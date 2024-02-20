“Hayat pahalılığı yok” dedi! Tartışmanın fitilini ateşledi

Bolu Pazarında her hafta yapmış olduğumuz yayında, Pazar fiyatlarını ve vatandaş görüşlerini anbean sizlerle paylaşıyoruz. Bu hafta yayın yaptığımız esnada bir vatandaşın, “Hayat pahalılığı yok” demesi tartışmaya neden oldu. Karşılıklı olarak atışan iki vatandaş, daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

“Hayat pahalılığı yok!”

Tartışmaya neden olan konuşmada vatandaş, “Fiyatlar şuan ki zamana göre normal. Ürünler kolay yetişmiyor. Şuanda hayat pahalılığı yok. Fiyatlarda yükselme varsa denetleme yapılmadığından bu zabıtanın görevi. Cumhurbaşkanının görevi değil. Belediye başkanı bir kez olsun pazarda geziyor mu? Geçen hafta geldi diyorsunuz. Hepsi oy istemek için geziyorlar. Bu hükümet gitse sanki iyi mi olacak?” dedi.

“Senin gibi düşünenler yüzünden böyleyiz!”

“Hayat pahalılığı yok” sözüne sinirlenen vatandaş, “Piyasayı serbest bıraktılar, ondan sona vur tokadı halka, dilenciye verir gibi yüzde 5 zam sonra her şeyin fiyatı yükseldi. Senin gibi düşünenler yüzünden böyleyiz. Vatandaşın cebinde para yok” diye tepkisini gösterdi.



Tartışma büyümeden son buldu

ikili arasındaki sözlü tartışma, çevredeki vatandaşlarında müdahale etmesiyle son buldu. Tartışmayı gören bir vatandaş ise, “Boş konuşuyor bunlar, hayat pahalılığı yok diyormuş bide, ben sana anlatayım her şeyi” diyerek düşüncelerini ifade etmek istedi.



Kolum kopsaydı AK Partiye oy vermeseydim!

“Hayat pahalılığı yok diyen boş konuşuyor. Bu zamana kadar AK Partiye oy verdim, elim kırılsaydı da vermeseydim. Ama bu sefer millet doğruyu bulacak” dedi.



Bolu Pazarında yaşanan tartışmalar uzamadan bitse de, takipçiler arasında yoğun tepkiye neden oldu. Önümüzdeki haftalarda Bolu’da Pazar yerinin nabzını tutmaya devam edeceğiz. Hem fiyatlar hem de vatandaş görüşleri ele alacağımız konular olacak.