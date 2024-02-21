1 Mart'ta başlayacak kira geliri beyan dönemi: ev sahipleri için kritik uyarılar ve cezalar!

1 Mart itibarıyla Türkiye'deki ev sahiplerini yakından ilgilendiren önemli bir değişiklik yaşanacak. Kira gelirlerini beyan etme süreci başlıyor ve bu süreci atlayan veya eksik beyanda bulunan ev sahipleri için cezai yaptırımlar uygulanacak. İşte bu yeni dönemin detayları ve ev sahiplerinin bilmesi gerekenler.

Kira Geliri Beyanı Kimler İçin Zorunlu?

2023 yılında 21 bin lira, 2024 yılında ise 33 bin lira üzerinde kira geliri elde eden ev sahipleri, gelirlerini beyan etmek zorunda. Bu miktarın altında kira geliri elde edenler için beyanname verme zorunluluğu bulunmuyor. Yeni düzenleme, kira gelirlerinin adil bir şekilde vergilendirilmesini amaçlıyor ve mükelleflere iki farklı vergilendirme yöntemi sunuyor.

Vergilendirme Yöntemleri Neler?

Kira gelirlerinin vergilendirilmesinde iki temel yöntem bulunuyor: Götürü gider ve gerçek gider yöntemleri. Götürü gider yöntemi, kira gelirlerinden belirli bir istisna tutarı düşüldükten sonra kalan miktarın %15'inin vergi olarak ödenmesini öngörüyor. Gerçek gider yöntemi ise, Gelir Vergisi Kanunu'nda belirtilen giderlerin kira gelirinden düşülmesine olanak tanıyor.

Kirada Oturan Ev Sahipleri Ne Yapmalı?

Kirada oturup kendi evini kiraya veren ev sahipleri, gerçek gider yöntemini tercih etmeleri halinde, oturdukları konut için ödedikleri kira bedelini gider olarak beyan edebilirler. Bu, vergi yükünü azaltma fırsatı sunuyor.

Beyanname Verilmemesinin Sonuçları

Beyanname verme süresini kaçıran veya eksik beyanda bulunan ev sahipleri, belirlenen istisna tutarından yararlanamayacak. Ayrıca, vergi dairesi tarafından yapılan tespitler sonucu eksik veya hiç beyan edilmemiş kira gelirleri için cezalı tarhiyat uygulanacak.

Beyanname Ne Zaman ve Nereye Verilmeli?

Ev sahipleri, 1 Ocak-31 Aralık 2023 dönemine ait kira gelirlerini 1 Mart-1 Nisan tarihleri arasında beyan etmeli. Beyannameler, mükellefin ikametgahının bulunduğu yerin vergi dairesine sunulacak.