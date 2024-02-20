Bolu’nun Gerede ilçesinde trafik kazası: Tır devrildi, sürücü hastaneye kaldırıldı

Bolu'nun Gerede ilçesinde meydana gelen trafik kazası, D- 100 karayolunu karışıklığa sürükledi. Karabük yönünde ilerleyen bir tırın kontrolünü kaybederek devrilmesi sonucu, sürücü ağır yaralandı. Kazanın detayları ve sonrasında yaşananlar, bölge halkı ve yol kullanıcıları için endişe verici bir tablo oluşturdu.

Kontrolden çıkan tır devrilerek trafiği aksattı

Gerede ilçesi D-100 karayolu, Çayören köyü yakınlarında büyük bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kemal G. yönetimindeki 33 AJG 598 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Bu kaza, D-100 karayolunda trafik akışını kısmen durdurdu.

Acil servis ve jandarma hızla olay yerinde

Kazanın hemen ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Kemal G. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gerede Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumu hakkında bilgi verilmezken, kazanın etkileri ve sonuçları hakkında incelemeler devam ediyor.

Trafikte kontrollü akış sağlandı

Kaza nedeniyle kısmen kapanan D-100 karayolunda, jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlandı. Bölge halkı ve yoldan geçen sürücüler, yaşanan kaza sonrasında dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Kaza, özellikle sürücülerin dikkatini direksiyon hakimiyeti, hız limitleri ve yol koşullarına vermesinin önemini bir kez daha gündeme getirdi. Yetkililer, benzer kazaların önlenmesi adına gerekli önlemlerin artırılacağını belirtti.