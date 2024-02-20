AK Parti Belediye Meclisi Aday Listesi Kesinleşti!

Bolu Merkez'de kimler meclis üyesi olmak için yarışacak?
Adalet ve Kalkınma Partisi ( AK Parti), Bolu Merkez için Belediye Meclisi üyeliği aday listesini kesinleştirdi. Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte, partinin Bolu Merkez'de meclis üyeliği için belirlediği adaylar kamuoyuna açıklandı. Bu liste, Bolu'nun geleceğine yön verecek isimleri barındırıyor.
AK Parti Bolu Merkez Belediye Meclisi Adayları
AK Parti'nin Bolu Merkez Belediye Meclisi için belirlediği adaylar, şehrin sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunacak tecrübe ve dinamizmi temsil ediyor. İşte o isimler:
ASIL ÜYE
1 NADİ OKUR
2 EROL ÖZAK
3 OĞUZHAN ÖZÇELİK
4 FATİH KUTLU
5 SELAMİ KONYALIOĞLU
6 AYŞE BOZACI
7 ALAATTİN KARAKAŞ
8 HASİP ESKİOĞLU
9 İLHAMİ AKÇA
10 İLKER ERDOĞAN
11 AYGÜL UZUN
12 CİHAN KARAGÖZ
13 AYHAN EREN
14 ERAY ÖZALP
15 DİNÇER NAYİR
16 HAYRETTİN PULATLI
17 BÜŞRA KALAYCIOĞLU
18 SELİM YILDIZ
19 KEMAL ÖZDEMİR
20 AYŞE ATILGAN
21 MURAT KARAAĞAÇ
22 EMİRCAN ÇATANA
23 AYDAN ÇIRACI
24 TUNCAY ÇELİK
25 SALİHA GÜLEN
26 ALİ TOPAÇ
27 VEYSEL ÇELEBİ
28 HİLAL BAKI
KONTENJAN
1 CEMİL AKAY
2 REŞAT ÖZCAN
3 İSA ÖZCAN
Bu adaylar, Bolu Merkez'in çeşitli sorunlarına çözüm üretecek ve şehrin kalkınmasına öncülük edecek projeleri hayata geçirmeyi hedefliyor.
Bolu Merkez için seçim stratejisi
AK Parti, Bolu Merkez'de güçlü bir temsil sağlamak ve yerel yönetimlerde etkin bir rol oynamak amacıyla dikkatle bir aday listesi hazırladı. Parti, seçim stratejisini, bölgenin ihtiyaçlarına ve vatandaşların taleplerine yanıt verebilecek, yenilikçi ve sürdürülebilir projeler üzerine kurdu.
Seçmenler ne bekliyor?
Bolu Merkez'deki seçmenler, yerel yönetimlerden şehrin altyapı sorunlarının çözümü, sosyal ve kültürel projelerin artırılması ve ekonomik kalkınmanın desteklenmesi gibi konularda somut adımlar bekliyor. AK Parti'nin aday listesi, bu beklentilere cevap verebilecek nitelikte.
Seçimlere doğru bolu merkez
Bolu Merkez'de seçim atmosferi giderek ısınıyor. AK Parti'nin aday listesinin açıklanması, seçim sürecindeki rekabeti ve siyasi dinamikleri daha da belirginleştirdi. Parti, seçim çalışmalarını hızlandırırken, adaylar da seçmenlerle buluşmaya ve projelerini anlatmaya başladı.
AK Parti'nin Bolu Merkez Belediye Meclisi için belirlediği aday listesi, yerel seçimlerin önemli bir parçası olarak dikkat çekiyor. Parti, bu adaylarla Bolu Merkez'in geleceğine yön vermek, bölgesel kalkınmayı desteklemek ve yaşam kalitesini artırmak istiyor.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Vay Vay - tanju özcana yüzde 70 hayırlı olsun o zaman
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.