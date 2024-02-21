2024 Ramazan Ayı ne zaman başlıyor? 2024 Bolu imsakiyesi…

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği takvime göre, ilk sahur ve oruç tarihleri açıklandı. Sahur ve iftarın önemi, 2024 Ramazan Bayramı ne zaman? 2024 Bolu imsak vakitleri… Hepsi detaylı şekilde haberimizde…

2024 Ramazan Ayı ne zaman başlıyor? Diyanet Açıklaması

2024 yılında Ramazan ayının ilk günü, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği dini takvime göre 11 Mart olarak açıklandı.

2024 İlk Oruç Ne Zaman?

2024’te Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilk oruç, 11 Mart Pazartesi günü tutulacak. Bu önemli dini günün arifesinde, yani 10 Mart Pazar gecesi, ilk sahur yapılacak.

Sahur Nedir?

Sahur, oruç ibadetini yerine getirmek amacıyla, günün ilk ışıklarının belirmesinden önce yapılan beslenme ve içme eylemidir. Bu dönem, oruçlu olunacak gün için gerekli olan fiziksel hazırlıkların tamamlandığı, su ve gıda tüketilerek vücudun su ve enerji ihtiyacının karşılandığı kutsal bir zaman dilimidir. İmsak vakti başlamadan evvel gerçekleştirilen bu ritüel, oruç tutmanın önemli bir sünnetidir ve gün boyunca sürecek olan oruç süreci için bireyleri hazırlar.

İftarın önemi

İftar, oruç tutan bireylerin gün batımıyla birlikte oruçlarını açtıkları anı ifade eden bir terimdir. Bu, oruçlunun gün boyunca süren orucunu, belirlenen zamanda ve doğru yöntemlerle sonlandırması anlamına gelir. Bu süreç, oruç ibadetinin bir parçası olarak, oruçluyu fiziksel ve manevi olarak yenileyen ve güçlendiren bir dönemi simgeler.

2024 Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor?

9 Nisan 2024 Salı Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım gün)

10 Nisan 2024 Çarşamba Ramazan Bayramı 1. Gün

11 Nisan 2024 Perşembe Ramazan Bayramı 2. Gün

12 Nisan 2024 Cuma Ramazan Bayramı 3. Gün



2024 BOLU İMSAKİYE

Tarihler/ Günler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

1 11 Mart Pazartesi 05:41 07:05 13:09 16:25 19:03 20:21

2 12 Mart Salı 05:39 07:03 13:08 16:26 19:04 20:22

3 13 Mart Çarşamba 05:37 07:01 13:08 16:26 19:05 20:24

4 14 Mart Perşembe 05:36 07:00 13:08 16:27 19:06 20:25

5 15 Mart Cuma 05:34 06:58 13:08 16:28 19:07 20:26

6 16 Mart Cumartesi 05:32 06:56 13:07 16:28 19:08 20:27

7 17 Mart Pazar 05:30 06:55 13:07 16:29 19:09 20:28

8 18 Mart Pazartesi 05:29 06:53 13:07 16:29 19:10 20:29

9 19 Mart Salı 05:27 06:52 13:06 16:30 19:11 20:31

10 20 Mart Çarşamba 05:25 06:50 13:06 16:30 19:12 20:32

11 21 Mart Perşembe 05:23 06:48 13:06 16:31 19:13 20:33

12 22 Mart Cuma 05:21 06:47 13:06 16:31 19:14 20:34

13 23 Mart Cumartesi 05:20 06:45 13:05 16:32 19:16 20:35

14 24 Mart Pazar 05:18 06:43 13:05 16:32 19:17 20:36

15 25 Mart Pazartesi 05:16 06:42 13:05 16:33 19:18 20:38

16 26 Mart Salı 05:14 06:40 13:04 16:33 19:19 20:39

17 27 Mart Çarşamba 05:12 06:38 13:04 16:34 19:20 20:40

18 28 Mart Perşembe 05:10 06:37 13:04 16:34 19:21 20:41

19 29 Mart Cuma 05:09 06:35 13:03 16:35 19:22 20:43

20 30 Mart Cumartesi 05:07 06:33 13:03 16:35 19:23 20:44

21 31 Mart Pazar 05:05 06:32 13:03 16:36 19:24 20:45

22 1 Nisan Pazartesi 05:03 06:30 13:02 16:36 19:25 20:46

23 2 Nisan Salı 05:01 06:28 13:02 16:36 19:26 20:48

24 3 Nisan Çarşamba 04:59 06:27 13:02 16:37 19:27 20:49

25 4 Nisan Perşembe 04:57 06:25 13:02 16:37 19:28 20:50

26 5 Nisan Cuma 04:55 06:23 13:01 16:38 19:29 20:51

27 6 Nisan Cumartesi 04:54 06:22 13:01 16:38 19:30 20:53

28 7 Nisan Pazar 04:52 06:20 13:01 16:38 19:31 20:54

29 8 Nisan Pazartesi 04:50 06:19 13:00 16:39 19:32 20:55

30 9 Nisan Salı 04:48 06:17 13:00 16:39 19:33 20:57