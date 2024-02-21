Anayasa Mahkemesi'nden memurların haklarını güçlendiren kritik kararlar

Anayasa Mahkemesi (AYM), kamu görevlileri ve memurların sendikal hakları ile disiplin cezaları konusunda iki kritik karara imza attı. Bu kararlar, kamu görevlilerinin ifade özgürlüğü ve toplantı düzenleme haklarına ilişkin önemli ölçütler belirleyerek, kamu çalışanlarının haklarını koruma altına alıyor.

İfade Özgürlüğü ve Disiplin Cezası Kararı

İlk karar, bir kamu görevlisinin katıldığı bir toplantıda attığı sloganlar nedeniyle disiplin cezası alması ve bunun ifade özgürlüğü ihlali olup olmadığına dair. Birey, terör eylemlerine karşı düzenlenen bir basın açıklamasında, "Katil IŞİD, İş Birlikçi AKP" gibi sloganlar atmıştı. Bu eylemi nedeniyle, "Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunduğu" gerekçesiyle kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına çarptırıldı.

AYM, kamu görevlilerinin ifade özgürlüğüne sahip olduğunu, ancak görüşlerini tarafsız ve siyasetten bağımsız şekilde açıklamaları gerektiğini vurguladı. Mahkeme, ilgili kişinin disiplin cezasından kaçınma yükümlülüğünü yerine getirmediğine ve uygulanan disiplin cezasının orantılı olduğuna karar verdi. Böylece, ifade özgürlüğüne yapılan müdahalenin demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olduğu sonucuna ulaşıldı.

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkı Kararı

İkinci karar ise, bir gösteri yürüyüşünde kolluk kuvvetlerinin dağılma çağrısına uymayarak mukavemet gösteren bir kamu görevlisine verilen disiplin cezasıyla ilgili. AYM, kamu görevlilerinin bazı ayrıcalık ve avantajlara sahip olmalarının yanı sıra birtakım kısıtlamalar ve sorumluluklara da katlanmaları gerektiğini belirtti. Ancak, gösteri yürüyüşlerinde kamu görevlilerinin daha esnek değerlendirilmesi gerektiğine işaret etti.

Mahkeme, ilgili kişinin eyleminin kamu görevini etkilemediğine ve disiplin cezasının zorunlu toplumsal bir ihtiyaca karşılık gelmediğine karar verdi. Böylece, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiği sonucuna varıldı.