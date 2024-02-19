Ertuğrul Sağlam Kocaelispor’dan işte böyle ayrıldı!

Trendyol 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Kocaelispor, teknik direktörlük görevi için Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayırdı. Bu önemli ayrılık, futbol dünyasında zamanın başarı için yeterli olmayabileceğinin bir kanıtı olarak görülüyor. Sağlam'ın sosyal medya üzerinden yaptığı duygusal veda açıklaması, futbolseverlerin ve Kocaelispor taraftarlarının büyük ilgisini çekti.
Başarıya giden yolda zaman engeli
Ertuğrul Sağlam, yaklaşık 8 ay süren Kocaelispor macerasına son verdiğini duyurdu. Görev süresi boyunca takımın başarısı için gösterdiği çaba ve gayrete rağmen, zamanın kısıtlı olduğuna dikkat çekti. Sağlam, "Futbolda bazen tüm çabaya ve gayrete rağmen başarı için zaman yetmez. Koşullar ayrılıkları beraberinde getirir" ifadeleriyle futbolun zorluklarına ve başarının karmaşıklığına vurgu yaptı.
Teşekkürler ve dilekler
Teknik direktör ayrıca, görevi süresince yanında olan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaelispor Başkanı Engin Koyun ve yönetim kurulu, futbolcular, kulüp çalışanları, yerel medya, sivil toplum kuruluşları ve taraftarlara teşekkürlerini iletti. Ertuğrul Sağlam'ın bu veda mesajı, birlikteliğin ve takım ruhunun önemini bir kez daha gözler önüne serdi.
Süper Lig hayali ve Kocaelispor'un geleceği
Sağlam, Kocaelispor'un Süper Lig hedefine çok yakın bir konumda olduğunu ve ligin sonunda mutlu sona ulaşmasını en büyük dileği olarak belirtti. Takımın, bir üstteki rakibine ikili averajda üstünlük sağlayarak, ligin sonunda başarıya ulaşmasını umut ediyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.