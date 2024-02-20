İşte AK Parti Bolu İl Genel Meclisi Adayları

Bolu'da AK Parti'den kimler meclise aday?
Bolu, yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte siyasi hareketliliğin merkezi haline geldi. AK Parti, Bolu Merkez, İlçe ve Belde Belediye Başkan adaylarını açıklamasının ardından, gözler İl Genel Meclisi aday listesine çevrildi. Parti, seçimlere sayılı günler kala aday listesini kamuoyu ile paylaştı.
AK Parti Bolu İl Genel Meclisi Aday Listesi netleşti
AK Parti'nin Bolu İl Genel Meclisi için belirlediği adaylar, büyük bir merakla bekleniyordu. İl Başkanı Suat Güner liderliğindeki ekip, İl Koordinatörü ve MKYK Üyeleri ile birlikte titiz bir çalışma sonucunda listeyi Seçim Kuruluna iletti. Bu adım, partinin yerel seçimlere olan ciddiyetini ve hazırlık sürecindeki detaylı çalışmalarını gözler önüne serdi.
İşte AK Parti'nin Bolu'da yarışacak adayları
AK Parti'nin Bolu İl Genel Meclisi için belirlediği asıl ve yedek üye adayları şu şekilde:
Asıl Üyeler:
Ekrem Çetinkaya
Zerrin Yavuz Açıkalın
Samet Kocadağ
İsmail Eker
Metin Eymür
Ümit Tomurcukgül
Yedek Üyeler:
Erdem Yılmaz
Haluk Yerlikaya
Özlem Kabadayı
Fatma Yılmaz
Erkan Özak
Mehmet Ali Çamlıbel
Bolu'da Yerel Seçim heyecanı
Bolu, 31 Mart yerel seçimlerine odaklanmış durumda. AK Parti'nin aday listesinin açıklanmasıyla birlikte, seçim atmosferi daha da hareketlendi. Parti, Bolu'da güçlü bir temsil ile mecliste yer almayı amaçlıyor. Adaylar, seçim sürecinde Bolu'nun dört bir yanını ziyaret ederek, projelerini ve vizyonlarını seçmenlerle paylaşacak.
AK Parti'nin Bolu İl Genel Meclisi aday listesi, yerel seçimlerin önemli bir parçası olarak dikkat çekiyor. Parti, bu adaylarla Bolu'nun geleceğine yön vermek ve bölgesel kalkınmayı desteklemek istiyor. Seçmenler, adayların projelerini ve Bolu için vaatlerini değerlendirirken, 31 Mart yerel seçimlerinin sonuçları merakla bekleniyor.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.