20 Şub 2024 - 16:30- Güncel G:

Akaryakıtta nakit indirimi ve kart komisyonlarına düzenleme gündemde

ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye'deki akaryakıt istasyonları, banka kart komisyonlarına karşı çözüm arayışında. Nakit ödemelerde indirim ve kart ödemelerinde ek ücret uygulaması gündemde, sektörde yeni bir dönem başlıyor.

Akaryakıtta nakit indirimi ve kart komisyonlarına düzenleme gündemde mask
Akaryakıtta nakit indirimi ve kart komisyonlarına düzenleme gündemde
Akaryakıtta nakit indirimi ve kart komisyonlarına düzenleme gündemde
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye'deki akaryakıt sektörü, bankaların uyguladığı yüksek kart komisyonları nedeniyle önemli bir dönemeçte. Artan vergiler, döviz kurları ve petrol fiyatları derken, akaryakıt istasyonları şimdi de kart ödemelerindeki yüksek komisyon oranlarıyla mücadele ediyor.

Nakit Ödemelerde Avantaj, Kartlarda Ek Ücret

Akaryakıtta nakit indirimi ve kart komisyonlarına düzenleme gündemde

Bu durum, Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş'ın, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) çağrıda bulunmasına neden oldu. Aktaş, nakit ödemelerde müşterilere sunulan avantajları vurgulayarak, nakit ödemelerde pano satış fiyatına   eklenen yüzde 3'lük kart komisyonunu almayarak, bir depo akaryakıt alımında vatandaşa 2 litre benzini bedavaya sunabileceklerini belirtti.

Banka Komisyonlarının olumsuz etkisi

Akaryakıtta nakit indirimi ve kart komisyonlarına düzenleme gündemde

Diğer yandan, kartlı ödemelerde ise "hizmet bedeli fişi" keserek, komisyonun müşteri tarafından karşılanmasını önerdi. Bu düzenlemenin BDDK tarafından yapılmasını talep eden Aktaş, bu yöntemle hem istasyonların hem de vatandaşların kazançlı çıkacağını ifade etti.

Alımları büyük kısmı kart ile yapılıyor

Akaryakıtta nakit indirimi ve kart komisyonlarına düzenleme gündemde

Türkiye genelinde yaklaşık 12,700 akaryakıt istasyonu bulunuyor ve bu istasyonlar, bankaların uyguladığı yüksek komisyon oranlarından şikayetçi. Bankalar, kredi kartı ile yapılan alımlarda yüzde 3,36 oranında komisyon uyguluyor. Özellikle akaryakıt alımlarının büyük bir kısmının kredi kartı ile yapılması nedeniyle istasyonları olumsuz etkiliyor.

Çözüm Önerisi ve Beklentiler

Akaryakıtta nakit indirimi ve kart komisyonlarına düzenleme gündemde

EPGİS Başkanı Aktaş, BDDK'ya sunduğu teklifte, akaryakıt alımlarında banka kredi kartı komisyon oranlarının yüzde 3 seviyelerinde olduğunu ve bu durumun istasyonları olumsuz etkilediğini belirtti. Aktaş, kredi kartı ödemelerinde "hizmet bedeli fişi" kesilmesi ve nakit ödemelerde komisyon alınmaması yönünde bir düzenleme yapılmasını önerdi. Bu sayede, hem istasyonların hem de vatandaşların fayda sağlayacağı bir model önerdi.

Akaryakıt sektöründe yaşanan bu gelişmeler, hem tüketicilerin hem de sektör temsilcilerinin dikkatini çekiyor. Bankaların uyguladığı yüksek kart komisyonlarına karşı bir düzenleme yapılması ve nakit ödemelerde indirim sunulması, sektörde yeni bir dönemin başlangıcını işaret edebilir.

 

# Türkiye

20 Şub 2024 - 16:30 - Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW&#039;DEN; NARVEN YAKINI ÖRENCİK&#039;DE KÖY İÇİ 2057 m2 SATILIK ARSA+EV

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * NARVEN YOLU ÜZERİNDE ÖRENCİK KÖYÜNDE * MERKEZE ARAÇLA 5 DK MESAFEDE * HİÇBİR ENGELİ YOK...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

*RW&#039;DEN; LÜKS YAPILI&amp;GENİŞ, 3 YILLIK BİNADA 3+1 SATILIK DAİRE*

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * AŞAĞI SOKU MAH.ARÇELİK YOLU ÜZERİNDE * SOSYAL BİLİMLER LİSESİ KARŞISI , ADLİYE YAKININDA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MH. SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

SATILIK 2+1

KARAÇAYIR&#039;DA BRÜT 78 M2 GÜNEY CEPHE WC AYRI ANKASTRE TAKIMI KAPALI BALKON AMERİKAN MUTFAK YÜKSEK KİRA GETİRİLİ ZEMİNDE DEPOLAMA ALANI DU...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MAHALLESİNDE SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN SATILIK AYRI MUTFAK VE BALKONLU 1+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

REALTY WORLD&#039;DEN SEYİTAVŞAR MAH. SATILIK ARSA

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI 2 KAT İMARLI 22 METRE YOLA CEPHE 479,50.- M² VİLLA BÖLGESİNDE DETAYLI BİLGİ İÇİN ARAYINIZ. 053224...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

SATILIK 2+1

KARAÇAYIR&#039;DA BRÜT 78 M2 GÜNEY CEPHE WC AYRI ANKASTRE TAKIMI KAPALI BALKON AMERİKAN MUTFAK YÜKSEK KİRA GETİRİLİ ZEMİNDE DEPOLAMA ALANI DU...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL