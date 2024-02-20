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Boluspor, Erzurumspor FK maçına odaklandı: Kritik galibiyet için geri sayım başladı!

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Boluspor, Trendyol 1. Lig'de Erzurumspor FK ile kritik maça çıkacak. Play-off yolunda kırmızı-beyazlılar, galibiyet parolasıyla hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Yalçın Koşukavak liderliğindeki ekip, zafer için sahada.

Boluspor, Erzurumspor FK maçına odaklandı: Kritik galibiyet için geri sayım başladı! mask
Boluspor, Erzurumspor FK maçına odaklandı: Kritik galibiyet için geri sayım başladı!
Boluspor, Erzurumspor FK maçına odaklandı: Kritik galibiyet için geri sayım başladı!
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Boluspor zafer peşinde

Trendyol 1. Lig'in iddialı takımlarından Boluspor, play-off hedefine bir adım daha yaklaşmak için Erzurumspor FK ile kritik bir maça çıkıyor. Kırmızı-beyazlı ekip, geçtiğimiz hafta Tuzlaspor'u 2-1 mağlup ederek elde ettiği kritik galibiyetle, ligdeki konumunu sağlamlaştırdı ve 36 puanla 7. sıraya yükseldi. Teknik direktör Yalçın Koşukavak liderliğindeki Boluspor, galibiyet parolasıyla sahaya indi.

Boluspor, Erzurumspor FK maçına odaklandı: Kritik galibiyet için geri sayım başladı!

Antrenman sahasından son gelişmeler

Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerde hazırlıklarına başlayan Boluspor, teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalarla Erzurumspor FK maçının stratejisini belirliyor. İsınma koşularıyla başlayan ve yoğun tempoda devam eden antrenman, takımın fiziksel ve taktiksel hazırlığını üst seviyeye taşıyor.

Boluspor, Erzurumspor FK maçına odaklandı: Kritik galibiyet için geri sayım başladı!

Takımda son durum

Boluspor'da cezası sona eren Oğuz Kaan, kadroya yeniden dahil oldu. Teknik direktör Yalçın Koşukavak, kart sınırında olan oyuncuları uyararak disiplinli bir oyun sergilemelerini istedi. Takım, Erzurumspor FK karşılaşmasına odaklanmış durumda ve galibiyet parolasıyla hazırlıklarını sürdürüyor.

Boluspor, Erzurumspor FK maçına odaklandı: Kritik galibiyet için geri sayım başladı!

Boluspor'un hedefleri büyük

Kırmızı-beyazlı ekip, Trendyol 1. Lig'de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Teknik direktör Yalçın Koşukavak ve ekibinin stratejik hamleleri sayesinde Boluspor, ligde üst sıralara tırmanmayı başardı. Play-off hedefine ulaşmak için Erzurumspor FK maçının kritik önem taşıdığı bu dönemde, antrenmanlardaki hırslı atmosfer, takımın maçtan zaferle ayrılma konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor.

Boluspor, Erzurumspor FK maçına odaklandı: Kritik galibiyet için geri sayım başladı!

# Yalçın Koşukavak

20 Şub 2024 - 11:01 Bolu- Spor

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