Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’den emeklilere büyük müjde: Darısı Bolu’nun başına!

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 65 yaş ve üzeri emekliler için önemli bir duyuru yaptı. Başkan Özlü, kentte yaşayan emeklilerin aylık 5 metreküpe kadar olan su tüketimlerinden hiçbir ücret alınmayacağını müjdeledi. Bu adım, yaşam maliyetlerindeki artışa karşı emeklilere yönelik önemli bir destek olarak görüldü.

Düzce için 100 proje ve emeklilere destek

31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler öncesinde, Düzce Belediye Başkanı ve AK Parti'nin Belediye Başkan adayı olan Dr. Faruk Özlü, " Türkiye Yüzyılında Düzce İçin 100 Proje" başlığı altında bir dizi gelişim projesini kamuoyu ile paylaşmaya hazırlanıyor. 25 Şubat'ta geniş katılımlı bir toplantıda bu projeler tanıtılacak.

Projelerin detayları

Bu projeler arasında mobilya kenti, millet bahçesi-2, içme suyu ana hattı ve arıtma tesisi gibi mega projeler yer alıyor. Ayrıca, bin 250 kilometrelik şehir şebekesinin yenilenmesi ve Melen boyu çevre yolu gibi önemli altyapı gelişimleri de Özlü'nün gündeminde.

Emeklilere özel su tasarrufu planı

Emeklilerden gelen taleplere duyarlı bir yaklaşım sergileyen Başkan Özlü, 65 yaş üstü emekliler için yeni bir destek programını hayata geçirecek. Özlü, emeklilerin sık sık dile getirdiği "hayat pahalılığı ve düşük gelir" sorunlarına çözüm olarak, 5 metreküpe kadar su kullanımını ücretsiz yapacaklarını belirtti.

Emeklilere büyük kolaylık

Görev süresi boyunca Düzce'nin Bolu ve Sakarya gibi komşu kentlere kıyasla daha düşük içme suyu ve atık su ücretleri uygulayan Özlü, bu yeni dönemde de emeklilere yönelik su ücretlerinde büyük bir kolaylık sağlamış olacak.

Sosyal sorumluluk ve kentin gelişimi

Dr. Faruk Özlü'nün bu adımı, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden bir yönetim anlayışının önemli bir örneğini teşkil ediyor. Aynı zamanda, Düzce'nin altyapı ve sosyal yaşam alanlarında gerçekleştireceği yeniliklerle kent yaşamını iyileştirmeyi hedefliyor.