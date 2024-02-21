Horoz önde sahibi arkada dakikalarca sürdü

Horoz başka memlekete gitmek istemedi

Çevredeki vatandaşlar kaçan horozu yakalamak için seferber olurken, renkli görüntülere sahne olan o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olay, sabah saatlerinde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda meydana geldi.

Horoz uyanık çıkınca zor yakalandı

Memleketine gitmek için otogara gelen bir vatandaşın yanındaki horozlardan bir tanesi kaçtı. Kaçan horoz ortalığı birbirine kattı. Çevredeki vatandaşlar kaçan horozları yakalamak için adeta seferber oldu. Vatandaşları peşinden koşturan horoz uzun uğraşlar sonucu yakalandı. Renkli görüntülere sahne olan o anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Dövüş horozu beslemek yasak mı?

Çekilen cep telefonu görüntülerinden anlaşılacağı üzere kimliği belirsiz kişinin İstanbul’dan memleketine götürmeye çalıştığı horozlar, dövüş horozları. Peki bu tarz hayvan hakları ihlalleri konusunda yasa ne diyor. 5199 sayılı Kanun'un "Hayvanları başka bir canlı hayvanla dövüştürmek yasaktır. Bu amaçla hayvan beslemek, eğitmek ve nakletmek hayvan refahı kanununa muhalefet etmektir. Folklorik amaca yönelik, şiddet içermeyen geleneksel gösteriler, Bakanlığın uygun görüşü alınarak il hayvanları koruma kurullarından izin alınmak suretiyle düzenlenebilir" ifadelerini içeriyor.

Horoz dövüşü cezası ne kadar?

Horoz Dövüştürmenin cezası 117 bin lira. Kabahatler Kanununa ve Hayvan Refahı Kanununa uygun olarak kesilen cezaların yanı sıra ikinci kez suçüstü yakalanılması durumunda hapis cezası da uygulana biliyor. Şikayete bağlı suçlardan olan hayvan dövüştürmek kişi sabıkasında 7 yıl kalıyor.