ZP’nin ilçe belediye başkan adayları kim? Bolu üye listelerinde kimler var?

Zafer Partisi, 31 Mart 2024 yerel seçimleri için Bolu Belediye ve İl Genel Meclisi aday listelerini duyurdu. Metin Şenel, Tuğrul Mert Aşçı gibi isimlerle dikkat çeken liste, seçim yarışına iddialı giriyor.

Zafer Partisi Bolu Belediye Meclisi Adayları kimler?

Zafer Partisi, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine hazırlık kapsamında Bolu Belediye Meclisi için aday listesini oluşturdu. Liste, Metin Şenel, Tuğrul Mert Aşçı, Şükran Tanacı, Oktay Gökdemi̇r, Özer Bulut Mahmut Güngül, Uğur Çakır, Burak Baysal, Oğuzhan Karaer, Mete Akgün, Şeh Şamil Kileci, Beyza Çuhadar, Yunus Emre Ünal, Gürhan Öztürk gibi önemli isimleri içeriyor. Bu adaylar, Bolu'nun sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunma sözü vererek seçmenin karşısına çıkıyor.

Bolu İl Genel Meclisi Adayları kimler?

Zafer Partisi aynı zamanda Bolu İl Genel Meclisi için de güçlü bir aday kadrosu belirledi. Yüksel Özdemir, Muhammed Kerem Çınar ve Gökhan Tantali̇oğlu başta olmak üzere, tecrübeli ve dinamik adaylar, Bolu'nun il genelindeki ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapmayı hedefliyor.

Seçim stratejisi ve hedefleri

Zafer Partisi'nin seçim stratejisi, Bolu'nun her köşesine ulaşarak vatandaşların beklenti ve ihtiyaçlarını doğrudan dinlemek üzerine kurulu. Parti, aday listesinde yer alan tecrübeli ve yenilikçi isimlerle, Bolu'nun sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda kalkınmasını sağlamayı amaçlıyor.

Bolu'nun geleceği için birlikte çalışma vurgusu

Zafer Partisi'nin aday listesi, Bolu'nun geleceğine yön verecek projelerde birlikte çalışma arzusunu yansıtıyor. Parti, belediye ve il genel meclisi adaylarıyla, Bolu'nun her bir bireyinin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Seçmenlere Çağrı

Zafer Partisi, Bolu'daki seçmenleri 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde desteklerini istiyor. Parti, aday listesi ve projeleriyle, Bolu'nun daha yaşanabilir bir kent olması için çalışma sözü veriyor. Seçmenlerin, Bolu'nun geleceğini şekillendirecek bu önemli seçimde oy kullanmaları büyük önem taşıyor.

Zafer Partisi'nin Bolu'da yerel seçimlere güçlü bir aday kadrosu ile girmesi, seçim dinamiklerini değiştirecek gibi görünüyor. Partinin, Bolu'nun sosyal ve ekonomik anlamda gelişimine katkı sağlayacak projeleri ve adaylarıyla dikkat çekmesi bekleniyor.

Zafer Partisi’nin ilçe belediye başkan adayları ise şöyle:

Mengen Belediye Başkan Adayı Özgür Eralp

Mudurnu Belediye Başkan Adayı Muhammed Necmi Demirtaş

Göynük Belediye Başkan Adayı Erkan Harun Tut

Gerede Belediye Başkan Adayı Furkan Kılıç

Kıbrıscık Belediye Başkan Adayı Sefer Akı

Yeniçağa Belediye Başkan Adayı Kubilay Eren Yılmaz

Dörtdivan Belediye Başkan Adayı Şahin Tulgan

Gökçesu Belediye Başkan Adayı Ümit Yıldırım