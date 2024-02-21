21 Şub 2024 - 12:00- Siyaset G:

MHP Adayı İlhan Durak'tan gençlere özel…

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Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, yerel seçimler öncesinde gençlerle bir araya gelerek, imzalı broşürler dağıttı ve gençlik merkezi, e-spor merkezi, gençlik kampları ve Bilim Bolu Bilim Merkezi gibi genç odaklı projelerini tanıttı.

MHP Adayı İlhan Durak'tan gençlere özel… mask
MHP Adayı İlhan Durak'tan gençlere özel…
MHP Adayı İlhan Durak'tan gençlere özel…
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İlhan Durak'tan gençlere özel ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, seçim çalışmaları kapsamında Final Okulları'nda bir etkinlik düzenleyerek gençlerle buluştu. Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Durak, talep üzerine imzalı broşürlerini dağıttı. Bu samimi buluşma, Durak'ın gençlerle doğrudan iletişim kurma ve onların görüşlerini dinleme arzusunu gösterdi.

MHP Adayı İlhan Durak'tan gençlere özel…

Gençler için heyecan verici projeler

İlhan Durak, gençlerle yaptığı buluşmada, onlara yönelik hazırladığı projeleri anlattı. İlk olarak, gençlerin hem ders çalışabileceği hem de vakit geçirebileceği bir Gençlik Merkezi ve Kütüphane projesinden bahsetti. Bu merkez, 7/24 açık olacak ve gençlere ücretsiz çay-kahve gibi imkanlar sunacak. Ayrıca, açık alanlarda rekreasyon alanları oluşturularak gençlerin sosyal etkileşimleri için de alanlar sağlanacak.

MHP Adayı İlhan Durak'tan gençlere özel…

E-Spor tutkunlarına müjde

Durak, gençlerin büyük bir tutkuyla bağlandığı e-spor dünyasına yönelik de bir projeyi hayata geçireceklerini duyurdu. Bolu'da kurulacak e-spor merkezi, gençlerin dijital oyunları bir arada oynayabilecekleri, donanımsal ve fiziki şartların sağlandığı bir alan olacak. Bu merkez, gençlerin e-spor alanındaki yeteneklerini geliştirmelerine olanak tanıyacak.

MHP Adayı İlhan Durak'tan gençlere özel…

Doğa ile iç içe gençlik kampları

Durak, gençleri zaman zaman dijital dünyanın dışına çıkarmak ve doğayla iç içe vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla Bolu Kent Ormanı'nda gençlik kampları düzenleyeceklerini açıkladı. Bu kamplar, gençleri doğa ve arkadaş gruplarıyla bir araya getirerek, sosyal ve fiziksel aktivitelerle dolu bir ortam sunacak.

MHP Adayı İlhan Durak'tan gençlere özel…

Bilim ve Teknoloji Merkezi: Bilim Bolu

Son olarak, Durak gençleri teknolojinin yenilikleriyle buluşturacak Bilim Bolu Projesi'ni tanıttı. Bu proje, Milli teknoloji hamlesi kapsamında Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali yürütücüsü T3 Vakfı ile ortaklaşa yürütülecek. Bilim Bolu merkezinde, tasarım ve üretimden robotik kodlamaya, elektronik programlamadan nesnelerin internetine kadar birçok alanda uygulamalar yapılacak. Ayrıca, gençler teknoloji takımları oluşturarak Teknofest yarışmalarına katılma fırsatı bulacak.

MHP Adayı İlhan Durak'tan gençlere özel…

Gençlerin geleceğine yatırım

İlhan Durak'ın gençlere yönelik projeleri, eğitimden eğlenceye, teknolojiden doğa etkinliklerine kadar geniş bir yelpazede gençlerin ihtiyaç ve ilgi alanlarına hitap ediyor. Bu projeler, Bolu'da gençlerin sosyal, kültürel ve eğitim hayatına önemli katkılarda bulunacak ve onların kişisel gelişimlerine destek olacak. Durak'ın bu adımları, gençlerin geleceğine yapılan bir yatırım olarak değerlendiriliyor ve Bolu'nun genç nüfusunda büyük bir heyecan yaratıyor.

 

 

# belediye, eğitim

21 Şub 2024 - 12:00 Bolu- Siyaset

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Alp - Okullarda öğle yemeği verilmesi için verilen önergeleri neden ret ediyorsunuz akp ile.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 21 Şubat 13:30

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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