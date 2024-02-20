Altın yatırımcılarına kritik çağrı, İslam Memiş'ten 24 saat uyarısı!

Memiş'ten Acil Çağrı: Hazırlık Zamanı!

Altın ve para piyasalarının deneyimli ismi İslam Memiş, geçtiğimiz hafta emtia piyasalarında yaşanan dalgalanmaların ardından altın yatırımcılarına önemli bir uyarıda bulundu. Memiş, altın piyasasında beklenen kritik hareketliliklere karşı yatırımcıları "Hazırlığa başlayın" diyerek uyardı.

ons altın fiyatı 1900 dolar seviyesinde

2024'ün başlarında ons altın fiyatı 2000 doların üzerindeyken, geçtiğimiz hafta 45 dolarlık bir düşüşle 1900'lü seviyelere geriledi. Bu durum, altın yatırımcıları arasında ciddi bir paniğe yol açtı. Ancak Memiş, yatırımcılara sakin olmaları çağrısında bulunarak, altın fiyatlarının gelecek haftalarda izleyeceği rotayı açıkladı.

Altın İçin Büyük Fırsat Zamanı

Kapalıçarşı'nın nabzını tutan Memiş, ons altın ve gram altın/TL fiyatlarında önemli hareketlerin beklendiğini belirtti. Özellikle ons altının geçtiğimiz hafta yaşadığı düşüşün, altın borcu olanlar, yatırım düşünenler veya düğün yapacak kişiler için büyük bir fırsat olduğunu vurguladı. Memiş, "Bu düşüşler, yeni yukarı yönlü hareketler için bir fırsat" dedi.

Altın Fiyatlarında Yeni Rekorlar Bekleniyor

Gelecek haftalarda altın fiyatlarının 2000-2050 dolar bandını izleyeceğini öngören Memiş, gram altın/TL fiyatının da yeni rekorlar kıracağını belirtti. Ayrıca, Mart ayında altın fiyatlarının 2150 TL'ye, yaz aylarında 2500-2700 TL'ye ve yıl sonuna kadar 3000 TL'ye ulaşacağını tahmin ediyor.

Yatırımcılara Çeşitlendirme Önerisi

Memiş, yatırımcılara portföylerini çeşitlendirme önerisinde bulunarak, borsa, altın, gümüş ve döviz gibi farklı yatırım araçlarına dağıtılmasını tavsiye ediyor. Ayrıca, gümüş yatırımcılarına da sabırlı olmaları çağrısında bulunarak, gümüşün yıl içinde yeni rekorlar kıracağını öngörüyor.

Bu dönemde, altın ve gümüş piyasalarında yaşanacak hareketlilikler, yatırımcılar için hem risk hem de fırsatları beraberinde getiriyor. İslam Memiş'in tavsiyeleri, bu dalgalı dönemde yatırımcılara yol gösterici oluyor.