- Siyaset

ZP’nin ilçe belediye başkan adayları kim? Bolu üye listelerinde kimler var?

ABONE OL Google News Sayfamız

Zafer Partisi de Bolu'da Yerel Seçimlere damga vuracak Bolu Merkez ve ilçelerin geçici aday listelerini açıkladı, Zafer Partisi Bolu Belediyesi Meclisi üyelik listesi, Zafer Partisi Bolu İl Genel Meclisi üyelik listesi, Zafer Partisi ilçe belediye başkan adayları, 2024 Yerel Seçimleri için Zafer Partisi listelerine kimleri koydu? Haberimizde…

ZP’nin ilçe belediye başkan adayları kim? Bolu üye listelerinde kimler var? mask
ZP’nin ilçe belediye başkan adayları kim? Bolu üye listelerinde kimler var?
ZP’nin ilçe belediye başkan adayları kim? Bolu üye listelerinde kimler var?
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Zafer Partisi, 31 Mart 2024 yerel seçimleri için Bolu Belediye ve İl Genel Meclisi aday listelerini duyurdu. Metin Şenel, Tuğrul Mert Aşçı gibi isimlerle dikkat çeken liste, seçim yarışına iddialı giriyor.

Zafer Partisi Bolu Belediye Meclisi Adayları kimler?

ZP’nin ilçe belediye başkan adayları kim? Bolu üye listelerinde kimler var?

Zafer Partisi, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine hazırlık kapsamında Bolu Belediye Meclisi için aday listesini oluşturdu. Liste, Metin Şenel, Tuğrul Mert Aşçı, Şükran Tanacı, Oktay Gökdemi̇r, Özer Bulut Mahmut Güngül, Uğur Çakır, Burak Baysal, Oğuzhan Karaer, Mete Akgün, Şeh Şamil Kileci, Beyza Çuhadar, Yunus Emre Ünal, Gürhan Öztürk gibi önemli isimleri içeriyor. Bu adaylar, Bolu'nun sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunma sözü vererek seçmenin karşısına çıkıyor.

Bolu İl Genel Meclisi Adayları kimler?

ZP’nin ilçe belediye başkan adayları kim? Bolu üye listelerinde kimler var?

Zafer Partisi aynı zamanda Bolu İl Genel Meclisi için de güçlü bir aday kadrosu belirledi. Yüksel Özdemir, Muhammed Kerem Çınar ve Gökhan Tantali̇oğlu başta olmak üzere, tecrübeli ve dinamik adaylar, Bolu'nun il genelindeki ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapmayı hedefliyor.

Seçim stratejisi ve hedefleri

Zafer Partisi'nin seçim stratejisi, Bolu'nun her köşesine ulaşarak vatandaşların beklenti ve ihtiyaçlarını doğrudan dinlemek üzerine kurulu. Parti, aday listesinde yer alan tecrübeli ve yenilikçi isimlerle, Bolu'nun sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda kalkınmasını sağlamayı amaçlıyor.

Bolu'nun geleceği için birlikte çalışma vurgusu

ZP’nin ilçe belediye başkan adayları kim? Bolu üye listelerinde kimler var?

Zafer Partisi'nin aday listesi, Bolu'nun geleceğine yön verecek projelerde birlikte çalışma arzusunu yansıtıyor. Parti, belediye ve il genel meclisi adaylarıyla, Bolu'nun her bir bireyinin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Seçmenlere Çağrı

Zafer Partisi, Bolu'daki seçmenleri 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde desteklerini istiyor. Parti, aday listesi ve projeleriyle, Bolu'nun daha yaşanabilir bir kent olması için çalışma sözü veriyor. Seçmenlerin, Bolu'nun geleceğini şekillendirecek bu önemli seçimde oy kullanmaları büyük önem taşıyor.

Zafer Partisi'nin Bolu'da yerel seçimlere güçlü bir aday kadrosu ile girmesi, seçim dinamiklerini değiştirecek gibi görünüyor. Partinin, Bolu'nun sosyal ve ekonomik anlamda gelişimine katkı sağlayacak projeleri ve adaylarıyla dikkat çekmesi bekleniyor.

Zafer Partisi’nin ilçe belediye başkan adayları ise şöyle:

ZP’nin ilçe belediye başkan adayları kim? Bolu üye listelerinde kimler var?

Mengen Belediye Başkan Adayı   Özgür Eralp

Mudurnu Belediye Başkan Adayı Muhammed Necmi Demirtaş

Göynük Belediye Başkan Adayı   Erkan Harun Tut

Gerede Belediye Başkan Adayı     Furkan Kılıç

Kıbrıscık Belediye Başkan Adayı  Sefer Akı

Yeniçağa Belediye Başkan Adayı  Kubilay Eren Yılmaz

Dörtdivan Belediye Başkan Adayı  Şahin Tulgan

Gökçesu Belediye Başkan Adayı    Ümit Yıldırım

# belediye, Yaşam

21 Şub 2024 - 10:30 Bolu- Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW&#039;DEN; NARVEN YAKINI ÖRENCİK&#039;DE KÖY İÇİ 2057 m2 SATILIK ARSA+EV

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * NARVEN YOLU ÜZERİNDE ÖRENCİK KÖYÜNDE * MERKEZE ARAÇLA 5 DK MESAFEDE * HİÇBİR ENGELİ YOK...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

*RW&#039;DEN; LÜKS YAPILI&amp;GENİŞ, 3 YILLIK BİNADA 3+1 SATILIK DAİRE*

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * AŞAĞI SOKU MAH.ARÇELİK YOLU ÜZERİNDE * SOSYAL BİLİMLER LİSESİ KARŞISI , ADLİYE YAKININDA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MH. SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

SATILIK 2+1

KARAÇAYIR&#039;DA BRÜT 78 M2 GÜNEY CEPHE WC AYRI ANKASTRE TAKIMI KAPALI BALKON AMERİKAN MUTFAK YÜKSEK KİRA GETİRİLİ ZEMİNDE DEPOLAMA ALANI DU...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MAHALLESİNDE SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN SATILIK AYRI MUTFAK VE BALKONLU 1+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

REALTY WORLD&#039;DEN SEYİTAVŞAR MAH. SATILIK ARSA

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI 2 KAT İMARLI 22 METRE YOLA CEPHE 479,50.- M² VİLLA BÖLGESİNDE DETAYLI BİLGİ İÇİN ARAYINIZ. 053224...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

SATILIK 2+1

KARAÇAYIR&#039;DA BRÜT 78 M2 GÜNEY CEPHE WC AYRI ANKASTRE TAKIMI KAPALI BALKON AMERİKAN MUTFAK YÜKSEK KİRA GETİRİLİ ZEMİNDE DEPOLAMA ALANI DU...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL