Horoz önde sahibi arkada dakikalarca sürdü

Horoz başka memlekete gitmek istemedi
Çevredeki vatandaşlar kaçan horozu yakalamak için seferber olurken, renkli görüntülere sahne olan o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olay, sabah saatlerinde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda meydana geldi.
Horoz uyanık çıkınca zor yakalandı
Memleketine gitmek için otogara gelen bir vatandaşın yanındaki horozlardan bir tanesi kaçtı. Kaçan horoz ortalığı birbirine kattı. Çevredeki vatandaşlar kaçan horozları yakalamak için adeta seferber oldu. Vatandaşları peşinden koşturan horoz uzun uğraşlar sonucu yakalandı. Renkli görüntülere sahne olan o anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Dövüş horozu beslemek yasak mı?
Çekilen cep telefonu görüntülerinden anlaşılacağı üzere kimliği belirsiz kişinin İstanbul’dan memleketine götürmeye çalıştığı horozlar, dövüş horozları. Peki bu tarz hayvan hakları ihlalleri konusunda yasa ne diyor. 5199 sayılı Kanun'un "Hayvanları başka bir canlı hayvanla dövüştürmek yasaktır. Bu amaçla hayvan beslemek, eğitmek ve nakletmek hayvan refahı kanununa muhalefet etmektir. Folklorik amaca yönelik, şiddet içermeyen geleneksel gösteriler, Bakanlığın uygun görüşü alınarak il hayvanları koruma kurullarından izin alınmak suretiyle düzenlenebilir" ifadelerini içeriyor.
Horoz dövüşü cezası ne kadar?
Horoz Dövüştürmenin cezası 117 bin lira. Kabahatler Kanununa ve Hayvan Refahı Kanununa uygun olarak kesilen cezaların yanı sıra ikinci kez suçüstü yakalanılması durumunda hapis cezası da uygulana biliyor. Şikayete bağlı suçlardan olan hayvan dövüştürmek kişi sabıkasında 7 yıl kalıyor.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.