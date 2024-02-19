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Ertuğrul Sağlam Kocaelispor’dan işte böyle ayrıldı!

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Kocaelispor ve Ertuğrul Sağlam yollarını ayırdı. Sağlam, görev süresince destekçilere teşekkür ederek, futbolun zorluklarına vurgu yaptı ve takımın başarısı için umut dolu dileklerini paylaştı.

Ertuğrul Sağlam Kocaelispor’dan işte böyle ayrıldı! mask
Ertuğrul Sağlam Kocaelispor’dan işte böyle ayrıldı!
Ertuğrul Sağlam Kocaelispor’dan işte böyle ayrıldı!
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Trendyol 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Kocaelispor, teknik direktörlük görevi için Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayırdı. Bu önemli ayrılık, futbol dünyasında zamanın başarı için yeterli olmayabileceğinin bir kanıtı olarak görülüyor. Sağlam'ın sosyal medya üzerinden yaptığı duygusal veda açıklaması, futbolseverlerin ve Kocaelispor taraftarlarının büyük ilgisini çekti.

Ertuğrul Sağlam Kocaelispor’dan işte böyle ayrıldı!

Başarıya giden yolda zaman engeli

Ertuğrul Sağlam, yaklaşık 8 ay süren Kocaelispor macerasına son verdiğini duyurdu. Görev süresi boyunca takımın başarısı için gösterdiği çaba ve gayrete rağmen, zamanın kısıtlı olduğuna dikkat çekti. Sağlam, "Futbolda bazen tüm çabaya ve gayrete rağmen başarı için zaman yetmez. Koşullar ayrılıkları beraberinde getirir" ifadeleriyle futbolun zorluklarına ve başarının karmaşıklığına vurgu yaptı.

Ertuğrul Sağlam Kocaelispor’dan işte böyle ayrıldı!

Teşekkürler ve dilekler

Teknik direktör ayrıca, görevi süresince yanında olan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaelispor Başkanı Engin Koyun ve yönetim kurulu, futbolcular, kulüp çalışanları, yerel medya, sivil toplum kuruluşları ve taraftarlara teşekkürlerini iletti. Ertuğrul Sağlam'ın bu veda mesajı, birlikteliğin ve takım ruhunun önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Ertuğrul Sağlam Kocaelispor’dan işte böyle ayrıldı!

Süper Lig hayali ve Kocaelispor'un geleceği

Sağlam, Kocaelispor'un Süper Lig hedefine çok yakın bir konumda olduğunu ve ligin sonunda mutlu sona ulaşmasını en büyük dileği olarak belirtti. Takımın, bir üstteki rakibine ikili averajda üstünlük sağlayarak, ligin sonunda başarıya ulaşmasını umut ediyor.

Ertuğrul Sağlam Kocaelispor’dan işte böyle ayrıldı!

# belediye

19 Şub 2024 - 17:39 Kocaeli- Spor

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