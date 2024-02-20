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Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Belediye Meclis Üyeliği Aday Listesi açıklandı

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz tarafından partinin Bolu Belediye Meclis Üyeliği Aday Listesi açıklandı. Açıklanan aday listesinde öne çıkan bazı isimler şaşkınlık yarattı.

Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Belediye Meclis Üyeliği Aday Listesi açıklandı mask
Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Belediye Meclis Üyeliği Aday Listesi açıklandı
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Kontenjan isimleri kimler?

Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Belediye Meclis Üyeliği Aday Listesi açıklandı

CHP Bolu Belediye Başkanlığı meclis üyeliği kontenjan adayları isimleri şu şekilde oluştu. Kontenjan adayı Tuna Özcan, Kontenjan Adayı Resmiye Kahruman ve Kontenjan Adayı Ömer Polat. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde CHP’nin adayı Tanju Özcan’ın seçimi kazanması durumunda kontenjan adayları direk meclis üyesi olacak.

28 kişilik liste tamam

CHP’nin 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde aday olan 28 kişilik belediye meclis asil üye adayları, il genel meclisi adayları, merkez ilçeye bağlı Karacasu Belde Belediye Başkan ve belediye meclis üyesi kontenjan adayını açıklayan İl Başkanı Karagöz, “Yani dönemde % 70 yenilenmiş listemizle seçmenlerimizin karşısına çıkacağız” dedi.

İŞTE CHP TAM LİSTESİ;

BOLU İL GENEL MECLİSİ

ÖZCAN GÜLER

ERHAN BEYKOZ

HÜSEYİN YIKILMAZ

ERDAL TOMBAK

SUAT TURPCU

DURMUŞ AKBAŞ

BELEDİYE MECLİSİ KONTENJAN ADAYLARI

TUNA ÖZCAN

RESMİYE KAHRUMAN

ÖMER POLAT

BELEDİYE MECLİSİ ASİL ÜYE ADAYLARI


HÜSEYİN EKREM SERİN

CAHİT GÖRÜŞ

ZUHAL IŞIN

AHMET FİDAN

CİHAN TUTAL

FIRAT ÇINGI

BUSE ÖZKAN

MURAT CEYLAN

ÖZGÜR KESEMEN

ERDAL SAK

ALİ SARIYILDIZ

İLHAN ÇALIŞKAN

SÜLEYMAN CAN

OKAY ÖZCAN

NURETTİN GÜLER

AYDAN ÖZDEMİR

HÜLYA BERBEROĞLU

MEHMET KORKMAZ

ORHAN BAYRAK

SAADET DİŞLİ

DEVRİM BAŞARAN

NACİ PARLAK

İLHAMİ KONUK

AYHAN İNCE

MERT KONUK

KAZIM KABADAYI

NEJLA SÖZKESEN

ABDULKADİR TEZEL

# belediye, Tanju Özcan, CHP

20 Şub 2024 - 14:05 Bolu- Siyaset

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