- Yaşam

Horoz önde sahibi arkada dakikalarca sürdü

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Sahibinin elinden kaçan horoz ortalığı birbirine kattı. 15 Temmuz Demokrasi otogarında sabah saatlerinde sahibinin elinden kaçan horoz tüm otogarı peşine taktı. Enteresan görüntüler ortaya çıkmasına neden olan firar dakikalar sonra önlene bildi.

Horoz önde sahibi arkada dakikalarca sürdü mask
Horoz önde sahibi arkada dakikalarca sürdü
Horoz önde sahibi arkada dakikalarca sürdü
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Horoz başka memlekete gitmek istemedi

Çevredeki vatandaşlar kaçan horozu yakalamak için seferber olurken, renkli görüntülere sahne olan o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olay, sabah saatlerinde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda meydana geldi.

Horoz önde sahibi arkada dakikalarca sürdü

Horoz uyanık çıkınca zor yakalandı

Memleketine gitmek için otogara gelen bir vatandaşın yanındaki horozlardan bir tanesi kaçtı. Kaçan horoz ortalığı birbirine kattı. Çevredeki vatandaşlar kaçan horozları yakalamak için adeta seferber oldu. Vatandaşları peşinden koşturan horoz uzun uğraşlar sonucu yakalandı. Renkli görüntülere sahne olan o anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Horoz önde sahibi arkada dakikalarca sürdü

Dövüş horozu beslemek yasak mı?

Çekilen cep telefonu görüntülerinden anlaşılacağı üzere kimliği belirsiz kişinin İstanbul’dan memleketine götürmeye çalıştığı horozlar, dövüş horozları. Peki bu tarz hayvan hakları ihlalleri konusunda yasa ne diyor. 5199 sayılı Kanun'un "Hayvanları başka bir canlı hayvanla dövüştürmek yasaktır. Bu amaçla hayvan beslemek, eğitmek ve nakletmek hayvan refahı kanununa muhalefet etmektir. Folklorik amaca yönelik, şiddet içermeyen geleneksel gösteriler, Bakanlığın uygun görüşü alınarak il hayvanları koruma kurullarından izin alınmak suretiyle düzenlenebilir" ifadelerini içeriyor.

Horoz önde sahibi arkada dakikalarca sürdü

Horoz dövüşü cezası ne kadar?

Horoz Dövüştürmenin cezası 117 bin lira. Kabahatler Kanununa ve Hayvan Refahı Kanununa uygun olarak kesilen cezaların yanı sıra ikinci kez suçüstü yakalanılması durumunda hapis cezası da uygulana biliyor. Şikayete bağlı suçlardan olan hayvan dövüştürmek kişi sabıkasında 7 yıl kalıyor.

Horoz önde sahibi arkada dakikalarca sürdü

# olay

21 Şub 2024 - 11:00 - Yaşam

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