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Devlet Destekli %1.20 faizli konut kredisi ile ev sahibi olma fırsatı!

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın duyurduğu, devlet destekli %1.20 faiz oranıyla sunulan 2 milyon TL'ye kadar konut kredisi, 'İlk Evim' kampanyası kapsamında 180 ay vadeli olarak başladı. Bu fırsatla ev sahibi olma hayalinizi gerçekleştirin!

Devlet Destekli %1.20 faizli konut kredisi ile ev sahibi olma fırsatı! mask
Devlet Destekli %1.20 faizli konut kredisi ile ev sahibi olma fırsatı!
Devlet Destekli %1.20 faizli konut kredisi ile ev sahibi olma fırsatı!
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Türkiye'de ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan müjdeli bir haber geldi. Devlet destekli, %1.20 faiz oranıyla sunulan 2 milyon TL'ye kadar konut kredisi, "İlk Evim" kampanyası kapsamında 180 ay vadeli olarak başlatıldı. Bu gelişme, konut sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor.

Türkiye'de Konut Sahibi Olmanın Yolu Açılıyor

Devlet Destekli %1.20 faizli konut kredisi ile ev sahibi olma fırsatı!

Konut fiyatlarının hızla arttığı ve kredi faiz oranlarının yükseldiği bir dönemde, devletin bu adımı, birçok vatandaşın ev sahibi olma hayallerini gerçekleştirebilir. "İlk Evim" konut kredisi kampanyası, özellikle ilk kez ev alacak vatandaşlara yönelik bir ayrıcalık sağlıyor ve 2 milyon TL'ye kadar kredi imkanı sunuyor. Bu düşük faizli ve uzun vadeli kredi, ev sahibi olmak isteyenler için önemli bir destek olarak öne çıkıyor.

Kampanyanın Detayları ve Başvuru Şartları

Devlet Destekli %1.20 faizli konut kredisi ile ev sahibi olma fırsatı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde resmi olarak duyurması beklenen kampanya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından geçtiğimiz günlerde açıklandı. Devlet bankaları aracılığıyla verilecek olan bu düşük faizli konut kredisinde, faiz oranı %1.20 olarak belirlendi. Kampanyadan sadece ilk kez ev alacak vatandaşların yararlanabileceği belirtiliyor. Başvuru şartları ve detayları henüz tam olarak açıklanmamış olsa da, kampanyanın TBMM'den onay alması ve Cumhurbaşkanı'nın son kararı ile resmiyet kazanması bekleniyor.

Konut Sahibi Olma Hayali Gerçek Oluyor

Devlet Destekli %1.20 faizli konut kredisi ile ev sahibi olma fırsatı!

Bu kampanya ile devlet, düşük faizli ve uzun vadeli konut kredisi sağlayarak, vatandaşların konut sahibi olmasını teşvik etmeyi amaçlıyor. Kampanya, Orta Vadeli Program kapsamında hazırlandı ve 15 yıl vade ile sunuluyor. Şu an için 180 aya kadar vade seçeneği üzerinde duruluyor, ancak çalışmalar sonucunda vade sayısının artırılması da mümkün.

Bu gelişme, Türkiye'de konut sahibi olmak isteyen birçok kişi için umut verici bir haber olarak karşılanıyor. "İlk Evim" kampanyası, uygun şartlar altında ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara büyük bir kolaylık sağlıyor.

# Türkiye, destek, cumhurbaşkanı

21 Şub 2024 - 14:00 - Güncel

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