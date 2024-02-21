- Sağlık

Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Adana gibi büyük illerde aranılan kış içeceği

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Kış aylarında taze meyvelerin bir araya geldiği ve halk arasında ‘gripsavar’ olarak adlandırılan atom içeceği kış aylarının vazgeçilmezi oldu. Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Adana gibi büyük illerde aranılan kış içeceği.

Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Adana gibi büyük illerde aranılan kış içeceği mask
Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Adana gibi büyük illerde aranılan kış içeceği
Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Adana gibi büyük illerde aranılan kış içeceği
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Atom ya da gripsavar içtiniz mi?

Soğuk kış günlerinde insanların ‘gripsavar’ diye tabir ettiği ve mevsim meyvelerinden elde edilen atom içeceği, halkın bir numaralı tercihi haline geldi. Gribal enfeksiyonlardan koruyan, bağışıklık sistemini güçlendiren karışım olan gripsavar atomu, sıkça tüketiliyor.

Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Adana gibi büyük illerde aranılan kış içeceği

Gripsavar hangi meyve ve sebzeler ile yapılır?

İçerisinde nar, portakal, limon, greyfurt, havuç ve diğer mevsim meyvelerinin olduğu doğal içecek, C vitamini ve fitokimyasallar gibi içerikleriyle de bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı oluyor.

Kahramanmaraş halkının büyük rağbet gösterdiği içeceği hazırlayan esnaf, siparişlere ise yetişememeye başladı.

Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Adana gibi büyük illerde aranılan kış içeceği

Atom günde ne kadar tüketilmeli?

Soğuklarda bağışıklık sistemini güçlendirici gripsavar atomuna her kesimin ilgi ile satın aldığını söyleyen Ökkeş Kaplan, bu amaçla şifalı içecek karışımı yapıp sattıklarını söyledi. Vitamin değerleri bakımında rakipsiz olan atom ayarlı tüketilmediği zaman yarar yerine zarar verebilir.

Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Adana gibi büyük illerde aranılan kış içeceği

Antibiyotiğe hayır, gripsavara evet

Doğal meyve suları ile yaptıkları gripsavar atomu her kesimin severek içtiğini ifade eden Kaplan, “İçerisinde nar, portakal, limon, greyfurt, havuç gibi çeşitli meyve sularla yaptığımız doğal içeceğimiz ilaçlardan daha uzak tutmak için vatandaşlarımız bu konuda büyük rağbet gösteriyorlar. Taze meyvelerden yapıyoruz ve malum kış ayları oldu, ortalıkta bir salgın var. Herkes antibiyotiğe gidiyor, bizi tanıyanlar gripsavara geliyor. Antibiyotiğe hayır, gripsavara evet” dedi.

Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Adana gibi büyük illerde aranılan kış içeceği

# VAR

21 Şub 2024 - 09:00 - Sağlık

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