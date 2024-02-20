- Spor

Bandırmaspor'da yönetim değişikliği: Onur Göçmez'den veda, Gürel Soylu dönemi başlıyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Bandırmaspor'da önemli bir değişim: Onur Göçmez istifa ederek Onursal Başkan olurken, Gürel Soylu yeni Başkan olarak atandı. Kulübün geleceği için önemli adımlar atılacak.

Bandırmaspor'da yönetim değişikliği: Onur Göçmez'den veda, Gürel Soylu dönemi başlıyor mask
Bandırmaspor'da yönetim değişikliği: Onur Göçmez'den veda, Gürel Soylu dönemi başlıyor
Bandırmaspor'da yönetim değişikliği: Onur Göçmez'den veda, Gürel Soylu dönemi başlıyor
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Bandırmaspor Kulübü'nde önemli bir yönetim değişikliği yaşandı. Kulübün uzun süredir başkanlık görevini yürüten Onur Göçmez, 20 Şubat 2024 tarihinde resmi olarak görevinden ayrıldığını duyurdu. Bandırmaspor'un resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Göçmez'in yerini Gürel Soylu alacak. Bu önemli değişiklik, kulübün geleceği adına yeni bir dönemin başlangıcını işaret etti.

Bandırmaspor'da yönetim değişikliği: Onur Göçmez'den veda, Gürel Soylu dönemi başlıyor

Onur Göçmez'den onursal başkanlık hamlesi

Onur Göçmez, Bandırmaspor'daki başkanlık görevinden ayrılma kararı alsa da, kulüple olan bağını tamamen koparmıyor. Göçmez, bundan sonra Onursal Başkan sıfatıyla kulübe destek vermeye devam edeceğini belirtti. Bu durum, kulübün geçmiş ve geleceği arasında bir köprü kurulmasını sağlayarak, Bandırmaspor'un istikrarlı bir şekilde yoluna devam etmesine olanak tanıyacak.

Bandırmaspor'da yönetim değişikliği: Onur Göçmez'den veda, Gürel Soylu dönemi başlıyor

Gürel Soylu ile yeni bir sayfa

Gürel Soylu'nun başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte Bandırmaspor, yönetim anlamında yeni bir sayfa açıyor. Soylu ve yönetim kurulu, şehrin dinamikleriyle eşgüdüm içinde çalışarak, kulübün tesisleşme yatırımlarını hız kesmeden sürdüreceklerini taahhüt ediyor. Ayrıca, sezon başında belirlenen sportif hedeflere ulaşmak için de kararlı bir mücadele sergilenecek. Bu süreçte şehir halkı ve taraftarların takıma olan desteğinin sürmesi bekleniyor.

Bandırmaspor'da yönetim değişikliği: Onur Göçmez'den veda, Gürel Soylu dönemi başlıyor

Geleceğe yönelik adımlar ve beklentiler

Bandırmaspor'un yeni başkanı Gürel Soylu ve Onursal Başkan Onur Göçmez, önümüzdeki hafta bir basın toplantısı düzenleyerek, yönetim değişikliği ve kulübün geleceğine dair planlar hakkında daha fazla bilgi verecekler. Bu yeni dönem, Bandırmaspor için hem saha içinde hem de saha dışında başarıya ulaşmak adına atılmış önemli adımların başlangıcı olacak.

Bandırmaspor'da yönetim değişikliği: Onur Göçmez'den veda, Gürel Soylu dönemi başlıyor

Kulübün geleceği ne olacak?

Bandırmaspor'da yaşanan bu önemli yönetim değişikliği, kulübün geleceği adına umut verici gelişmeler olarak değerlendiriliyor. Göçmez ve Soylu'nun liderliklerinde, Bandırmaspor'un hedeflerine ulaşması ve başarılarının devam etmesi için gereken her türlü çaba gösterilecek.

 

 

 

 

 

20 Şub 2024 - 17:04 Balikesir/ Bandirma- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW&#039;DEN; NARVEN YAKINI ÖRENCİK&#039;DE KÖY İÇİ 2057 m2 SATILIK ARSA+EV

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * NARVEN YOLU ÜZERİNDE ÖRENCİK KÖYÜNDE * MERKEZE ARAÇLA 5 DK MESAFEDE * HİÇBİR ENGELİ YOK...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

*RW&#039;DEN; LÜKS YAPILI&amp;GENİŞ, 3 YILLIK BİNADA 3+1 SATILIK DAİRE*

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * AŞAĞI SOKU MAH.ARÇELİK YOLU ÜZERİNDE * SOSYAL BİLİMLER LİSESİ KARŞISI , ADLİYE YAKININDA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MH. SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

SATILIK 2+1

KARAÇAYIR&#039;DA BRÜT 78 M2 GÜNEY CEPHE WC AYRI ANKASTRE TAKIMI KAPALI BALKON AMERİKAN MUTFAK YÜKSEK KİRA GETİRİLİ ZEMİNDE DEPOLAMA ALANI DU...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MAHALLESİNDE SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN SATILIK AYRI MUTFAK VE BALKONLU 1+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

REALTY WORLD&#039;DEN SEYİTAVŞAR MAH. SATILIK ARSA

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI 2 KAT İMARLI 22 METRE YOLA CEPHE 479,50.- M² VİLLA BÖLGESİNDE DETAYLI BİLGİ İÇİN ARAYINIZ. 053224...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

SATILIK 2+1

KARAÇAYIR&#039;DA BRÜT 78 M2 GÜNEY CEPHE WC AYRI ANKASTRE TAKIMI KAPALI BALKON AMERİKAN MUTFAK YÜKSEK KİRA GETİRİLİ ZEMİNDE DEPOLAMA ALANI DU...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL