Bolu'da siyasi haritalar yeniden çiziliyor

Bolu'da MHP'ye önemli katılımlar
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bolu İl Başkanı Ayhan Çelikkol, Gelecek Partisi Bolu İl Başkanlığından istifa ederek MHP'ye katılan önemli isimlere teşekkür etti. Bu hareket, Bolu'daki siyasi yapıda önemli bir değişikliğin işaretlerini taşıyor.
Gelecek Partisi'nden MHP'ye geçişler
Gelecek Partisi Bolu İl Başkanı Özkan Güneç, Merkez İlçe Başkanı Sefer Gülen, İl Başkan Yardımcısı Bayram Kaya, Gençlik Kolları Başkanı Utku Erişen ve Kadın Kolları Başkanı Elif Aksu'nun da aralarında bulunduğu birçok isim, MHP'ye geçiş yaptı. Çelikkol, bu geçişler için teşekkürlerini iletti.
Teşekkürler ve beklentiler
Çelikkol, istifa süreçlerinin ardından MHP'ye katılacak olan il başkan yardımcıları, il ve ilçe yönetimleri, kadın ve gençlik kolları yöneticilerine de şimdiden teşekkür etti. Bu katılımların, partinin güçlenmesine önemli katkılar sağlayacağına inanılıyor.
MHP'nin büyüyen kadroları
Milliyetçi-Ülkücü Hareket, inanmış kadrolarıyla her geçen gün büyümeye devam ediyor. Ayhan Çelikkol, bu büyümenin, 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde başarı getireceğine olan inancını dile getirdi.
31 Mart Seçimlerine doğru
MHP, 14 Mayıs başarılarının ardından, 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde de başarıya ulaşmayı hedefliyor. Partiye yeni katılan üyelerle birlikte, ayrım yapmadan ve ayrıştırmadan çalışmalarına devam edeceklerini belirtiyor.
Bolu'da MHP'ye katılım çağrısı
Ayhan Çelikkol ve MHP Bolu İl Başkanlığı, siyasi saflarında yer almak isteyen herkesi partilerine katılmaya davet ediyor. Bu yeni katılımların, Bolu'daki siyasi dengeleri daha da güçlendireceği ve MHP'nin yerel seçimlerdeki başarısını artıracağı bekleniyor.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
mahmut - gelecekliler mhpye değer katacaklar :P
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.