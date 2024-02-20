Buğday bu sene yüz güldürecek

Geçen sene dönüm başına ortalama 350 ile 500 kilogram arasında verim alınan buğdaydan bu sene çiftçiler Mart ayına kadar bir don yaşanmaz ise 500-700 kilogram arasında ürün bekliyor. Kentte yetiştirilen buğdayların Mayıs ayının ortasında kıyı kesiminden ovaya doğru hasadı planlanıyor.

“Çiftçiler buğdaylarını kontrol etmeli”

Mehmet Akın Doğan, buğday için güzel bir sene olduğunu söyledi. Doğan, “bu sene Kasım ve Aralık ayında havaların yağışlı gitmesinden dolayı buğdaylar kent genelinde çok iyi. İlk buğday ekiminde hava kurak gözüktü ama ardından yağan yağmurlar buğdaylara iyi geldi. Bu sene buğdaylara salma su vermedik. Şu anda havaların sıcak gitmesi ve don olmaması nedeniyle buğdaylarda kardeşleme olmadı. Kardeşleme olsaydı verim daha çok olacaktı. Buğdayların boyu güzel, ileride çiftçilerimiz durdurucu ilaç atmak zorunda. Yoksa buğday başağa kalktığında septorya, kök boğazı ve pas hastalığı çıkar” dedi.

“Yurdun tamamında buğday çok güzel”

Mayıs ayında buğdayın hasadını planladıklarını vurgulayan Doğan, “Buğdayımızda bu sene rekolteyi yüksek bekliyoruz. Yurdun tamamında buğday çok güzel. Buğdaylar şu anda gelişiyor, çiftçilerin sürekli kontrol etmesi gerekiyor. Havalar böyle giderse Mayıs ayının ortalarında ilk turfanda hasat güney sahil ilçelerinden başlayacak ve ovaya gelecektir. Eğer bu günden sonrada bir don olmazsa Mayıs ayında buğdaydan dönüme ortalama 500-700 kilogram arası verim bekliyoruz” ifadelerini kullandı.