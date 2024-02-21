MHP Adayı İlhan Durak'tan gençlere özel…

İlhan Durak'tan gençlere özel ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, seçim çalışmaları kapsamında Final Okulları'nda bir etkinlik düzenleyerek gençlerle buluştu. Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Durak, talep üzerine imzalı broşürlerini dağıttı. Bu samimi buluşma, Durak'ın gençlerle doğrudan iletişim kurma ve onların görüşlerini dinleme arzusunu gösterdi.

Gençler için heyecan verici projeler

İlhan Durak, gençlerle yaptığı buluşmada, onlara yönelik hazırladığı projeleri anlattı. İlk olarak, gençlerin hem ders çalışabileceği hem de vakit geçirebileceği bir Gençlik Merkezi ve Kütüphane projesinden bahsetti. Bu merkez, 7/24 açık olacak ve gençlere ücretsiz çay-kahve gibi imkanlar sunacak. Ayrıca, açık alanlarda rekreasyon alanları oluşturularak gençlerin sosyal etkileşimleri için de alanlar sağlanacak.

E-Spor tutkunlarına müjde

Durak, gençlerin büyük bir tutkuyla bağlandığı e-spor dünyasına yönelik de bir projeyi hayata geçireceklerini duyurdu. Bolu'da kurulacak e-spor merkezi, gençlerin dijital oyunları bir arada oynayabilecekleri, donanımsal ve fiziki şartların sağlandığı bir alan olacak. Bu merkez, gençlerin e-spor alanındaki yeteneklerini geliştirmelerine olanak tanıyacak.

Doğa ile iç içe gençlik kampları

Durak, gençleri zaman zaman dijital dünyanın dışına çıkarmak ve doğayla iç içe vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla Bolu Kent Ormanı'nda gençlik kampları düzenleyeceklerini açıkladı. Bu kamplar, gençleri doğa ve arkadaş gruplarıyla bir araya getirerek, sosyal ve fiziksel aktivitelerle dolu bir ortam sunacak.

Bilim ve Teknoloji Merkezi: Bilim Bolu

Son olarak, Durak gençleri teknolojinin yenilikleriyle buluşturacak Bilim Bolu Projesi'ni tanıttı. Bu proje, Milli teknoloji hamlesi kapsamında Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali yürütücüsü T3 Vakfı ile ortaklaşa yürütülecek. Bilim Bolu merkezinde, tasarım ve üretimden robotik kodlamaya, elektronik programlamadan nesnelerin internetine kadar birçok alanda uygulamalar yapılacak. Ayrıca, gençler teknoloji takımları oluşturarak Teknofest yarışmalarına katılma fırsatı bulacak.

Gençlerin geleceğine yatırım

İlhan Durak'ın gençlere yönelik projeleri, eğitimden eğlenceye, teknolojiden doğa etkinliklerine kadar geniş bir yelpazede gençlerin ihtiyaç ve ilgi alanlarına hitap ediyor. Bu projeler, Bolu'da gençlerin sosyal, kültürel ve eğitim hayatına önemli katkılarda bulunacak ve onların kişisel gelişimlerine destek olacak. Durak'ın bu adımları, gençlerin geleceğine yapılan bir yatırım olarak değerlendiriliyor ve Bolu'nun genç nüfusunda büyük bir heyecan yaratıyor.