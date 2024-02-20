Bolulu 75 yaşındaki Gülnaz Turhan Sarıkamış'taki Mehmetçik için yün çorap ördü

Anadolu'dan Mehmetçik'e sıcak bir hediye

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesine bağlı Dokumacılar köyünde yaşayan 75 yaşındaki Gülnaz Turhan, yüreği kadar sıcak bir girişime imza attı. Köydeki küçükbaş hayvanlardan topladığı yünleri işleyerek ip haline getiren Turhan, bu iplerle Sarıkamış'ta zorlu kış şartlarında görev yapan askerler için yün çoraplar ördü. Bu çoraplar, askerlerimizin soğukla mücadelesine destek olmak amacıyla hazırlandı.

Köyden kışlaya uzanan sıcak eller

Gülnaz Turhan'ın bu anlamlı çabası, Kıbrıscık İlçe Jandarma Komutanlığı'nın da desteğiyle Sarıkamış'taki askerlere ulaştırılmak üzere harekete geçti. Turhan, yaptığı çorapları askerlere göndermek istediğini belirterek Jandarma Komutanlığı'ndan yardım istedi. Bu talep üzerine, Jandarma Astsubay Mehmet Emin Kaya, çorapları teslim almak üzere Turhan'ın evine gitti.

Bir Anadolu kadınının asker sevgisi

Astsubay Kaya'nın ziyareti sırasında, Gülnaz Turhan'ın askerlerimize olan sevgisi ve desteği videoya kaydedildi. Turhan, "Bunların Kars'taki askerlere gitmesini istiyorum. Allah askerlerimize güç, kuvvet versin. Onların sayesinde burada, memleketimizde, köylerimizde rahatça yaşıyoruz," dedi. Bu sözler, Anadolu'nun Mehmetçik'e olan sonsuz sevgi ve saygısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Sarıkamış'a ulaşan sıcak dokunuşlar

Gülnaz Turhan'ın ördüğü çoraplar, Kıbrıscık İlçe Jandarma Komutanlığı aracılığıyla Sarıkamış 57'nci Komando Tabur Komutanlığı'na ulaştırıldı. Bu çoraplar, General Kazım Orbay Kışlası'nda görev yapan askerlerimize teslim edildi. Astsubay Kaya, "Bu koca yürekli Anadolu kadınımızın askerlerimizle aynı yürekte buluştuğunu Mehmetçiklerimize hissettirdik," ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir destek ve sevgi

Gülnaz Turhan'ın bu girişimi, sadece bir defaya mahsus bir yardım değil, aynı zamanda sürdürülebilir bir sevgi ve destek hareketinin başlangıcı. Turhan, "Ölmezsem daha çok yapacağım," diyerek, bu projenin devamlılığını vurguladı. Bu hareket, Anadolu'nun sıcak yüreğinin ve Mehmetçik'e olan desteğinin bir simgesi haline geldi.