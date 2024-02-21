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Her babaya nasip olmaz…

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Bolu İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş ve emekli imam-hatip babası Cevat Demirtaş, Yıldırım Bayezit Camii'nde bir araya gelerek cuma namazında özel bir buluşma gerçekleştirdi. Babasının ziyareti, hem dini hem de ailevi değerlerin buluştuğu anlamlı bir gün olarak kaydedildi.

Her babaya nasip olmaz… mask
Her babaya nasip olmaz…
Her babaya nasip olmaz…
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Birlikte hizmetin gücü

Her babaya nasip olmaz…

Bolu İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, bu hafta cuma namazı için birlikte hizmetin ve aile bağlarının gücünü sergileyen bir etkinliğe imza attı. Emekli imam-hatip olan babası Cevat Demirtaş ile Yıldırım Bayezit Camii'nde bir araya gelen Demirtaş, cuma görevlerini birlikte ifa ettiler. Bu özel gün, hem dini hem de ailevi değerlerin kesiştiği nadir anlardan biri olarak tarihe geçti.

Dini ve ailevi değerlerin buluşması

Her babaya nasip olmaz…

Cevat Demirtaş, emekliliğinin ardından Bolu'ya gerçekleştirdiği ziyarette, oğlu ile birlikte dini görevlerini yerine getirme fırsatı buldu. Cuma sohbetini yapan Cevat Demirtaş, dinleyicilere manevi mesajlar verirken, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş da cuma hutbesini irad etti. Bu özel etkinlik, dini liderlik ve ailevi bağların güçlü bir örneğini sergiledi.

Bir babanın mirası

Müftü Hüseyin Demirtaş, namaz sonrası yaptığı açıklamada babasının ziyaretinin hem kurumlarına hem de ailelerine şeref kattığını belirtti. Babası Cevat Demirtaş'ın din görevlisi olarak görev yaptığı her yerde derin izler bıraktığını, Kur'an-ı Kerim'in tefsirini cemaatiyle beş kez tamamladığını ve her zaman görevini öncelikli vazife olarak gördüğünü vurguladı.

İş ahlakı ve şeref

Her babaya nasip olmaz…

Hüseyin Demirtaş, babasının "En şerefli insan, görevini en iyi yapan insandır" sözleriyle iş ahlakının önemine dikkat çektiğini ve bu değerleri evlatlarına da aktardığını ifade etti. Bu, aile içinde disiplinli çalışmanın ve görev bilincinin nesilden nesile aktarılmasının önemini vurgulayan bir örnek oldu.

Dini liderlikte aile geleneği

Bu özel cuma buluşması, dini liderlik ve ailevi değerlerin birleştiği, Bolu'da nadir yaşanan anlardan biri olarak kayıtlara geçti. İl Müftüsü ve babası arasındaki bu özel iş birliği, topluma hem dini hem de ailevi değerlerin önemini hatırlattı. Bolu'daki Yıldırım Bayezit Camii'nde gerçekleşen bu etkinlik, dini ve ailevi bağların güçlendirilmesine katkıda bulundu.

21 Şub 2024 - 13:00 Bolu- Güncel

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