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Boluspor'dan ayrılan genç kaleci Dolunay Göl, Eskişehirspor karşısında göz doldurdu!

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Genç kaleci Dolunay Göl, Boluspor'dan ayrılıp Eskişehir Yunus Emrespor'a transfer oldu. İlk maçında gösterdiği kahramanca performans ile dikkatleri üzerine çeken Göl, geleceğin yıldızı olarak gösterildi.

Boluspor'dan ayrılan genç kaleci Dolunay Göl, Eskişehirspor karşısında göz doldurdu! mask
Boluspor'dan ayrılan genç kaleci Dolunay Göl, Eskişehirspor karşısında göz doldurdu!
Boluspor'dan ayrılan genç kaleci Dolunay Göl, Eskişehirspor karşısında göz doldurdu!
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Boluspor'un altyapısından yetişen ve son dönemde Eskişehir Yunus Emrespor ile yeni bir maceraya adım atan genç kaleci Dolunay Göl, futbol arenasında parlayan bir yıldız olarak karşımıza çıkıtı. Henüz 18 yaşında olan Göl, futbol kariyerinde açtığı yeni sayfada, ilk maçında gösterdiği üst düzey performans ile futbolseverlerin ve eleştirmenlerin takdirini kazandı.

Boluspor'dan ayrılan genç kaleci Dolunay Göl, Eskişehirspor karşısında göz doldurdu!

İlk maçındaki üstün performansı

Bölgesel Amatör Lig'de Eskişehirspor'a konuk olan Yunus Emre Spor'un kalesini koruyan 18 yaşındaki Dolunay, maç boyunca yaptığı kritik kurtarışlar ile adından söz ettirdi. Maçın ilk yarısında rakibin net gol fırsatlarını önleyerek takımını oyunda tutan Göl, ikinci yarıda da kalesindeki güvenilirliği ve üstün performansı ile ön plana çıktı.

Boluspor'dan ayrılan genç kaleci Dolunay Göl, Eskişehirspor karşısında göz doldurdu!

16 yaşında A takıma yükseldi

Dolunay Göl, futbola Boluspor'un altyapısında başlayarak kısa sürede kendini kanıtladı ve 16 yaşında A takıma yükseldi. Altyapıda gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çeken genç kaleci, 73 maçta gösterdiği başarılı performanslarla gelecek vaat eden kaleciler arasında gösterilmeye başlandı. Boluspor ile yollarını ayırdıktan sonra Eskişehir Yunus Emrespor'a transfer olan Göl, burada da parlayan yıldızını sürdürmeye devam ediyor.

Boluspor'dan ayrılan genç kaleci Dolunay Göl, Eskişehirspor karşısında göz doldurdu!

Teknik becerisi ve atletik yapısı

Dolunay Göl, sahadaki atletik yapısı ve teknik becerileri ile de futbolseverlerin ilgisini çekmeyi başarıyor. Genç yaşına rağmen sahip olduğu fiziksel özellikler ve teknik kabiliyetler ile kaleci pozisyonunda fark yaratıyor. Eskişehir'deki ilk maçında sergilediği performans ile bu becerilerini bir kez daha tüm futbol camiasına gösterdi.

Boluspor'dan ayrılan genç kaleci Dolunay Göl, Eskişehirspor karşısında göz doldurdu!

Boluspor'un yetenek kaybı

Boluspor'un altyapısından yetişen ve A takıma kadar yükselen genç kaleciler, kulübün geleceğini şekillendirecek önemli isimler arasında görülüyor. Ancak, Dolunay Göl’ün ayrılması, kulübün bu potansiyeli doğru değerlendirip değerlendiremediği konusunda soru işaretleri yarattı.

Boluspor'dan ayrılan genç kaleci Dolunay Göl, Eskişehirspor karşısında göz doldurdu!

 

 

 

 

21 Şub 2024 - 10:42 Bolu- Spor

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