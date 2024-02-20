AK Parti Belediye Meclisi Aday Listesi Kesinleşti!

Bolu Merkez'de kimler meclis üyesi olmak için yarışacak?

Adalet ve Kalkınma Partisi ( AK Parti), Bolu Merkez için Belediye Meclisi üyeliği aday listesini kesinleştirdi. Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte, partinin Bolu Merkez'de meclis üyeliği için belirlediği adaylar kamuoyuna açıklandı. Bu liste, Bolu'nun geleceğine yön verecek isimleri barındırıyor.

AK Parti Bolu Merkez Belediye Meclisi Adayları

AK Parti'nin Bolu Merkez Belediye Meclisi için belirlediği adaylar, şehrin sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunacak tecrübe ve dinamizmi temsil ediyor. İşte o isimler:

ASIL ÜYE

1 NADİ OKUR

2 EROL ÖZAK

3 OĞUZHAN ÖZÇELİK

4 FATİH KUTLU

5 SELAMİ KONYALIOĞLU

6 AYŞE BOZACI

7 ALAATTİN KARAKAŞ

8 HASİP ESKİOĞLU

9 İLHAMİ AKÇA

10 İLKER ERDOĞAN

11 AYGÜL UZUN

12 CİHAN KARAGÖZ

13 AYHAN EREN

14 ERAY ÖZALP

15 DİNÇER NAYİR

16 HAYRETTİN PULATLI

17 BÜŞRA KALAYCIOĞLU

18 SELİM YILDIZ

19 KEMAL ÖZDEMİR

20 AYŞE ATILGAN

21 MURAT KARAAĞAÇ

22 EMİRCAN ÇATANA

23 AYDAN ÇIRACI

24 TUNCAY ÇELİK

25 SALİHA GÜLEN

26 ALİ TOPAÇ

27 VEYSEL ÇELEBİ

28 HİLAL BAKI

KONTENJAN

1 CEMİL AKAY

2 REŞAT ÖZCAN

3 İSA ÖZCAN

Bu adaylar, Bolu Merkez'in çeşitli sorunlarına çözüm üretecek ve şehrin kalkınmasına öncülük edecek projeleri hayata geçirmeyi hedefliyor.

Bolu Merkez için seçim stratejisi

AK Parti, Bolu Merkez'de güçlü bir temsil sağlamak ve yerel yönetimlerde etkin bir rol oynamak amacıyla dikkatle bir aday listesi hazırladı. Parti, seçim stratejisini, bölgenin ihtiyaçlarına ve vatandaşların taleplerine yanıt verebilecek, yenilikçi ve sürdürülebilir projeler üzerine kurdu.

Seçmenler ne bekliyor?

Bolu Merkez'deki seçmenler, yerel yönetimlerden şehrin altyapı sorunlarının çözümü, sosyal ve kültürel projelerin artırılması ve ekonomik kalkınmanın desteklenmesi gibi konularda somut adımlar bekliyor. AK Parti'nin aday listesi, bu beklentilere cevap verebilecek nitelikte.

Seçimlere doğru bolu merkez

Bolu Merkez'de seçim atmosferi giderek ısınıyor. AK Parti'nin aday listesinin açıklanması, seçim sürecindeki rekabeti ve siyasi dinamikleri daha da belirginleştirdi. Parti, seçim çalışmalarını hızlandırırken, adaylar da seçmenlerle buluşmaya ve projelerini anlatmaya başladı.

AK Parti'nin Bolu Merkez Belediye Meclisi için belirlediği aday listesi, yerel seçimlerin önemli bir parçası olarak dikkat çekiyor. Parti, bu adaylarla Bolu Merkez'in geleceğine yön vermek, bölgesel kalkınmayı desteklemek ve yaşam kalitesini artırmak istiyor.