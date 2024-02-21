MHP Bolu Belediye ve İl Genel Meclisi aüye adayları listesi

31 Mart 2024 Yerel Seçimlere sayılı zaman kala partiler hazırladıkları Bolu Belediyesi Meclisi ve İl Genel Meclisi üyelik listelerini İl Seçim Kuruluna teslim etti. Buna göre MHP Bolu Teşkilatınca hazırlanan listelerde şu isimler yer aldı…
Bolu Belediyesi Meclis üye adayları kimler?
İlhan Durak
Muharrem Demirel
Ayhan Tabak
Hakan Aydın
1- Şerafettin Özdemir
2- Zafer Bekler
3- Hamza Avcı
4- Fatih Silin
5- Volkan Özcan
6- Burhan Karabaş
7- Rahmi Aksoy
8- Burhan Turan
9- Mustafa Dağdelen
10- Adem Beraber
11- Muhammed Kabadayı
12- Mahmut Çetinkaya
13- Enes Emre Alemdar
14- Kenan Başkan
15- Zühtü Böçgün
16- Olcay Kocabıyıkoğlu
17- Filiz Yağlıoğlu
18- Mustafa Murat Yaman
19- Fatih Soyaydın
20- Arif Eker
21- Yasemin İpek
22- İrem Açıkgöz
23- Samet Türkmen
24- Ufuk Kaykısız
25- Hüseyin Atalay
26- Safiye Nur Erarslan
27- Dilek Söbütay
28- Kemalettin Tetik
İl Genel Meclisi üye adayları kimler?
1- Fikret Özen
2- Ismail Yamantürk
3- Sabahattin Altunel
4- Senem Akkuyu Ayer
5- Murat Soyaydın
6- ayhan Buğra Karadaş
Listeler hangi tarihe kadar teslim edilebilecek?
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bolu Belediyesi Meclisi üyesi olmaya aday isimler, parti tarafından hazırlanan liste ile Bolu İl Seçim Kurulu’na bildirildi. Geçici aday listelerini teslim alan Seçim Kurulu listelerdeki eksikliklerin tamamlanması için 22 Şubat’a kadar süre tanıyor.
Kesin aday listesi ne zaman ilan edilecek?
Bolu İl Genel Meclisi üyelerinin geçici aday listeleri de diğer listeler gibi 22 Şubat’a kadar teslim edilebilecek. Listeler 23 Şubat günü İl Seçim Kurulunca ilan edilecek ve itiraz süresi de aynı anda başlamış olacak. Kesin aday listeleri 3 Mart’ta ilan edilecek.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.