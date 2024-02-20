Ekonomist Kolçak'tan altın ve dolar üzerine kritik değerlendirmeler

Atın ve döviz için altın değerinde tavsiyeler

Türkiye'nin tanınmış ekonomistlerinden Hatice Kolçak, yatırımcılara altın ve dolar konusunda önemli tavsiyelerde bulundu. Kolçak, özellikle dolar ve altın borcu olanlara borçlarını bir an önce kapatmaları yönünde uyarıda bulunarak, piyasalardaki mevcut durumu değerlendirdi.

Dolar Borcu Olanlara Önemli Uyarılar

Kolçak, doların yükselme eğiliminde olduğunu ve ihracatın sürdürülebilirliği konusunda endişelerin arttığını belirtti. Bu bağlamda, özellikle esnaf ve iş insanlarına yönelik, dolar veya altın borcu olanların bu borçları bir an önce kapatmaları gerektiğini vurguladı. Ayrıca, ani kriz dönemlerinde nakit bulundurmanın önemine dikkat çekti.

Gram Altın Yatırımı için Uygun Zaman

Ekonomist, altın piyasasının mevcut durumunu analiz ederek, gram altının 2024 yılı için hala cazip bir yatırım aracı olduğunu ifade etti. Ons altının kısa sürede gösterdiği performansı değerlendirerek, gram altının alınabilir olduğunu belirtti.

Yatırım İçin Altın mı Dolar mı?

Yatırımcıların sıkça sorduğu "Altın mı almalıyım yoksa dolar mı?" sorusuna Kolçak, net bir yanıt verdi. Kısa vadeli borç ödemeleri için dolar alınabileceğini, ancak uzun vadeli yatırımlar için kesinlikle gram altının tercih edilmesi gerektiğini önerdi.

Bu değerlendirmeler, yatırımcıların mevcut ekonomik koşullar altında daha bilinçli kararlar almasına yardımcı olacak önemli içgörüler sunuyor.