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Bolu’nun Gerede ilçesinde trafik kazası: Tır devrildi, sürücü hastaneye kaldırıldı

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Bolu, Gerede'de kontrolü kaybedilen tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. D-100 karayolunda trafik akışı jandarma kontrolünde sağlandı. Kaza detayları ve güvenlik önlemleri haberimizde.

Bolu’nun Gerede ilçesinde trafik kazası: Tır devrildi, sürücü hastaneye kaldırıldı mask
Bolu’nun Gerede ilçesinde trafik kazası: Tır devrildi, sürücü hastaneye kaldırıldı
Bolu’nun Gerede ilçesinde trafik kazası: Tır devrildi, sürücü hastaneye kaldırıldı
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Bolu'nun Gerede ilçesinde meydana gelen trafik kazası, D- 100 karayolunu karışıklığa sürükledi. Karabük yönünde ilerleyen bir tırın kontrolünü kaybederek devrilmesi sonucu, sürücü ağır yaralandı. Kazanın detayları ve sonrasında yaşananlar, bölge halkı ve yol kullanıcıları için endişe verici bir tablo oluşturdu.

Bolu’nun Gerede ilçesinde trafik kazası: Tır devrildi, sürücü hastaneye kaldırıldı

Kontrolden çıkan tır devrilerek trafiği aksattı

Gerede ilçesi D-100 karayolu, Çayören köyü yakınlarında büyük bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kemal G. yönetimindeki 33 AJG 598 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Bu kaza, D-100 karayolunda trafik akışını kısmen durdurdu.

Bolu’nun Gerede ilçesinde trafik kazası: Tır devrildi, sürücü hastaneye kaldırıldı

Acil servis ve jandarma hızla olay yerinde

Kazanın hemen ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Kemal G. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gerede Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumu hakkında bilgi verilmezken, kazanın etkileri ve sonuçları hakkında incelemeler devam ediyor.

Bolu’nun Gerede ilçesinde trafik kazası: Tır devrildi, sürücü hastaneye kaldırıldı

Trafikte kontrollü akış sağlandı

Kaza nedeniyle kısmen kapanan D-100 karayolunda, jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlandı. Bölge halkı ve yoldan geçen sürücüler, yaşanan kaza sonrasında dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Yetkililerden açıklama

Kaza, özellikle sürücülerin dikkatini direksiyon hakimiyeti, hız limitleri ve yol koşullarına vermesinin önemini bir kez daha gündeme getirdi. Yetkililer, benzer kazaların önlenmesi adına gerekli önlemlerin artırılacağını belirtti.

 

# Sağlık, açıklama, trafik

20 Şub 2024 - 15:29 Bolu/ Gerede- Asayiş

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