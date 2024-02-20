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İşte AK Parti Bolu İl Genel Meclisi Adayları

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31 Mart 2024 Yerel Seçimlerine geri sayım başladı. Partiler meclis üyeliği listelerini hazırladı. İşte Bolu AK Parti’nin Bolu İl Genel Meclisi için belirlediği aday listesi. 31 Mart yerel seçimlerine günler kala, merakla beklenen isimler netleşti. İşte o isimler…

İşte AK Parti Bolu İl Genel Meclisi Adayları mask
İşte AK Parti Bolu İl Genel Meclisi Adayları
İşte AK Parti Bolu İl Genel Meclisi Adayları
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Bolu'da AK Parti'den kimler meclise aday?

İşte AK Parti Bolu İl Genel Meclisi Adayları

Bolu, yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte siyasi hareketliliğin merkezi haline geldi. AK Parti, Bolu Merkez, İlçe ve Belde Belediye Başkan adaylarını açıklamasının ardından, gözler İl Genel Meclisi aday listesine çevrildi. Parti, seçimlere sayılı günler kala aday listesini kamuoyu ile paylaştı.

AK Parti Bolu İl Genel Meclisi Aday Listesi netleşti

İşte AK Parti Bolu İl Genel Meclisi Adayları

AK Parti'nin Bolu İl Genel Meclisi için belirlediği adaylar, büyük bir merakla bekleniyordu. İl Başkanı Suat Güner liderliğindeki ekip, İl Koordinatörü ve MKYK Üyeleri ile birlikte titiz bir çalışma sonucunda listeyi Seçim Kuruluna iletti. Bu adım, partinin yerel seçimlere olan ciddiyetini ve hazırlık sürecindeki detaylı çalışmalarını gözler önüne serdi.

İşte AK Parti'nin Bolu'da yarışacak adayları

İşte AK Parti Bolu İl Genel Meclisi Adayları

AK Parti'nin Bolu İl Genel Meclisi için belirlediği asıl ve yedek üye adayları şu şekilde:

Asıl Üyeler:

Ekrem Çetinkaya

Zerrin Yavuz Açıkalın

Samet Kocadağ

İsmail Eker

Metin Eymür

Ümit Tomurcukgül

Yedek Üyeler:

Erdem Yılmaz

Haluk Yerlikaya

Özlem Kabadayı

Fatma Yılmaz

Erkan Özak

Mehmet Ali Çamlıbel

Bolu'da Yerel Seçim heyecanı

Bolu, 31 Mart yerel seçimlerine odaklanmış durumda. AK Parti'nin aday listesinin açıklanmasıyla birlikte, seçim atmosferi daha da hareketlendi. Parti, Bolu'da güçlü bir temsil ile mecliste yer almayı amaçlıyor. Adaylar, seçim sürecinde Bolu'nun dört bir yanını ziyaret ederek, projelerini ve vizyonlarını seçmenlerle paylaşacak.

AK Parti'nin Bolu İl Genel Meclisi aday listesi, yerel seçimlerin önemli bir parçası olarak dikkat çekiyor. Parti, bu adaylarla Bolu'nun geleceğine yön vermek ve bölgesel kalkınmayı desteklemek istiyor. Seçmenler, adayların projelerini ve Bolu için vaatlerini değerlendirirken, 31 Mart yerel seçimlerinin sonuçları merakla bekleniyor.

# belediye, AK Parti

20 Şub 2024 - 12:30 - Siyaset

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