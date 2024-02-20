Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün Gölköy hedefi

Bolu'da su ürünleri üretiminde yeni bir dönem

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gölköy Su Ürünleri Üretim Tesisi'nde büyük bir hedef belirledi: 2024 yılında 5 milyon yavru sazan balığı yetiştirmek. Bu hedef, bölgedeki su ürünleri üretimini yeni bir boyuta taşımayı amaçlıyor ve su kaynaklarının daha verimli kullanılmasını hedefliyor.

"Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" ile Bolu'da yenilik

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında, Bolu'daki bu tesiste 5 milyon yavru sazan balığının üretilmesi planlanıyor. Bu proje, su ekosistemlerinin canlandırılması ve biyoçeşitliliğin artırılması açısından büyük önem taşıyor.

Yavru sazanların yanı sıra yeni türlerin deneme üretimi

Gölköy Su Ürünleri Üretim Tesisi, bu yıl yavru sazanların yanı sıra karaca ve sivri burun mersin balıkları için de deneme üretimlerine başlayacak. Bu çeşitlilik, bölgedeki su ürünleri çeşitliliğini artırma ve farklı türlerin adaptasyonunu test etme fırsatı sunuyor.

Geçen yılın başarısı ve bu yılın hedefleri

Proje kapsamında geçen yıl, Ankara, Eskişehir, Sakarya, Bolu, Kocaeli, Kırıkkale, Bartın, Düzce ve Karabük'te toplamda 5 milyon 240 bin balık, barajlara, göllere, göletlere ve akarsulara bırakıldı. Bu başarı, projenin bu yıl için de umut verici olduğunu gösteriyor.

Balıkların dağıtımı ve ekosistemlere katkısı

Hazırlanacak program doğrultusunda, üretilen yavru sazanlar ve diğer türler, belirlenen su kaynaklarına dağıtılacak. Bu dağıtım, su ekosistemlerinin zenginleştirilmesine ve balık popülasyonlarının sürdürülebilir bir şekilde artırılmasına yardımcı olacak.

Bolu'da su ürünleri üretiminin geleceği

Bolu'daki bu girişim, su ürünleri üretimi ve ekosistem yönetimi konusunda yeni bir sayfa açıyor. 2024 yılı için belirlenen 5 milyon yavru sazan üretim hedefi, bölgede su ürünleri sektörünün gelişimine önemli bir katkı sağlayacak ve sürdürülebilir bir çevre yönetimine öncülük edecek.