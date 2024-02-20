Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Belediye Meclis Üyeliği Aday Listesi açıklandı

Kontenjan isimleri kimler?
CHP Bolu Belediye Başkanlığı meclis üyeliği kontenjan adayları isimleri şu şekilde oluştu. Kontenjan adayı Tuna Özcan, Kontenjan Adayı Resmiye Kahruman ve Kontenjan Adayı Ömer Polat. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde CHP’nin adayı Tanju Özcan’ın seçimi kazanması durumunda kontenjan adayları direk meclis üyesi olacak.
28 kişilik liste tamam
CHP’nin 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde aday olan 28 kişilik belediye meclis asil üye adayları, il genel meclisi adayları, merkez ilçeye bağlı Karacasu Belde Belediye Başkan ve belediye meclis üyesi kontenjan adayını açıklayan İl Başkanı Karagöz, “Yani dönemde % 70 yenilenmiş listemizle seçmenlerimizin karşısına çıkacağız” dedi.
İŞTE CHP TAM LİSTESİ;
BOLU İL GENEL MECLİSİ
ÖZCAN GÜLER
ERHAN BEYKOZ
HÜSEYİN YIKILMAZ
ERDAL TOMBAK
SUAT TURPCU
DURMUŞ AKBAŞ
BELEDİYE MECLİSİ KONTENJAN ADAYLARI
TUNA ÖZCAN
RESMİYE KAHRUMAN
ÖMER POLAT
BELEDİYE MECLİSİ ASİL ÜYE ADAYLARI
HÜSEYİN EKREM SERİN
CAHİT GÖRÜŞ
ZUHAL IŞIN
AHMET FİDAN
CİHAN TUTAL
FIRAT ÇINGI
BUSE ÖZKAN
MURAT CEYLAN
ÖZGÜR KESEMEN
ERDAL SAK
ALİ SARIYILDIZ
İLHAN ÇALIŞKAN
SÜLEYMAN CAN
OKAY ÖZCAN
NURETTİN GÜLER
AYDAN ÖZDEMİR
HÜLYA BERBEROĞLU
MEHMET KORKMAZ
ORHAN BAYRAK
SAADET DİŞLİ
DEVRİM BAŞARAN
NACİ PARLAK
İLHAMİ KONUK
AYHAN İNCE
MERT KONUK
KAZIM KABADAYI
NEJLA SÖZKESEN
ABDULKADİR TEZEL
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.