşanan kritik an ise, Jimmy'nin uzun pasında kaleci Zafer ile Mexer'in çarpışması ve Yatabare'nin aşırtma vuruşunun auta çıkması oldu.
Karşılaşmanın dönüm noktası
Karşılaşmanın dönüm noktası ise 45. dakikada yaşandı. Jimmy'nin orta sahada yaptığı hata sonucu topu kapan Metehan, ceza sahasına kadar ilerleyip yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.
Direkler ön plana çıktı
İkinci yarıda da iki takımın mücadelesi devam etti. 55. dakikada Levent'in ortası sonrası Metehan'ın Rahmetullah'a aktardığı top, direğe çarpıp oyun alanına döndü. 71. dakikada ise kaleci Ertuğrul’un pası, Yatabare tarafından Kayode'ye indirildi ancak Kayode'nin şutu yan direkten döndü.
Hakem ve takım kadroları
Mücadelenin hakemleri Alpaslan Şen, Özgür Ertem, Barış Çiçeksoyu oldu.
Gençlerbirliği’nin kadrosu: Ertuğrul Çetin, Nzaba (Laura dk. 75), Alperen Babacan, Musa Çağıran, Oğuzhan Berber, Jimmy Durmaz (Kayode dk. 46), Amilton (Oltan Karakullukçu dk. 89), Buğra Çağıran, Akabueze (Özgür Çek dk. 46), Melih Bostan (Siliki dk. 68), Yatabare
Bandırmaspor’un kadrosu: Zafer Görgen, Rahmetullah Berişbek, Sergen Piçinciol, Sitoe, Batuhan Yayıkcı, Mücahit Albayrak (Emre Batuhan Adıgüzel dk. 65), Levent Ayçiçek (Foor dk. 57), Mulumba, Mehmet Özcan (Mert Çelik dk. 90+4), Gakpa (Doğan Can Davas dk. 66), Metehan Mimaroğlu (Soukou dk. 57)
Diğer öne çıkan detaylar
Bandırmaspor’un galibiyet golünü Metehan Mimaroğlu (dk. 45) kaydetti. Karşılaşmada sarı kart gören isimler ise Buğra Çağıran, Laura, Oltan Karakullukçu (Gençlerbirliği), Mücahit Albayrak, Zafer Görgen, Mehmet Özcan, Soukou (Bandırmaspor) oldu.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.