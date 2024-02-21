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2024 Ramazan Ayı ne zaman başlıyor? 2024 Bolu imsakiyesi…

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2024 Ramazan Ayı’na geri sayım başladı. Bolulular 2024 Bolu imsak saatleri, 2024 Bolu iftar saatleri, 2024 Bolu sahur saatleri kaçta başlayıp bittiğini merak ediyor. 2024 Ramazan Ayı ne zaman başlayacak? 2024 ilk oruç ne zaman? 2024 ilk sahur ne zaman yapılacak? Haberimizde…

2024 Ramazan Ayı ne zaman başlıyor? 2024 Bolu imsakiyesi… mask
2024 Ramazan Ayı ne zaman başlıyor? 2024 Bolu imsakiyesi…
2024 Ramazan Ayı ne zaman başlıyor? 2024 Bolu imsakiyesi…
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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği takvime göre, ilk sahur ve oruç tarihleri açıklandı. Sahur ve iftarın önemi, 2024 Ramazan Bayramı ne zaman? 2024 Bolu imsak vakitleri… Hepsi detaylı şekilde haberimizde…

2024 Ramazan Ayı ne zaman başlıyor? 2024 Bolu imsakiyesi…

2024 Ramazan Ayı ne zaman başlıyor? Diyanet Açıklaması

2024 yılında Ramazan ayının ilk günü, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği dini takvime göre 11 Mart olarak açıklandı.

2024 Ramazan Ayı ne zaman başlıyor? 2024 Bolu imsakiyesi…

2024 İlk Oruç Ne Zaman?

2024’te Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilk oruç, 11 Mart Pazartesi günü tutulacak. Bu önemli dini günün arifesinde, yani 10 Mart Pazar gecesi, ilk sahur yapılacak.

2024 Ramazan Ayı ne zaman başlıyor? 2024 Bolu imsakiyesi…

Sahur Nedir?

Sahur, oruç ibadetini yerine getirmek amacıyla, günün ilk ışıklarının belirmesinden önce yapılan beslenme ve içme eylemidir. Bu dönem, oruçlu olunacak gün için gerekli olan fiziksel hazırlıkların tamamlandığı, su ve gıda tüketilerek vücudun su ve enerji ihtiyacının karşılandığı kutsal bir zaman dilimidir. İmsak vakti başlamadan evvel gerçekleştirilen bu ritüel, oruç tutmanın önemli bir sünnetidir ve gün boyunca sürecek olan oruç süreci için bireyleri hazırlar.

2024 Ramazan Ayı ne zaman başlıyor? 2024 Bolu imsakiyesi…

İftarın önemi

İftar, oruç tutan bireylerin gün batımıyla birlikte oruçlarını açtıkları anı ifade eden bir terimdir. Bu, oruçlunun gün boyunca süren orucunu, belirlenen zamanda ve doğru yöntemlerle sonlandırması anlamına gelir. Bu süreç, oruç ibadetinin bir parçası olarak, oruçluyu fiziksel ve manevi olarak yenileyen ve güçlendiren bir dönemi simgeler.

2024 Ramazan Ayı ne zaman başlıyor? 2024 Bolu imsakiyesi…

2024 Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor?

9 Nisan 2024   Salı                   Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım gün)

10 Nisan 2024 Çarşamba        Ramazan Bayramı 1. Gün

11 Nisan 2024 Perşembe         Ramazan Bayramı 2. Gün

12 Nisan 2024 Cuma                Ramazan Bayramı 3. Gün


2024 BOLU İMSAKİYE

            Tarihler/ Günler          İmsak  Güneş  Öğle     İkindi   Akşam Yatsı

1          11 Mart Pazartesi        05:41   07:05   13:09   16:25   19:03   20:21

2          12 Mart Salı                  05:39  07:03   13:08   16:26   19:04   20:22

3          13 Mart Çarşamba       05:37   07:01   13:08   16:26   19:05   20:24

4          14 Mart Perşembe       05:36   07:00   13:08   16:27   19:06   20:25

5          15 Mart Cuma              05:34  06:58   13:08   16:28   19:07   20:26

6          16 Mart Cumartesi      05:32   06:56   13:07   16:28   19:08   20:27

7          17 Mart Pazar               05:30  06:55   13:07   16:29   19:09   20:28

8          18 Mart Pazartesi        05:29   06:53   13:07   16:29   19:10   20:29

9          19 Mart Salı                  05:27  06:52   13:06   16:30   19:11   20:31

10        20 Mart Çarşamba       05:25   06:50   13:06   16:30   19:12   20:32

11        21 Mart Perşembe       05:23   06:48   13:06   16:31   19:13   20:33

12        22 Mart Cuma              05:21  06:47   13:06   16:31   19:14   20:34

13        23 Mart Cumartesi      05:20   06:45   13:05   16:32   19:16   20:35

14        24 Mart Pazar               05:18  06:43   13:05   16:32   19:17   20:36

15        25 Mart Pazartesi        05:16   06:42   13:05   16:33   19:18   20:38

16        26 Mart Salı                  05:14  06:40   13:04   16:33   19:19   20:39

17        27 Mart Çarşamba       05:12   06:38   13:04   16:34   19:20   20:40

18        28 Mart Perşembe       05:10   06:37   13:04   16:34   19:21   20:41

19        29 Mart Cuma              05:09  06:35   13:03   16:35   19:22   20:43

20        30 Mart Cumartesi      05:07   06:33   13:03   16:35   19:23   20:44

21        31 Mart Pazar               05:05  06:32   13:03   16:36   19:24   20:45

22        1 Nisan Pazartesi         05:03   06:30   13:02   16:36   19:25   20:46

23        2 Nisan Salı                  05:01  06:28   13:02   16:36   19:26   20:48

24        3 Nisan Çarşamba       04:59   06:27   13:02   16:37   19:27   20:49

25        4 Nisan Perşembe       04:57   06:25   13:02   16:37   19:28   20:50

26        5 Nisan Cuma              04:55  06:23   13:01   16:38   19:29   20:51

27        6 Nisan Cumartesi       04:54   06:22   13:01   16:38   19:30   20:53

28        7 Nisan Pazar               04:52  06:20   13:01   16:38   19:31   20:54

29        8 Nisan Pazartesi         04:50   06:19   13:00   16:39   19:32   20:55

30        9 Nisan Salı                  04:48  06:17   13:00   16:39   19:33   20:57

# gelir

21 Şub 2024 - 07:00 Bolu- Yaşam

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