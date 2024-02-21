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MHP Bolu Belediye ve İl Genel Meclisi aüye adayları listesi

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31 Mart Yerel Seçimleri, 2024 Yerel Seçimleri, MHP Bolu Belediyesi Meclisi Üye listesi, MHP Bolu İl Genel Meclisi üye listesi, MHP listelerinde kimler var? İl Seçim Kurulu, Bolu İl Seçim Kurulu, YSK, Yüksek Seçim Kurulu, partilerin geçici aday listelerinde kimler olduğu merak ediliyor, haberimizde…

MHP Bolu Belediye ve İl Genel Meclisi aüye adayları listesi mask
MHP Bolu Belediye ve İl Genel Meclisi aüye adayları listesi
MHP Bolu Belediye ve İl Genel Meclisi aüye adayları listesi
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31 Mart 2024 Yerel Seçimlere sayılı zaman kala partiler hazırladıkları Bolu Belediyesi Meclisi ve İl Genel Meclisi üyelik listelerini İl Seçim Kuruluna teslim etti. Buna göre MHP Bolu Teşkilatınca hazırlanan listelerde şu isimler yer aldı…

Bolu Belediyesi Meclis üye adayları kimler?

MHP Bolu Belediye ve İl Genel Meclisi aüye adayları listesi

İlhan Durak

Muharrem Demirel

Ayhan Tabak

Hakan Aydın

1- Şerafettin Özdemir

2- Zafer Bekler

3- Hamza Avcı

4- Fatih Silin

5- Volkan Özcan

6- Burhan Karabaş

7- Rahmi Aksoy

8- Burhan Turan

9- Mustafa Dağdelen

10- Adem Beraber

11- Muhammed Kabadayı

12- Mahmut Çetinkaya

13- Enes Emre Alemdar

14- Kenan Başkan

15- Zühtü Böçgün

16- Olcay Kocabıyıkoğlu

17- Filiz Yağlıoğlu

18- Mustafa Murat Yaman

19- Fatih Soyaydın

20- Arif Eker

21- Yasemin İpek

22- İrem Açıkgöz

23- Samet Türkmen

24- Ufuk Kaykısız

25- Hüseyin Atalay

26- Safiye Nur Erarslan

27- Dilek Söbütay

28- Kemalettin Tetik

İl Genel Meclisi üye adayları kimler?

MHP Bolu Belediye ve İl Genel Meclisi aüye adayları listesi

1- Fikret Özen

2- Ismail Yamantürk

3- Sabahattin Altunel

4- Senem Akkuyu Ayer

5- Murat Soyaydın

6- ayhan Buğra Karadaş

Listeler hangi tarihe kadar teslim edilebilecek?

MHP Bolu Belediye ve İl Genel Meclisi aüye adayları listesi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bolu Belediyesi Meclisi üyesi olmaya aday isimler, parti tarafından hazırlanan liste ile Bolu İl Seçim Kurulu’na bildirildi. Geçici aday listelerini teslim alan Seçim Kurulu listelerdeki eksikliklerin tamamlanması için 22 Şubat’a kadar süre tanıyor.

Kesin aday listesi ne zaman ilan edilecek?

MHP Bolu Belediye ve İl Genel Meclisi aüye adayları listesi

Bolu İl Genel Meclisi üyelerinin geçici aday listeleri de diğer listeler gibi 22 Şubat’a kadar teslim edilebilecek. Listeler 23 Şubat günü İl Seçim Kurulunca ilan edilecek ve itiraz süresi de aynı anda başlamış olacak. Kesin aday listeleri 3 Mart’ta ilan edilecek.

# Bolu Belediyesi, MHP

21 Şub 2024 - 09:53 Bolu- Siyaset

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