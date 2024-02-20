- Asayiş

Araba lastiklerinden 6 kilo uyuşturucu çıktı

ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu'da gerçekleştirilen büyük uyuşturucu operasyonunda, bir otomobilin lastiklerine gizlenmiş 6 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Araç sürücüsü İran uyruklu M.R, uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklandı. Bolu Emniyet Müdürlüğü'nün huzur operasyonları kapsamında 12 şahıs daha yakalandı.

Araba lastiklerinden 6 kilo uyuşturucu çıktı mask
Araba lastiklerinden 6 kilo uyuşturucu çıktı
Araba lastiklerinden 6 kilo uyuşturucu çıktı
+9
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu'da narkotik operasyonu: lastiklere gizlenmiş uyuşturucu

Araba lastiklerinden 6 kilo uyuşturucu çıktı

Bolu, Anadolu Otoyolu üzerinde gerçekleştirilen dikkat çekici bir operasyona ev sahipliği yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nin titiz çalışmaları sonucunda, bir otomobilin lastiklerine ustaca gizlenmiş yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu operasyon, bölgede uyuşturucu ticaretine karşı verilen mücadelenin ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

6 Kilo 150 gram sentetik uyuşturucu

Araba lastiklerinden 6 kilo uyuşturucu çıktı

Operasyon detaylarına göre, narkotik köpeği "Hera"nın da yardımıyla yapılan aramalarda, otomobilin lastiklerinin içerisine gizlenmiş 6 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Bu bulgu, narkotik ekiplerinin uyuşturucu kaçakçılığına karşı ne kadar uyanık ve etkili olduğunun kanıtı niteliğinde.

Uyuşturucu ticareti yapmaktan tutuklandı

Araba lastiklerinden 6 kilo uyuşturucu çıktı

Olayla ilgili gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli M.R, yapılan sorgu ve işlemlerin ardından "uyuşturucu ticareti" yapmak suçlamasıyla tutuklandı. Bu tutuklama, bölgedeki uyuşturucu ticaretine karşı atılan adımların sadece bir parçası olarak görülüyor.

Bolu Emniyet Müdürlüğü'nden Huzur Operasyonu

Araba lastiklerinden 6 kilo uyuşturucu çıktı

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü, aynı dönemde gerçekleştirdiği "Aranan Şahıslar Uygulaması" ile de dikkat çekti. Bu uygulama kapsamında, çeşitli suçlardan aranan ve 1 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası bulunan toplam 12 şahıs yakalanarak adalete teslim edildi. Bu operasyonlar, Bolu Emniyet Müdürlüğü'nün halkın huzur ve güvenliği için gösterdiği çabanın bir göstergesi.

Halkın huzuru için aralıksız çalışmalar

Araba lastiklerinden 6 kilo uyuşturucu çıktı

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmaların aralıksız devam ettiği vurgulandı. Vatandaşların öneri, şikayet ve ihbarlarının da büyük önem taşıdığı ve gecikmeksizin değerlendirildiği belirtildi. Bu yaklaşım, toplumun her kesiminden destek gören bir güvenlik politikasının işareti olarak kabul ediliyor.

Bolu'da gerçekleştirilen bu operasyonlar, uyuşturucu ile mücadelede kararlılık ve başarıyı simgeliyor. Aynı zamanda, halkın güvenliğini sağlama konusunda emniyet güçlerinin ne kadar etkin ve kararlı olduğunu gösteriyor. Bu tür operasyonlar, toplumda güven duygusunu pekiştirirken, uyuşturucu kaçakçılarına karşı caydırıcı bir mesaj olarak da önem taşıyor. Bolu Emniyet Müdürlüğü'nün bu başarısı, diğer bölgeler için de örnek teşkil ediyor ve uyuşturucu ile mücadelede umut veriyor.

 

20 Şub 2024 - 12:21 Bolu- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW&#039;DEN; NARVEN YAKINI ÖRENCİK&#039;DE KÖY İÇİ 2057 m2 SATILIK ARSA+EV

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * NARVEN YOLU ÜZERİNDE ÖRENCİK KÖYÜNDE * MERKEZE ARAÇLA 5 DK MESAFEDE * HİÇBİR ENGELİ YOK...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

*RW&#039;DEN; LÜKS YAPILI&amp;GENİŞ, 3 YILLIK BİNADA 3+1 SATILIK DAİRE*

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * AŞAĞI SOKU MAH.ARÇELİK YOLU ÜZERİNDE * SOSYAL BİLİMLER LİSESİ KARŞISI , ADLİYE YAKININDA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MH. SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

SATILIK 2+1

KARAÇAYIR&#039;DA BRÜT 78 M2 GÜNEY CEPHE WC AYRI ANKASTRE TAKIMI KAPALI BALKON AMERİKAN MUTFAK YÜKSEK KİRA GETİRİLİ ZEMİNDE DEPOLAMA ALANI DU...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MAHALLESİNDE SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN SATILIK AYRI MUTFAK VE BALKONLU 1+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

REALTY WORLD&#039;DEN SEYİTAVŞAR MAH. SATILIK ARSA

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI 2 KAT İMARLI 22 METRE YOLA CEPHE 479,50.- M² VİLLA BÖLGESİNDE DETAYLI BİLGİ İÇİN ARAYINIZ. 053224...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

SATILIK 2+1

KARAÇAYIR&#039;DA BRÜT 78 M2 GÜNEY CEPHE WC AYRI ANKASTRE TAKIMI KAPALI BALKON AMERİKAN MUTFAK YÜKSEK KİRA GETİRİLİ ZEMİNDE DEPOLAMA ALANI DU...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL