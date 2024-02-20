Akaryakıtta nakit indirimi ve kart komisyonlarına düzenleme gündemde

Türkiye'deki akaryakıt sektörü, bankaların uyguladığı yüksek kart komisyonları nedeniyle önemli bir dönemeçte. Artan vergiler, döviz kurları ve petrol fiyatları derken, akaryakıt istasyonları şimdi de kart ödemelerindeki yüksek komisyon oranlarıyla mücadele ediyor.

Nakit Ödemelerde Avantaj, Kartlarda Ek Ücret

Bu durum, Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş'ın, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) çağrıda bulunmasına neden oldu. Aktaş, nakit ödemelerde müşterilere sunulan avantajları vurgulayarak, nakit ödemelerde pano satış fiyatına eklenen yüzde 3'lük kart komisyonunu almayarak, bir depo akaryakıt alımında vatandaşa 2 litre benzini bedavaya sunabileceklerini belirtti.

Banka Komisyonlarının olumsuz etkisi

Diğer yandan, kartlı ödemelerde ise "hizmet bedeli fişi" keserek, komisyonun müşteri tarafından karşılanmasını önerdi. Bu düzenlemenin BDDK tarafından yapılmasını talep eden Aktaş, bu yöntemle hem istasyonların hem de vatandaşların kazançlı çıkacağını ifade etti.

Alımları büyük kısmı kart ile yapılıyor

Türkiye genelinde yaklaşık 12,700 akaryakıt istasyonu bulunuyor ve bu istasyonlar, bankaların uyguladığı yüksek komisyon oranlarından şikayetçi. Bankalar, kredi kartı ile yapılan alımlarda yüzde 3,36 oranında komisyon uyguluyor. Özellikle akaryakıt alımlarının büyük bir kısmının kredi kartı ile yapılması nedeniyle istasyonları olumsuz etkiliyor.

Çözüm Önerisi ve Beklentiler

EPGİS Başkanı Aktaş, BDDK'ya sunduğu teklifte, akaryakıt alımlarında banka kredi kartı komisyon oranlarının yüzde 3 seviyelerinde olduğunu ve bu durumun istasyonları olumsuz etkilediğini belirtti. Aktaş, kredi kartı ödemelerinde "hizmet bedeli fişi" kesilmesi ve nakit ödemelerde komisyon alınmaması yönünde bir düzenleme yapılmasını önerdi. Bu sayede, hem istasyonların hem de vatandaşların fayda sağlayacağı bir model önerdi.

Akaryakıt sektöründe yaşanan bu gelişmeler, hem tüketicilerin hem de sektör temsilcilerinin dikkatini çekiyor. Bankaların uyguladığı yüksek kart komisyonlarına karşı bir düzenleme yapılması ve nakit ödemelerde indirim sunulması, sektörde yeni bir dönemin başlangıcını işaret edebilir.