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27 Şubat'ta Bolu BİM Marketlerinde büyük indirim: peynir, yoğurt ve daha fazlası indirimli fiyatlarla!

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27 Şubat 2024'ten itibaren BİM mağazalarında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Peynir, yoğurt, et ürünleri ve atıştırmalıklar gibi birçok ürün indirimli fiyatlarla sunuluyor. Kaliteli ve ekonomik alışverişin adresi Bolu BİM'de bu fırsatları kaçırmayın!

27 Şubat'ta Bolu BİM Marketlerinde büyük indirim: peynir, yoğurt ve daha fazlası indirimli fiyatlarla! mask
27 Şubat'ta Bolu BİM Marketlerinde büyük indirim: peynir, yoğurt ve daha fazlası indirimli fiyatlarla!
27 Şubat'ta Bolu BİM Marketlerinde büyük indirim: peynir, yoğurt ve daha fazlası indirimli fiyatlarla!
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Bu indirimler kaçmaz

27 Şubat'ta Bolu BİM Marketlerinde büyük indirim: peynir, yoğurt ve daha fazlası indirimli fiyatlarla!

BİM Bolu Mağazalarında, 27 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu ile tüketicilere cazip indirimler sunuyor. Yarım yağlı yoğurt, tam yağlı kaşar peyniri, yarım yağlı tost peyniri gibi süt ürünlerinden, dana parmak sucuk, kakaolu fındık kreması gibi atıştırmalıklara kadar geniş bir ürün yelpazesi indirimli fiyatlarla raflarda yerini alacak. İşte, BİM'in 27 Şubat itibariyle sunacağı indirimli ürünler ve fiyatları.

Süt ve Süt Ürünleri

27 Şubat'ta Bolu BİM Marketlerinde büyük indirim: peynir, yoğurt ve daha fazlası indirimli fiyatlarla!

Sek Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr: 259 TL

Yörükoğlu Tam Yağlı Kaşar Peyniri 1000 gr: 219 TL

Aknaz Az Yağlı Beyaz Peynir 1000 gr: 109 TL

Sek Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg: 135 TL

Dost %1.2 Yağlı Ayran 2 Litre: 39,50 TL

İçim Orman Meyveli Kefir 1 Litre: 47,50 TL

İçim Kefir 1 Litre: 44,50 TL

Yörükoğlu %15 Yağlı Krema 200 ml: 21,50 TL

Yörükoğlu Sade Süt 180 ml: 6,95 TL

Yörükoğlu Süt: 7,25 TL

Kerem Ballı Kaymak 200 gr: 49,50 TL

Süt ve Süt Ürünleri

27 Şubat'ta Bolu BİM Marketlerinde büyük indirim: peynir, yoğurt ve daha fazlası indirimli fiyatlarla!

Sek Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr: 259 TL

Yörükoğlu Tam Yağlı Kaşar Peyniri 1000 gr: 219 TL

Aknaz Az Yağlı Beyaz Peynir 1000 gr: 109 TL

Sek Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg: 135 TL

Dost %1.2 Yağlı Ayran 2 Litre: 39,50 TL

İçim Orman Meyveli Kefir 1 Litre: 47,50 TL

İçim Kefir 1 Litre: 44,50 TL

Yörükoğlu %15 Yağlı Krema 200 ml: 21,50 TL

Yörükoğlu Sade Süt 180 ml: 6,95 TL

Yörükoğlu Süt: 7,25 TL

Kerem Ballı Kaymak 200 gr: 49,50 TL

Et Ürünleri ve Hazır Yemekler

Şahin Dana Parmak Sucuk 300 gr: 189 TL

Namet Soslu Dana Burger Köfte: 55 TL

Erpiliç Piliç Parmak Köfte 500 gr: 52,50 TL

Erpiliç Soslu Piliç Kanat 1000 gr: 85 TL

Superfresh Patates 1 Kg: 82,50 TL

Banvit Nugget: 79 TL

Banvit Schnitzel 1000 gr: 79 TL

Atıştırmalıklar ve Tatlılar

Nut Master Kakaolu Fındık Kreması 720 gr: 59,50 TL

Eti Pronot Glutensiz Bebe Bisküvisi 180 gr: 39,50 TL

Züber Karışık Kuruyemiş Hurma Bar 3x35 gr: 34,50 TL

Ülker Çokomel Marshmallowlu Sade Bisküvi 15x12 gr: 34,50 TL

Eti Popkek Hindistan Cevizli Mini Kek 180 gr: 29,50 TL

Ülker Dankek Çilekli Rulo Pasta 235 gr: 29,50 TL

Ülker Halley Muzlu Atıstırmalık 3x66 gr: 27,50 TL

Çokonat 3'lü: 24,50 TL

Bebeto Yumuşak Şeker 200 gr: 19,50 TL

Ülker Çokoprens Midi 160 gr: 18,50 TL

Nestle Çikolata 60 gr: 16,50 TL

Ülker Beyaz Çikolata Kaplamalı Gofret 35 gr: 4,95 TL

Et Ürünleri ve Atıştırmalıklar

Şahin Dana Parmak Sucuk 300 gr: 189 TL

Namet Soslu Dana Burger Köfte: 55 TL

Erpiliç Piliç Parmak Köfte 500 gr: 52,50 TL

Erpiliç Soslu Piliç Kanat 1000 gr: 85 TL

Superfresh Patates 1 Kg: 82,50 TL

Banvit Nugget: 79 TL

Banvit Schnitzel 1000 gr: 79 TL

Nut Master Kakaolu Fındık Kreması 720 gr: 59,50 TL

Eti Pronot Glutensiz Bebe Bisküvisi 180 gr: 39,50 TL

Züber Karışık Kuruyemiş Hurma Bar 3x35 gr: 34,50 TL

Tatlı ve Çikolata

Ülker Çokomel Marshmallowlu Sade Bisküvi 15x12 gr: 34,50 TL

Eti Popkek Hindistan Cevizli Mini Kek 180 gr: 29,50 TL

Ülker Dankek Çilekli Rulo Pasta 235 gr: 29,50 TL

Ülker Halley Muzlu Atıstırmalık 3x66 gr: 27,50 TL

Çokonat 3'lü: 24,50 TL

Bebeto Yumuşak Şeker 200 gr: 19,50 TL

Ülker Çokoprens Midi 160 gr: 18,50 TL

Nestle Çikolata 60 gr: 16,50 TL

Ülker Beyaz Çikolata Kaplamalı Gofret 35 gr: 4,95 TL

Bolu BİM Marketlerinde bu indirimli ürünler kataloğu, hem bütçe dostu alışveriş yapmak isteyenler için hem de kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla satın almak isteyenler için harika bir fırsat sunuyor. 27 Şubat'tan itibaren geçerli olacak bu indirimleri kaçırmayın!

21 Şub 2024 - 15:00 Bolu- Güncel

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0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
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