Bolu'da siyasi haritalar yeniden çiziliyor

Bolu'da MHP'ye önemli katılımlar

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bolu İl Başkanı Ayhan Çelikkol, Gelecek Partisi Bolu İl Başkanlığından istifa ederek MHP'ye katılan önemli isimlere teşekkür etti. Bu hareket, Bolu'daki siyasi yapıda önemli bir değişikliğin işaretlerini taşıyor.

Gelecek Partisi'nden MHP'ye geçişler

Gelecek Partisi Bolu İl Başkanı Özkan Güneç, Merkez İlçe Başkanı Sefer Gülen, İl Başkan Yardımcısı Bayram Kaya, Gençlik Kolları Başkanı Utku Erişen ve Kadın Kolları Başkanı Elif Aksu'nun da aralarında bulunduğu birçok isim, MHP'ye geçiş yaptı. Çelikkol, bu geçişler için teşekkürlerini iletti.

Teşekkürler ve beklentiler

Çelikkol, istifa süreçlerinin ardından MHP'ye katılacak olan il başkan yardımcıları, il ve ilçe yönetimleri, kadın ve gençlik kolları yöneticilerine de şimdiden teşekkür etti. Bu katılımların, partinin güçlenmesine önemli katkılar sağlayacağına inanılıyor.

MHP'nin büyüyen kadroları

Milliyetçi-Ülkücü Hareket, inanmış kadrolarıyla her geçen gün büyümeye devam ediyor. Ayhan Çelikkol, bu büyümenin, 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde başarı getireceğine olan inancını dile getirdi.

31 Mart Seçimlerine doğru

MHP, 14 Mayıs başarılarının ardından, 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde de başarıya ulaşmayı hedefliyor. Partiye yeni katılan üyelerle birlikte, ayrım yapmadan ve ayrıştırmadan çalışmalarına devam edeceklerini belirtiyor.

Bolu'da MHP'ye katılım çağrısı

Ayhan Çelikkol ve MHP Bolu İl Başkanlığı, siyasi saflarında yer almak isteyen herkesi partilerine katılmaya davet ediyor. Bu yeni katılımların, Bolu'daki siyasi dengeleri daha da güçlendireceği ve MHP'nin yerel seçimlerdeki başarısını artıracağı bekleniyor.